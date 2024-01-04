Eğitim Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı nedeniyle istifa etti

DOE'nin Planlama, Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi'nde politika danışmanı olan Tarık Habaş'ın istifası, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarıyla patlak veren çatışmanın üçüncü ayına yaklaştığı ve herhangi bir azalma belirtisi göstermediği bir dönemde geldi ve daha önce yönetimin savaşı ele alış biçimini kamuoyu önünde terk etmesinin ardından geldi.

"Masum insanlara yönelik her türlü şiddetin korkunç olduğunu söylemeye gerek yok. İsrailli ve Filistinli her bir kaybın yasını tutuyorum" diyen Habash, Eğitim Bakanı Miguel Cardona'ya yazdığı iki sayfalık mektupta şunları söyledi: "Ancak tüm insan hayatına eşit değer vermeyen bir yönetimi temsil edemem. Bu yönetim masum Filistinlilerin yaşamlarına karşı işlenen vahşeti görmezden gelirken sessiz kalamam."

Habash'ın istifası hakkında yorum yapması istenen bir Eğitim Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Çarşamba günü CNN'den Abby Phillip'e konuşan Habash, doğrudan Başkan Joe Biden'a seslendi.

"NewsNight" programında "Başkanın acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmayı reddetmesi, bu ülkedeki milyonlarca Amerikalının inancı karşısında savunulamaz" dedi.

Biden çatışmada ateşkes çağrısında bulunması için artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Başkan, İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteğin altını çizdi ama aynı zamanda yönetiminin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönündeki çabalarını da vurguladı. İsrail'i sivillerin hayatını kurtarmaya odaklanmaya çağırırken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik bombardımanı nedeniyle uluslararası desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Başkan geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin "masum Filistinli sivillere insani yardım konusunda dünyaya liderlik etmeye devam edeceğini, dostlarımıza, İsrailli dostlarımıza sivil yaşamı korumamız gerektiğini vurgulayacağını" söyledi .

Habash'ın istifası, Ekim ayında "İsrail'e devam eden ölümcül yardımımızla ilgili politika anlaşmazlığı nedeniyle" ayrılacağını açıklayan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul'un istifasını takip ediyor.

Habash, Biden'a şu çağrıda bulundu: "Bir telefonla bu şiddeti sona erdirme, İsrail hükümetinden taleplerde bulunma, Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeyen şiddeti sona erdirme gücüne sahip olan kişi odur."

Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın başlangıcından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları en az 22,000 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Habash mektupta, Filistinli bir Amerikalı olarak Biden yönetiminin "eşitlik ve adalet konusunda devam eden çalışmalarına" "kritik ve yeterince temsil edilmeyen bir bakış açısı" getirdiğini söyledi.

Habash mektubunda ayrıca, "üniversite kampüslerindeki Yahudi, Müslüman ve Arap öğrencilerin kendilerini daha az güvende hissettiklerini ifade ettikleri" ABD'deki çatışmanın etkisine de işaret etti.

"Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin ihtiyaçlarına cevap verirken kurumları desteklemede aktif bir rol oynamalıdır. Bu, son haftalarda ve devam eden şiddetten önceki yıllarda büyük acılar çeken Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmayı ifade etmek de dahil olmak üzere, şiddet içermeyen eylemlerde bulunmak için ilk değişiklik haklarını kullanmayı seçen tüm öğrencileri korumayı da içerir."

Savaşın başlamasından bu yana üniversite kampüslerinde yüzlerce protesto ve karşı gösteri düzenlendi ve bunlardan bazıları şiddete dönüştü. DOE, antisemitizm ve İslamofobi iddialarıyla ilgili şikayetler aldıktan sonra 7 Ekim'den bu yana üniversite kampüslerinde - Harvard Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'ndekiler de dahil olmak üzere - benzeri görülmemiş sayıda Başlık VI soruşturması başlattı.

Bu habere CNN'den Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt ve Jennifer Hansler katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com