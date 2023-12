Eğer yas tutuyorsanız 'yılın en güzel zamanı' zor olabilir. İşte nasıl başa çıkılacağı

Washington DC'de yas ve kayıp konusunda uzmanlaşmış bir travma terapisti olan Meghan Riordan Jarvis, danışanlarına acı verici tetikleyicilerle dolu zor bir dönemi nasıl atlatacakları konusunda danışmanlık yapmaktadır. Çalışmalarına yalnızca onlarca yıllık eğitim ve klinik deneyimini değil, aynı zamanda annesinin ani ölümünün ardından karmaşık travma sonrası stres bozukluğu ile kendi mücadelesinden edindiği kişisel bakış açısını da katıyor.

Yeni kitabı "Saatin Sonu:"Danışanlarıma bir aşk mektubu" olarak nitelendirdiği yeni kitabı "Saatin Sonu:Bir Terapistin Anısı"nda Jarvis, daha önce danışanlarını yönlendirdiği aynı yatılı tedavi merkezine kendisinin de giriş hikayesini anlatıyor ve tedavi ettiği kişilere yardımcı olan müdahalelerle birlikte kendi bedenlenmiş yas deneyiminden edindiği içgörü ve uygulamaları paylaşıyor. Bu sohbette Jarvis, bedeninizin tepkilerine dikkat etmenin, tatillerde ve sonrasında kayıptan kurtulmanıza yardımcı olmak için nasıl kritik içgörüler sağladığını açıklıyor.

Bu konuşma anlaşılır olması için düzenlenmiş ve kısaltılmıştır.

CNN: Tatilleri yas tutan insanlar için bu kadar zor bir zaman haline getiren nedir?

Meghan Riordan Jarvis: Beklentilerimiz ile gerçeklik arasındaki uçurum büyük bir rol oynuyor. "Yılın en harika zamanı" olmak yerine, tatiller pek çok insan için stresli ve keder yüklüdür. Müşterilerim genellikle kaçınma stratejileri geliştiriyor. Bitmek bilmeyen tatil müziğinden kaçmak için internetten alışveriş yaparlar, rahatsız edici toplantılarda geçirdikleri zamanı kısaltmak için çifte rezervasyon yaparlar ve hatta ocağın üzerinde asılı duran kayıp çorapla yüzleşmekten kaçınmak için Aruba'ya bir gezi planlarlar. Ancak keder tetikleyicilerinin etrafından dolaşmaya çalışmak işe yaramaz. Bir duygudan kaçış yoktur.

CNN: "Tetikleyiciler" derken neyi kastediyorsunuz? Ve neden onlardan kaçamıyoruz?

Jarvis: Biz anılardan oluşuyoruz. Bir tetikleyici, şu andaki bir uyarıcının sizi bir anıya geri çekmesi anlamına gelir. Bizi güvende tutmak için beynimiz sürekli olarak bilgiyi tehdit ya da tehdit değil olarak kodlar. Sağlığımız için zararlı olarak kodlanmış tanıdık bir veri görürse, beyin içgüdüsel olarak bizi güvende tutmaya çalışmak için bir tehdit tepkisine çekecektir. Bu "veri" basitçe John Lennon'ın "this is Christmas" [Happy Xmas (War Is Over,)" şarkısından bir dize] olsa bile bu doğrudur ve bana annemi hatırlattığı için beni öldürür. Bu sinir sisteminin otomatik bir sürecidir. Kaçınma çabalarımız asla hatırlamaya yönelik yerleşik sistemlerimizden daha iyi olmayacaktır.

CNN: Yas tutanlar yılın bu zamanında en çok neyle mücadele ediyor?

Jarvis: Beklenti en kötü kısım olabilir. İnsanlar bana hep "Bu günü nasıl atlatacağım?" diye soruyor. Aslında demek istedikleri "... mümkün olan en az acıyla". Genellikle en çok acıya neden olan şey, acıdan kaçınabileceğinize dair yanlış inançtır. Ben danışanlarıma "Günü atlatacaksınız. Gün ne ise o olacak. Yargılamadan her şeye hazır olun." Ayrıca insanlara bu günü bir daha asla yaşamak zorunda kalmayacaklarını hatırlatıyorum. Onlara şu güvenceyi veriyorum: "Tatiller hakkında hissettikleriniz bundan 365 gün sonra aynı olmayacak."

Jarvis, vücudunuzun yas tetikleyicilerine nasıl tepki verdiğine çok dikkat edin diyor.

İnsanlar "Acıya dayanamıyorum" dediğinde, onlara "Zaten dayandın" diye hatırlatıyorum. O tarihi an her neyse, zaten hayatta kaldığımızı hatırlamak önemlidir. Dolayısıyla, tatillerde bir şarkı duyarsanız ve bu sizi tetikliyorsa, kendinize "Bu sadece bir anı" diye hatırlatın. Ayrıca bunun sadece acının değil sevginin de bir anısı olduğunu unutmayın.

