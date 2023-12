Ed Sheeran eşine hamileyken tümör teşhisi konulduğunu söyledi

İngiliz şarkıcı-söz yazarı, Annie Liebowitz tarafından fotoğraflanan ve Sheeran'ın yeni albümünü duyurmak için Çarşamba günü Twitter 'da yayınladığı günlük yazısında, geçen yılın başında yaşadığı bir dizi olayın hayatını, ruh sağlığını ve müzik ile sanata bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

"Bir ay içinde hamile eşime tümör olduğu söylendi ve doğum sonrasına kadar tedavi için hiçbir yol yoktu. En iyi arkadaşım, kardeşim Jamal aniden öldü ve kendimi bir söz yazarı olarak dürüstlüğümü ve kariyerimi savunmak için mahkemede buldum," diye yazdı Sheeran.

Müzik girişimcisi Jamal Edwards geçen yıl Şubat ayında 31 yaşında hayatını kaybetmiş, son Instagram paylaşımı ise "kardeşi" Sheeran'a yazdığı bir doğum günü mesajı olmuştu.

Sheeran'ın 2017'de hit olan şarkısı"Shape of You", müzisyenin geçen yıl grime sanatçısı Sami Switch'in "Oh Why" adlı şarkısını intihal etmekle suçlanarak mahkemeye verilmesine yol açmıştı. Nisan 2022'de davayı kazandı.

"Korku, depresyon ve anksiyete içinde dönüp duruyordum," diye devam ediyor sanatçı. "Boğuluyormuşum gibi hissediyordum, başım yüzeyin altındaydı, bakıyor ama hava almak için kıramıyordum."

On yılını "mükemmel akustik albümü şekillendirmeye çalışarak" geçirdiğini, ancak bir hafta boyunca tüm bu çalışmalarını "en derin, en karanlık düşünceleriyle" değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Sheeran, 5 Mayıs'ta yayınlanacak olan yeni albümü "Subtract"in "ruhuma açılan bir kapı" olduğunu söyledi.

"İlk defa insanların beğeneceği bir albüm yapmaya çalışmıyorum. Sadece dürüst ve yetişkin hayatımda bulunduğum yere sadık bir şey ortaya koyuyorum" diye ekledi.

Müzisyen Mayıs ayında ikinci kızının doğumunu Instagram'da duyurmuş ve Seaborn'la birlikte "ona çok aşık olduklarını ve 4 kişilik bir aile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını" yazmıştı.

Karısının durumu hakkında daha fazla yorum yapmadı.

