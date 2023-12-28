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E1'in RaceBird elektrikli motorlu teknesi sadece yüzmekle kalmıyor, 'uçuyor'

Formula E'nin yaratıcıları, dünyanın ikonik kentsel su yollarında yüksek hızlı elektrikli motorlu tekne yarışı olan E1 Serisini başlatmayı planlıyor.

 and  Yaroslav Smith
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

E1'in RaceBird elektrikli motorlu teknesi sadece yüzmekle kalmıyor, 'uçuyor'

Adı "RaceBird" - suyun üzerinde süzülmesini sağlayan iki parlak yeşil hidrofoile sahip tek kişilik bir elektrikli motorlu tekne - ve yakında piyasaya sürülecek olan E1 Serisi için ilk prototip yarış aracı.

E1, Formula E ve onun off-road muadili Extreme E ile elektrikli motor sporlarına öncülük eden, şimdi de dünyanın en büyük şehirlerinden bazılarının etrafındaki nehirlere ve okyanuslara bakan seri spor girişimcisi Alejandro Agag'ın buluşu.

Bu fikir, pandeminin ilk karantinası sırasında, İspanyol eski F1 mühendisi ve geleceğin E1 CEO'su Rodi Basso ile Thames Nehri kıyısında yürüyüş yaparken ortaya çıktı.

Agag CNN'e verdiği demeçte, "Bence sokaklarda, arazide, suda daha temiz hareketliliğe geçiş, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı büyük zorluğu hafifletmek için birlikte uygulanması gereken birçok çözümün bir parçası" dedi.

RaceBird, 2023 baharında suya indirilecek olan yeni motorlu tekne serisi E1 için geliştirilen dünyanın ilk elektrikli yarış teknesidir.
Teknenin her iki yanında bulunan iki hidrofoil sayesinde RaceBird'ün gövdesi hızlandıkça sudan kalkarak su direncini azaltır ve böylece hızı ve verimliliği artırır.
E1, Formula E ve onun off-road muadili Extreme E'yi başlatan seri spor girişimcisi Alejandro Agag'ın şimdi de suya yönelmesinin ürünü. Resimde Agag, tamamen elektrikli ilk nesil Formula E aracıyla Eylül 2016'da Grönland'ın Nuuk kenti yakınlarındaki bir buzul üzerinde görülüyor.
Formula E motor yarışlarını şehir sokaklarına taşıdı ve E1 etkinliklerinin de büyük şehirlerde gerçekleşmesi umuluyor. E1, ilk sezon için Venedik, Budapeşte ve Monako gibi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerle görüşmelerini sürdürüyor. Resimde, bir Formula E aracı Nisan 2021'de Londra E-Prix'sinde bir yolcu treninin yanında yarışıyor.
Agag'a bu girişimde tekne üreticisi SeaBird Technologies'in kurucusu Sophi Horne (ortada) ve eski F1 mühendisi Rodi Basso (sağda) eşlik ediyor.
RaceBird'ün fütüristik görünümüne rağmen Horne, teknenin tasarımı için ilhamını doğadan ve kuşların su yüzeyinde süzülme şeklinden almış
Agag, Formula E'nin yanı sıra elektrikli araçlar için arazi yarışı Extreme E'yi de başlattı. Resimde McLaren'in Extreme E aracı, Kasım 2021'de Glasgow, İskoçya'da elle çizilmiş görünümüyle görülüyor.
RaceBird elektrikli motorlu tekne E1 Serisi yarışları için zemin hazırlıyor

Tıpkı Formula E'nin elektrikli yarışları New York, Londra ve Hong Kong gibi şehirlerin sokaklarına taşıması gibi, E1 Serisi de yarışlarını Sydney Limanı, Venedik kanalları ve Rio de Janeiro'daki Sugarloaf Dağı açıkları gibi büyük kentsel su yollarına taşıyacak.

Ancak 2023 İlkbaharı olarak hedeflenen lansman tarihi ile birlikte, şampiyonanın başlangıcında sadece yüzen değil, aynı zamanda "uçan" bir yarış aracına sahip olmalarını sağlamak için teknolojiye ve tekneye odaklanılıyor.

"Süzülme modu"

Agag'ın yanı sıra Basso, daha önce McLaren ve Ferrari'nin yanı sıra NASA'da çalışmış olması nedeniyle zengin bir mühendislik deneyimine sahipken, tekne üreticisi SeaBird Technologies'in kurucusu Sophi Horne da RaceBird'ün tasarımlarını hazırlamak üzere ekibe katıldı.

CNN'e verdiği demeçte, "Yıldız Savaşları "ndan bir A-Wing yıldız savaşçısına benzemesine rağmen, teknenin ilhamının eve daha yakın bir yerden geldiğini söyledi.

