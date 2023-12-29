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Edoardo Mortara tartışmalı Hong Kong E Prix'sini kazandı

Edoardo Mortara, bir Formula E yarışının daha dramatik bir şekilde sona ermesinin ardından Hong Kong E Prix'sinin galibi oldu.

 and  Katherine Bradley
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Edoardo Mortara tartışmalı Hong Kong E Prix'sini kazandı

Venturi sürücüsü başlangıçta damalı bayrağa ikinci sırada ulaşmıştı, ancak geçici kazanan Sam Bird daha sonra daha önceki bir tartışma nedeniyle beş saniyelik bir zaman cezası aldı.

Envision Virgin sürücüsü, bir soruşturma yürütüldüğünü bildiği için bitiş çizgisindeki kutlamalarında açıkça sessizdi. Yarış komiserleri, sonunda sonucu açıklamadan önce kararı tartışmak için dört saatten fazla zaman harcadı.

2018/19 Formula E sezonu, heyecan verici yeni Gen2 araçlarının saatte 280 km'lik azami hızlara ulaşmasıyla heyecan dolu geçti. Sekiz farklı sürücü, kıran kırana geçen sezonda ilk sekiz yarışı kazandı.
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Edoardo Mortara Meksika'daki üçüncülüğünü, Venturi'nin Formula E'deki ilk zaferi olan Hong Kong'da birinciliği elde ederek destekledi. Sam Bird başlangıçta çizgiyi ilk sırada geçmişti ancak dört saatlik bir soruşturmanın ardından yarış lideri Andre Lotterer'in arkasına çarptığı için düşürüldü.
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2018/19 Formula E sezonu

'İğrenç bir hareket'

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Son tur öncesinde liderlik için mücadele eden Bird, yarış lideri Andre Lotterer'in arkasına çarparak Techeetah sürücüsünün lastiğinin patlamasına neden oldu.

Lotterer'in yarış dışı kalmasıyla Bird, sezonun ikinci galibiyetini elde ettiğini düşündüğü yarışa fırtına gibi girmeyi başardı.

Bird temas hakkında sorulan soruya "İçeriye doğru gitmeye çalıştım ve Andre [Lotterer] geç savunma yaptı" dedi. "Bu büyük bir utanç ve kalbim onunla birlikte."

Lotterer, yarışın sona erme şekli hakkında çok daha az diplomatikti ve hareketi "iğrenç" olarak nitelendirdi.

"Eğer buna izin veriyorlarsa, orada ne yaptığımızı bilmiyorum. Neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum," dedi yarıştan sonra, hala gözle görülür bir şekilde kızgındı.

"Yarış o noktaya kadar adildi ama bu iğrenç bir hareket. Bu şekilde yarışmamalıyız. Onun sayesinde kaybettim."

Andre Lotterer'in Techeetah ekibi son tartışmalara tepki gösterdi.

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Sekiz aracın finiş göremediği yarış boyunca büyük bir dram yaşandı. Bir önceki şampiyona lideri Jerome d'Ambrosio, bir çarpışmaya yakalandıktan sonra kırmızı bayrak görenlerden biriydi.

Lucas di Grassi ve Robin Frijns sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak podyumu tamamlayan diğer isimler oldular.

Bu bir Formula E yarışının ilk kez heyecan içinde bitişi değil. Meksika'daki son E Prx'te di Grassi, yarış lideri Pascal Wehrlein'in aküsü bittiği için onu geride bırakmıştı.

Mortara'nın devraldığı galibiyet hem kendisinin Formula E'deki ilk galibiyeti hem de takımı Venturi'nin serideki ilk galibiyeti.

Altıncı sıraya düşmesine rağmen Bird hala sürücüler sıralamasında bir puan farkla lider.

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Kaynak: edition.cnn.com

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