'EastEnders' dizisinde canlandırdığı İngiliz televizyon ikonu Dot Cotton karakteriyle tanınan June Brown 95 yaşında öldü

Aktrisin ailesi, Pazar akşamı evinde huzur içinde öldüğünü söyleyerek Pazartesi günü ölümünü duyurdu.

BBC'nin Twitter hesabından paylaşılanaçıklamada, "Sevgili annemiz June'un Pazar akşamı Surrey'deki evinde, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz" denildi. "Bu çok zor zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."

Brown'a saygılarını sunan bir BBC sözcüsü şunları söyledi: "June, Dot Cotton'da sadece pembe dizilerin değil İngiliz televizyonunun da en ikonik karakterlerinden birini yarattı. 2,884 bölümde yer alan June'un olağanüstü performansları EastEnders'ın en güzel anlarından bazılarını yarattı."

Yayıncı kuruluş şunları ekledi: "June'un ailesine ve dostlarına tüm sevgilerimizi ve en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Bugün EastEnders'ta çok parlak bir ışık söndü ama hepimiz June'un anısına tatlı bir şeri kaldırıyor olacağız."

BBC'ye göre Brown 1985-1993 yılları arasında ve 1997'den itibaren Dot'u canlandırdı ve toplam 2,884 bölümde yer aldı.

En unutulmaz hikayeleri arasında Dot'un 1990'da ve 2009'da onu öldürmeyi planlayan John Altman'ın canlandırdığı kariyer suçlusu oğlu Nick Cotton'la ilişkisi ve dizinin ilk tek elle oynanan bölümünün yıldızı olması yer alıyordu.

Brown, Dot rolüyle 2005 İngiliz Sabun Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Ekranda son kez 2020 yılında, karakter İrlanda'ya taşındığında göründü ve ardından rolü yeniden canlandırmayacağını doğruladı.

Brown, ikonik "EastEnders" rolünün yanı sıra rakip dizi "Coronation Street" ve "Doctor Who "da da yer aldı.

1 Ocak'ta 94 yaşındayken Kraliçe'nin Yeni Yıl onuruna Britanya İmparatorluğu Nişanı ile ödüllendirildi.

Brown'ın ölüm haberinin duyulmasından bu yana sosyal medya ünlülerin ve hayranlarının övgü dolu mesajlarıyla dolup taştı.

Eski "EastEnders" rol arkadaşı Adam Woodyatt onu "inanılmaz bir kadın" olarak tanımladı.

"Kelimeler kifayetsiz kalıyor, June'un hiç olmadığı bir şey. Çok fazla anı, çok fazla eğlence," diye yazdı Brown'ın "EastEnders" setindeki bir fotoğrafıyla birlikte. "Sadece ve sadece en inanılmaz hayata ve kariyere sahip olan inanılmaz bir kadın, bunun küçük bir bölümünü paylaştığım için şanslıydım. Seni asla bir Dame yapmadılar (denedik), ama benim için her zaman Dame Brown olacaksın."

TV sunucusu Piers Morgan Brown'ı "İngiliz Televizyonunun tüm zamanların en iyi performanslarından biri" olarak anarken, onu "komik, alıngan, ekran dışında da muhteşem bir kadın" olarak tanımladı.

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Kaynak: edition.cnn.com