CNN: Hangi özel başa çıkma stratejilerini önerirsiniz?

Jarvis: Herkes farklı olduğu için, sizin için neyin en iyi olacağını bulmak biraz "Sherlock Holmes'luk" gerektirir. Daha az yalnız hissetmek inanılmaz derecede önemli. Genellikle insanları "hüzünlü tatil arkadaşlarınız" olacak en az iki kişi bulmaya teşvik ediyorum - keder dalgaları vurduğunda mesaj atabileceğiniz veya arayabileceğiniz kişiler. Önemseyen insanlarla paylaştığımızda bunalımı azaltabiliriz. Eğer müsait bir arkadaşınız yoksa, kendi arkadaşınız olun. Önce hikayeyi yazın, sonra sayfayı çevirin ve sanki değer verdiğiniz biri tarafından yazılmış gibi yanıtlayın. Kaybı yaşarken kendimize şefkat göstermek çok önemlidir.

CNN: Yasın fiziksel belirtileri hakkında neler keşfettiniz?

Jarvis: Annemi kaybettikten sonra kendi fiziksel semptomlarımın yoğunluğu beni gerçekten etkiledi. 20 yıl boyunca danışanlarım bu semptomları tarif etmişlerdi, ancak bunun bir arkadaşınızın size Fransa'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmasına benzediğini öğrendim. Sonra Fransa'ya gidiyorsunuz ve "Tuzlu tereyağı derken bunu kastediyordu!" diyorsunuz. Uykum tamamen bozuldu, beyin sisi kredi kartımı dört farklı kez yanlışlıkla atmama neden oldu, ekzostoz adı verilen bir durum vücudumun kulak kanalım boyunca küçük kemikler büyütmesine neden oldu ve sırtım o kadar ani ve dramatik bir şekilde çıktı ki beni dizlerimin üzerine çöktürdü ve günlerce yerde yaşamaya mahkum etti. Dünyadaki tüm deneyimlerimizi bedenlerimiz aracılığıyla süzeriz. Kederin stresi bedenlerimizin alevlenmesine yol açabilir.

Saçları dökülmeye başlayan bir danışanım vardı. Sürekli "Gerçekten stresliyim" diyor ama nedenini söyleyemiyordu. Bunu bir yas tepkisi olarak anlamaya başladığında, bu onun kendini gösterme şeklini tamamen değiştirdi ve hayatını yönetmekte başarısız olmadığını, bunun yerine sevdiği birini kaybetmenin getirdiği gerçeklikteki sismik değişime tepki verdiğini fark etmesine yardımcı oldu. Saç dökülmesi, yas tutmak için duraklaması gerektiğini fark etmesine yardımcı oldu.

CNN: İnsanlara duygularının fiziksel deneyimine daha fazla uyum sağlamaları için ne gibi tavsiyeleriniz var?

Jarvis: Sistemlerinin nasıl çalıştığını tanımalarına yardımcı olmak için müşterilerimle bu uygulamayı yapıyorum: Yedi dakika için bir zamanlayıcı ayarlayın. Sonra gözlerinizi kapatın ve bir kutu manyetik boyanın yavaşça başınızın üzerine döküldüğünü hayal ederken derin nefesler alın. Boya vücudunuzdan aşağıya doğru yuvarlanırken, sadece vücudunuzun enerji tuttuğu yerlere yapışacaktır. Zamanlayıcı kapandığında, boyanın nerede toplandığını not edin. Bu size enerjinin nerede depolandığını gösterir. Sonra enerji hakkında meraklanmaya başlarız. Ne kadar büyük? Nelerden oluşuyor? Şeklini değiştiriyor mu? Ne kadar zamandır orada? Beni genellikle ne yapmaya itiyor? Benden ne istiyor? Pratik yaparak, insanlar boyayı hayal etmeyi bırakabilir ve bunun yerine sadece vücut taraması denen şeyi yapabilirler.

CNN: Yas tutanlar kaybın fizyolojik etkilerini en iyi nasıl yönetebilirler?

Jarvis: Vücudunuzun tepkilerine uyum sağlamak, hangi başa çıkma stratejilerinin sinir sistemini yeniden düzenlemeye yardımcı olabileceği konusunda kritik bilgiler sağlar. Vücudun tehdit tepkilerinin aşamalı doğasını anlamak - savaştan kaçmaya, donmaya ve çökmeye kadar - anahtardır. Hangi durumda olduğunuza bağlı olarak farklı uygulamalar yardımcı olacaktır.

Yas tutarken savaşma modu, tatilleri abartmak gibi görünebilir - kendinize bu yılı babanız olmadan geçireceğiniz en muhteşem ilk yıl yapacağınızı söylersiniz. Ne yazık ki, üzüntüye karşı savaşmak için gösterilen bu çabanın işe yaramayacağını biliyoruz. Bedenin size zor şeyleri hatırlatma becerisi, sizin çobanpüskülü ve ökseotu ile sahne yönetimi yapma becerinizden daha güçlüdür.

