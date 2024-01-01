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ToplumHaberlereğlence

Ed Sheeran matematik sembolleriyle yeni turnesini duyurdu

Ders Ed Sheeran ile başlıyor.

 and  Carmen Simpson
1 dakikada okunur
2021'de burada sahne alacak olan Ed Sheeran yeni bir turne duyurusu yaptı..aussiedlerbote.de
2021'de burada sahne alacak olan Ed Sheeran yeni bir turne duyurusu yaptı..aussiedlerbote.de

Ed Sheeran matematik sembolleriyle yeni turnesini duyurdu

Şarkıcı ve söz yazarı "+ - = ÷ x" yani "The Mathematics Tour" adını verdiği Kuzey Amerika turnesini duyurdu.

Sheeran, turne için matematik sınıfında oturduğu ve bir öğretmenin bir problemi çözmek için tahtaya kalktığı bir dakikalık bir teaser yayınladı.

Sheeran yaklaşık beş yıl sonra ilk kez ABD'de stadyumlarda çalacak. Turne önümüzdeki yaz 6 Mayıs'ta Arlington, Texas'ta başlayacak ve 23 Eylül'e kadar Inglewood, California'da devam edecek.

Sheeran toplam 21 tarihte sahne alacak.

Performanslarında Cat Burns, Khalid, Russ, Dylan, Rosa Lynn ve Maisie Peters gibi farklı özel konuklara yer verecek.

Turne, Sheeran'ın 2021 tarihli "=" albümünü takip ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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