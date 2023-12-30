Duzdag: Asya'nın kıyısındaki bir tuz madeninin derinliklerine gizlenmiş sağlık spası

Bununla birlikte, bölgenin en büyük sağlık turizmi tesisi olarak işlev gören Düzdağ tuz madeni ya da "Tuz Dağı" merkezdir.

Yerin 360 feet (110 metre) altına gizlenmiş olan bu olağan destinasyon, ilk olarak neredeyse 5.000 yıl önce oyulmuş odalarda solunum yolu hastalıkları için alternatif, tamamlayıcı tedavi sunmaktadır.

Dağ inzivası

Nahçıvan şehrinden arabayla sadece yedi mil uzaklıktaki mağaralar, 3,848 feet (1,173 metre) yükseklikteki dağlarda muhteşem bir konuma sahiptir.

Modern Fizyoterapi Merkezi, 1970'lerde arkeologlar tarafından kazılan tuz madenlerinin bulunduğu yerde 1979 yılında kurulmuştur. Tuzun burada M.Ö. üçüncü binyıldan itibaren çıkarıldığı ve Orta Doğu'ya ihraç edildiği düşünülmektedir.

Mağaraların iyileştirici özellikleriyle tam olarak nasıl meşhur olduğu net değildir ve çeşitli köken hikayeleri rakip açıklamalar sunmaktadır.

Efsaneye göre mağaralar, Düzdağ tuzunun kutsal olduğunu düşünen yerel halk tarafından onarıcı güçleri nedeniyle uzun süredir saygı görmektedir. 20. yüzyıldaki kazı çalışmaları sırasında arkeologların bronşit ve astımlarına çare buldukları söylenmektedir.

Bir başka rivayete göre, mağaraların yakınında yaşayan ve ciddi solunum sorunları olan bir çocuk, oyun oynamak ve duvarlara hayvanlar çizmek için mağaralara gelirmiş. Yerlilerin iddiasına göre hastalığı tamamen iyileşirken, ona atfedilen çizimler duvarlarda kalmıştır.

Tuz terapisi

Tuza dayalı tedaviler yeni bir şey değildir. 19. yüzyılın ortalarında Polonya'da bir tuz madeninde çalışan doktor Feliks Boczkowski, madencilerin nadiren solunum yolu hastalıklarından muzdarip olduğunu ve oldukça sağlıklı bir bünyeye sahip olduklarını gözlemlemiştir.

Boczkowski, daha sonra haloterapi olarak bilinecek olan, solunumu iyileştirmek amacıyla küçük tuz parçacıkları içeren havayı soluma yönteminin kurucusu olarak kabul edilir.

Haloterapinin popülaritesi son yıllarda artmış olsa da, bilim camiası faydaları konusunda hemfikir değil. Uzmanlar, havadaki tuzun solunum yollarındaki mukusun incelmesine ve nemin içeri çekilmesine yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir. Tuzlu ortamlar da genellikle alerjen içermez.

Bununla birlikte, tıbbi kılavuzların oluşturulmasını destekleyecek kanıta dayalı bulgular olmadığından, Amerikan Akciğer Derneği'nin tavsiyesi, haloterapi veya tuz terapisine başlamadan önce her zaman doktorunuza danışmanızdır.

Tuz terapisi, doğal olarak oluşan mağaralarda bulunan iklim koşulları ve tuzlu hava kullanılarak Dünya yüzeyinin altında yapıldığında, speleoterapi olarak bilinir. Bu tür tuz mağaraları dünyanın her yerinde - Ukrayna, Macaristan, Polonya, Türkiye, Almanya ve İsviçre'de - mevcuttur ve astım hastaları tarafından alternatif bir tedavi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Tuzlu ışıltı

Duzdag kompleksini diğerlerinden ayıran şey, hastaların ana girişten yaklaşık 900 fit (veya 300 metre) uzaklıktaki odalarına doğru yürürken mağaradaki koşullara kademeli olarak adapte olmalarını sağlayan yatay konumudur.

Madene giden yılankavi yol ilk olarak, tünelin içindeki gizemli ışıltılı duvarlarla tezat oluşturan Fizyoterapi Merkezi'nin tek katlı ahşap binasına ulaşıyor.

Mağaralara girmeden önce bile hemen fark edilen şey, yakındaki Hazar Denizi'nden taşınan hafif tuzlu esintiden belirgin bir şekilde farklı olan çok belirgin bir Düzdağ tuzu kokusudur.

Duvarların parlayan tuz katmanları 8,2 metre (yaklaşık 27 fit) kalınlığındadır. Kenarlarında bankların ve hatta televizyon ve masaların bulunduğu bir dinlenme alanının yer aldığı geniş tünel klostrofobik hissettirmiyor.

Duvarların yakınındaki küçük pembemsi kayalar daha yakından incelendiğinde bunların bile tuzdan yapıldığı anlaşılıyor. İnsanlar kristallerin olumsuzlukları giderdiği inancıyla daha büyük parçaları topluyor ve evlerinde saklıyor.

Çok güçlü tuz kokusuna alışmak zaman alıyor ama tünelde nefes almak zor değil. Merkez, mağaradaki doğal havalandırmanın karbondioksit, metan ve nitrojen gibi zararlı gazların birikmesini önlediğini söylüyor.

Deniz seviyesinin üzerindeki konum, sıcaklık, nem, atmosferik basınç, madenlerdeki oksijenin iyonik bileşimi ve bakteriyolojik bileşimin uygun kombinasyonunun bronşiyal astım, kronik bronşit, polinoz ve alerjik rinit gibi hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesinde etkili olduğunu iddia ediyor.

Mikroklima

Mağaraların içindeki mikro iklim yıl boyunca oldukça sabit kalmaktadır: Nem oranı %20-25 arasındadır ve CNN'in ziyareti sırasında dışarısı 3C (37F) olmasına rağmen mağaralardaki sıcaklık 18-20C (64-68F) gibi hoş bir seviyedeydi.

Merkez 474 hastayı barındıracak şekilde genişletilmiş ve 2008 yılında Duzdag Otel eklenmiştir. Mağaralardan bir milden biraz daha uzakta bulunan otel, Düzdağ Fizyoterapi Kompleksi'nin bir parçası olup, gelen hastaların muayene edildiği ve birkaç gün iklimlendirildiği bir yerdir.

Aralık ayında mağaralarda yapılan bir yürüyüş sırasında, ziyaret eden sadece bir turist grubu daha vardır. Mağaraları yılda ortalama 3.500-4.000 hasta ziyaret ediyor, bunların çoğu da yaz aylarında, çünkü çoğu insan tedavilerini çocukların okulda olmadığı ve işten izin alabildikleri aylarda planlıyor.

Son yıllarda bu sakin sağlık merkezi, virüsün solunum sistemi üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için özel bir Covid sonrası rehabilitasyon programı da geliştirmiştir. Bu mağaralar için iddia edilen iyileştirici güçler bununla da bitmiyor: Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı ve cilt koşullarını iyileştirdiği ve stresi azalttığı da söyleniyor.

Bu iddialar bağımsız olarak kanıtlanmamış olsa da, mağaralardaki olağandışı aurayı inkar etmek mümkün değil.

Nesilden nesile sessizce şifa verdiğine inanılan parıldayan duvarların dinginliğiyle çevrili bankta otururken, endişeleri girişte bırakarak bu sessiz atmosfere dalmak kolaydır.

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Kaynak: edition.cnn.com