Kederden kaçan kişi, "Hadi Barbados'a gidelim ve Noel hiç yaşanmıyormuş gibi davranalım" diyebilir. Elbette rutinleri bozmakta yanlış bir şey yok, ancak Barbados'ta bile Noel Günü'nün geleceğini ve hala babanıza sahip olamayacağınız gerçeğini kabul edin. Şüphesiz duygular ortaya çıkacaktır.

Donup kalmak, Noel arifesinde olduğumuzu ya da Hanuka Bayramı'nın ilk dört gününü kaçırdığımızı fark edince şok olmak gibi tatilleri düşünmemek gibi görünebilir.

Çöküş, insanların herkesten ve her şeyden kaçarak yorganın altına saklanmasına yol açabilir. Kendilerini zor duygulardan uzaklaştırmak için içki, uyuşturucu, kumar ya da aşırı alışveriş yaparak ayrışmaya çalışabilirler. Ayrışmanın daha sağlıklı versiyonları arasında mandala boyamak, temizlik yapmak veya Netflix'te tıkınmak sayılabilir.

Donma ve çökme en tehlikeli durumlardır. Kendimizi çaresiz hissettiğimizde, beyin çok hızlı bir şekilde bu duygudan anlam çıkarır ve bize gerçekten çaresiz olduğumuzu söyler. Bu süreci bozmak kritik önem taşır.

CNN: Bozmak ne anlama geliyor?

Jarvis: Sinir sistemimizle olduğu yerde buluşmalıyız Beynimiz iki farklı sistem altında çalışır: aktivasyon tarafı ve yatıştırıcı ve soğutucu taraf. Çok fazla uyuduğunuz, enerji eksikliği yaşadığınız, beyin sisi veya migrenden muzdarip olduğunuz ve bağlantınızı kopardığınız hipo-uyarılma durumunda, lavanta banyosu sizi daha iyi hale getirmeyecektir. Bunun yerine, gününüze hareket katmayı deneyin - belki de sizi harekete geçirmeye yardımcı olacak küçük, yönetilebilir bir taahhüt oluşturun. Çapraz boks yapmayı, zıplamayı veya tempolu bir yürüyüşe çıkmayı deneyin. Tüm bunlar iki taraflı uyarım sağlar.

Birisi endişeli veya tedirgin hissettiğinde - diğer bir deyişle hiper-uyarıldığında - sakinleşmenin bir yolunu bulmak önemlidir. Tıpkı yavru bir köpeği veya yürümeye başlayan bir çocuğu koşturmak gibi, vücudunuz sakinleşmeden önce biraz enerji yakmanıza ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, 30 dakikalık bir koşuya çıkın, ardından sıcak bir duş veya banyo yapın, bu da rahatlatıcı bir durum yaratabilir. Yin yoga veya esneme ve iki taraflı uyarıma odaklanan diğer yavaş uygulamalar da yardımcı olabilir.

Bazen gergin sinir sistemimi sakinleştirmek için her iki elimde beşer altışar buz küpü ve ağzımda üçer dörder buz tutuyorum. Rahatsızlık, tüm dikkatimi soğuk hissine çekerek beni topraklıyor.

Danışanlarıma sık sık "54321" adlı bir farkındalık egzersizi yaptırıyorum. Önce görebildiğiniz beş şeyin adını söyleyin. Sonra duyabildiğiniz dört, dokunabildiğiniz üç, tadabildiğiniz iki ve koklayabildiğiniz bir şey söyleyin. Terapide, bir danışanın ayrışmaya başladığını görürsem, odanın etrafına bakmasını ve bana yeşil olan görebildiği bir şey ya da camdan yapılmış iki şey söylemesini söylerim.

CNN: Bu uygulamalar nasıl işliyor?

Jarvis: Düzensiz olduğumuzda, amigdala adı verilen bir beyin yapısı genişler ve düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve duygularımızı düzenleyen prefrontal korteks de dahil olmak üzere beynin diğer bölümlerine mesaj gönderilmesini engeller. Bu gibi merkezi sinir sistemi sıfırlama uygulamaları limbik sistemi yüksek derecede aktive olmuş durumundan sakinleştirir ve beynin diğer bölümlerini tekrar çevrimiçi olmaya davet eder.

Tüm eğitimim boyunca, bir uzmanın yasın fiziksel semptomlarına doğrudan değindiğini hiç duymamıştım. Kendi tedavi deneyimlerimden bu yana, insanları yasın bedensel yönleri ve nasıl iyileşecekleri konusunda bilgilendirmeye kararlıyım. Ortaokul öğrencilerine ergenliği öğrettiğimiz gibi, kaçınılmaz ve evrensel bir insan deneyimi olan kayba hazırlıklı olmaları için insanlara bedenlerimizin yası nasıl deneyimlediğini öğretmemiz gerekiyor.

Kaynak: edition.cnn.com