"Ağırlıklı olarak doğal, organik çizgilerden esinlenildi," diye açıkladı. "İsveç'teki yazlık evimde çok zaman geçiriyordum ve 'süzülme modu' dediğim şekilde uçan çok sayıda kuş görüyorsunuz - suyun yüzeyinin hemen üzerindeyken."

Bu ilham, daha önce elektrikli sörf tahtalarında kullanılanlara benzer bir konsept olan ve RaceBird'ün gövdesinin hızlandıkça sudan yaklaşık bir metre yükselmesini sağlayan hidrofoillere dönüştü.

Folyo sistemi teknenin fütüristik görünümüne yardımcı olurken, aynı zamanda teknik bir amaca da hizmet ederek su direncini azaltıyor, böylece hız 40 dakikalık bir batarya menzili ile 50 knot'a (saatte 58 mil) çıkabiliyor.

İlk testler

Basso ve Agag, batarya geliştiricileri Kreisel ve tekne uzmanları Victory Marine de dahil olmak üzere çeşitli geçmişlere sahip işbirlikçilerden oluşan bir ekibi sadece sekiz ay içinde bir araya getirerek gemiyi inşa ettiler.

Basso, "Mart 2022'deki ilk testte çok fazla duygu ve endişe vardı" dedi. "20 yılı aşkın bir süredir yarışlarda çalıştığım için, bir yarış aracının bir şişe şarap gibi olduğunu biliyorum: içini açana kadar nasıl olduğunu bilemezsiniz."

RaceBird'ün ilk denemede 40 knot hıza (nihai hedef hızının %80'i) ulaşması ve en önemlisi de amaçlandığı gibi sudan başarıyla kalkması sayesinde test beklenildiği kadar iyi geçti.

Agag için, 2013 yılında Formula E için çok daha zorlu bir ilk test seansı yaşamış ve aracın hedeflenen batarya gücünün yalnızca %20'siyle çalışabilmiş olması hoş bir sürpriz oldu.

"Formula E'deki ilk prototipte pek çok aksaklık ve sorun vardı" diye hatırlıyor. "Şimdi, teknoloji Formula E'den o kadar çok ilerledi ki, bu deneyimin çoğunu aldık ve E1 için prototipimize dönüştürdük."

Suya doğru yarış

İspanyol pilotun Formula E'den devraldığı bir başka şey de, üreticilerin teknolojik yenilikleri yarış ekiplerinden yol otomobili operasyonlarına taşıdıklarını gören "yola yarış" felsefesidir.

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Bu yüksek teknolojili sporlar geleceğin araçları olabilir

Agag, E1 Serisini başlatmaktaki temel motivasyonlardan birinin, sürdürülebilir taşımacılık söz konusu olduğunda denizcilik endüstrisinin arayı kapatmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre, denizcilik sektörü dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %2,5 'inden sorumlu. Bazı denizcilik şirketleri fosil yakıtları biyoyakıt, hidrojen ya da sıvılaştırılmış doğal gazla değiştirmeye çalışsa da geçiş süreci yavaş ilerliyor.

Agag, "Bence denizcilik sektörü, otomobil sektörünün yaklaşık 10 yıl önce bulunduğu noktada," dedi. "Elbette zorluklar farklı - bataryalar özellikle şehirlerdeki arabalar için çok uygun, ancak büyük bir gemi bataryayla hareket ettirilemez.

"Ancak küçük tekneler için bataryaların gerçekten iyi bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle RaceBirds'ümüzü denizcilik sektörüne yönelik bir çözüm sergilemek için zorluyoruz."

Önümüzde zorlu sular var

Nisan ayında ilk E1 takımı duyuruldu: Venice Racing Team. Agag, her takım için sponsorların yanı sıra yerel destek sağlamak amacıyla takımların her birinin ev sahibi bir şehirle bağlantılı olmasını bekliyor.

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Ancak Formula E'nin başarısını yakalamak zor olabilir. Motor sporlarının küresel takipçi kitlesinden faydalanabilen motorlu tekne yarışları çok daha küçük bir hayran kitlesine sahip.

Agag kısa vadede, E1 serisinin beş yıl sonra hala devam ediyor olmasını bir başarı olarak değerlendireceğini söylüyor. Ancak uzun vadede hedefin, elektrikli teknelerin dünya çapında daha geniş bir şekilde benimsendiğini görmek olduğunu söyledi.

Agag, "Şu anda elektrikli tekneler için çok az alan var," dedi. "Ama bunun değişeceğini düşünüyorum. Biz de bu değişimin bir aracı olmak istiyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com

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