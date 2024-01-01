Dwayne Johnson 'Black Adam' ile bir başka süper kahramanın dönüşünü müjdeliyor

Johnson filmde Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge ve Pierce Brosnan'la birlikte kötü adam rolünde yer alıyor, ancak olası bir başka büyük isimle dalga geçti.

Filmin New York'taki gösterimi öncesinde Johnson, Henry Cavill'in filmde Superman rolünü yeniden canlandıracağı yönündeki spekülasyonlara değindi.

"Size şunu söyleyebilirim. Black Adam'ın tüm amacının ve girişiminin sadece Black Adam'ı değil tüm JSA'yı tanıtarak DC Evrenini inşa etmek olduğunu söyleyebilirim... ve ayrıca, başından beri söylediğim gibi, Seven Bucks [Productions] olarak sahip olduğumuz bir ahlak var... ve bu, hayranları her zaman ilk sıraya koymamızdır" dedi.

Johnson sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır izleyiciler Black Adam'ın gezegenimizdeki en güçlü ve durdurulamaz güç olduğu konusunda çok tutkulu ve ses getirici oldular. Ama hayranlar şu konuda çok tutkuluydular... 'Evrendeki en durdurulamaz güç nerede? Nerede o?

Hepimiz bu an için savaşıyorduk, bu yüzden şunu söyleyeceğim: Evine hoş geldin."

Süper kahraman hayranları bu yorumdan Cavill'in görüneceği anlamını çıkarıyor.

"Black Adam" 21 Ekim'de vizyona girecek. CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir parçası olan bir Warner Bros Pictures filmi.

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Kaynak: edition.cnn.com