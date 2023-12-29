'East New York' polisiye dizileri 21. yüzyıla taşımaya çalışıyor

Bu da CBS'in bu dizisini, "her şeyden biraz "a tanıklık eden işçi sınıfı mahallesindeki bir karakolun karşılaştığı zorluklara odaklanan, çoğu kanalın suç programından daha iddialı kılıyor. Ancak aynı zamanda şu soruyu da gündeme getiriyor: Türün uzun geçmişi ve CBS'in alfabe çorbası polisiye dizilerinin altını çizdiği formül göz önüne alındığında, kalıbı kırmak bir yana esnetmek mümkün mü?

Mike Flynn ve William Finkelstein tarafından yaratılan ve Finkelstein'ın "Blue "nun sonlarına doğru baş yapımcı olarak görev yaptığı "East New York" oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olsa da bu dünyayı öncelikle Doğu New York'taki bir karakolun yeni komutanı olan Müfettiş Yardımcısı Regina Haywood (Amanda Warren) aracılığıyla görüyor.

Jimmy Smits'in canlandırdığı, Bobby Simone'un hayatta kalsaydı ne yapıyor olabileceğine çok benzeyen, "Blue" ile bir başka bağlantısı olan patronu polis şefi, Regina'ya "O her zaman çeşitlilik için işe alınan biri olacak, değil mi?" diye soruyor. Regina'nın beceriksiz ama etkili sağ kolu rolündeki Richard Kind ve kıdemli, her şeyi görmüş polisler rolündeki Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin ve Elizabeth Rodriguez'in yer aldığı güçlü yardımcı oyuncu kadrosunun bir parçası olarak Regina'ya "uzun vadeli oynamasını" öğütlüyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tıpkı toplumun polise şüpheyle yaklaşması gibi, rütbeli polisler de yeni patrona karşı temkinli davranıyor ve daha iyi bağlar kurmak için polislerden birinin yerel bir konut projesinde yaşaması için girişimde bulunuyor.

Dokusu ve gergin kamera çekimleriyle "NYPD Blue "ya çok benzeyen (o zamanlar çığır açmıştı ama şimdi o kadar da değil) "East New York", sınırlı kaynaklar ve örneğin bir cesedi araştırmakla hangi birimin görevlendirileceği konusunda yaşanan bölge savaşları da dahil olmak üzere "işi" tüm karmaşıklığıyla sunmaya yönelik takdire şayan bir arzuyu yansıtıyor. İkinci bölümde genç bir siyahi polisin kendisinden daha deneyimli ortağına bir siyahiyi neden durdurduğunu sorması da dikkate değer.

Böyle bir nüans geleneksel olarak (ya da en azından sürekli olarak) büyük kanallarda söz konusu olmamıştır. Gerçekten de, George Floyd'un ölümünün ardından televizyonun polisi nasıl tasvir ettiğine dair yapılan tüm vicdan muhasebesi konuşmaları, sonbahar programlama zamanı geldiğinde sönmüş gibi görünüyor, bu da neden farklı gecelerde üç dizi "Law & Order" ve "FBI" yığınları olduğunu açıklayabilir.

Adil olmak gerekirse, yayıncılar yıllar boyunca çok daha cesur polisiye diziler denediler ve genellikle izleyicilerinin, azalan da olsa, rahat yemeklerin TV eşdeğerine yönelmeye devam ettiğini gördüler. Nihayetinde, izleyicilerin yerleşik programlama uygulamalarına karşı koymak için bu tür dizileri desteklemesi gerekiyor.

Tek bir dizi gidişatı tersine çevirmeyecek ama "East New York" polisi insan olarak resmetme potansiyeline sahip -zaman zaman asil ve kahraman, ama güvensizlik ve aşırılıklardan muaf değil- ve aynı şeyi onları suçlulara ya da tebeşirle çizilmiş çizgilere indirgemek yerine etkileşimde bulundukları insanlar için de yapıyor.

Ancak şimdilik, dizinin bu yaklaşıma sadık kalıp kalamayacağı ve daha basit bir polisiye drama biçiminin kalıcı popülaritesi göz önüne alındığında, "East New York "a uzun bir oyun oynama şansı sağlayacak kadar izleyici çekip çekemeyeceği konusunda şüphelerden kaçmak zor.

"East New York" 2 Ekim'de saat 21:30'da CBS ekranlarında başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com