Düşündüğünüzden daha önemli 4 basit günlük sağlık kararı

Bir yıl, her Pazar ailemizin haftalık yemeklerini hazırlamaya karar verdim. Her yemeği saklamak için kaplar aldım, bir menü ve alışveriş listesi oluşturdum, alışverişe çıktım ve sonra tüm yiyeceklerle eve geldim, ancak Pazar öğleden sonramı bir haftalık yemekleri bir kerede pişirmekten vazgeçmek için tamamen motive olmadığımı fark ettim. Bunun yerine, her zaman yaptığım gibi her öğünü gerektiği gibi yapmaya karar verdim.

Diğer pek çok insanın yaşadığı gibi, benim yüce kararım da daha başlamadan başarısız oldu.

Mevcut alışkanlıklarınızda ve rutininizde değişiklikler yapmak ve bunları sürdürmek özdenetim ve disiplin gerektirir. Kararınız birden fazla adım, önemli bir zaman taahhüdü veya bir tür anında tatmin sunmayan herhangi bir şey içeriyorsa, tutulması daha da zordur.

Size yardımcı olmak için, sınırlı günlük çaba gerektirirken geniş kapsamlı sağlık faydaları ve bir tür anlık tatmin sağlayan dört basit sağlık kararını paylaşıyorum.

Bu kararlar yine de günlük tutarlılık gerektirir, ancak yalnızca minimum zaman taahhüdü ile tek adımlık çaba gerektirir. Bunlardan birini veya birkaçını 2024 sağlıklı alışkanlıklarınıza eklemeyi düşünün!

1. Dişlerinizi her gün diş ipiyle temizleyin

Amerikalıların yalnızca üçte biri her gün diş ipi kullanırken, siz de bu alışkanlığı diş hijyeni rutininize ekleyerek fayda sağlayabilecek çoğunluktan biri olabilirsiniz.

Diş hekimim Dr. Victoria Spindel Rubin'e göre, çok fazla insan sadece patlamış mısır yediğinde ya da dişlerine yiyecek sıkıştığını hissettiğinde diş ipi kullanıyor. "Gerçekte, yiyecekler her zaman dişlerinizin arasında sıkışıp kalır. Eğer diş ipi kullanmazsanız, her bir dişin %40'ını temizlemeyi kaçırırsınız," diyor Spindel Rubin.

Diş eti hastalıklarıyla mücadelenin yanı sıra Spindel Rubin, diş ipi kullanmanın daha iyi kalp sağlığı ve daha iyi diyabet kontrolü ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Ancak bu faydaları yalnızca doğru teknikle elde edebilirsiniz.

Spindel Rubin, doğru diş ipi tekniğinin "diş ipini dişinizin etrafına sarmak ve plak ve biyofilmi çıkarmak için birkaç kez yukarı ve aşağı gitmek" olduğunu söyledi.

Biraz kanın sizi diş ipi kullanmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Spindel Rubin'e göre, başladığınızda diş etlerinizin kanaması normaldir ancak düzenli olarak diş ipi kullanmaya devam ettikçe kanama azalacaktır. "Kanama durmazsa... periodontal hastalık açısından değerlendirilmek üzere diş hekiminize görünün" diye ekledi.

İşlem kulağa karmaşık gelebilir, ancak diş ipi kullanmak yatmadan önce sadece birkaç dakikanızı alır. Her gece dişlerini fırçalayan ancak sonrasında diş ipi kullanmayı atlayanlar için Spindel Rubin, fırçalamadan önce diş ipi kullanılmasını önermektedir. Bu bir alışkanlık istifleme tekniğidir - yeni aktivitenin kökleşmiş alışkanlıktan hemen önce yapılması, yeni alışkanlığın sürdürülmesini kolaylaştıracak şekilde ikisini bir araya getirir.

Bahsettiğim anlık tatmin nerede? Doğru teknikle diş ipi kullandıktan sonra dilinizi dişlerinizde gezdirin ve sadece fırçalamaya kıyasla ne kadar temiz hissettiğinizi fark edin. Bu gülümsenecek bir şey!

2. Saatte bir kez ayakta durun ve vücudunuzu hareket ettirin

Gününüzün büyük bir kısmını oturarak geçirmenize neden olan hareketsiz bir işiniz mi var? Yüksek miktarda oturma süresi kanser, kardiyovasküler hastalık ve tüm nedenlere bağlı ölüm risklerinde artışla ilişkilendirilmektedir.

İyi haber şu ki, uzun süreli oturmayı kısa süreli ayakta durma ve hareketle kırmak için göstereceğiniz küçük bir çaba genel sağlığınızda büyük bir fark yaratabilir. Columbia Üniversitesi 'nde Ocak ayında yayınlanan ve aşırı oturmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için gereken en az aktivite miktarını araştıran bir çalışmaya göre, her saat başı sadece beş dakika ayakta durmak ve hareket etmek etkilidir. Her saat başı bir dakika yürümenin bile sağlığı iyileştirdiği, çalışmaya katılanlarda kan basıncının düşmesiyle kanıtlanmıştır.

Saat başı kalkma kararınızla tutarlı kalmanızı kolaylaştırmak için telefonunuza veya diğer cihazlarınıza bir alarm kurun.

Anında memnuniyet açısından, uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıp gerindiğinizde zihinsel ve fiziksel olarak daha iyi hissedeceksiniz ve sadece biraz kardiyovasküler aktivite eklemek ruh halinizi yükseltebilir.

3. Her gün minnettarlığınızı ifade edin

Minnettar olmak için nedenler bulmak sadece biraz çaba gerektirir. Günlük şükran ifadeleri, mutluluğu artırmak ve stres seviyelerini düşürmek de dahil olmak üzere birçok sağlık ve zindelik faydasına yol açar. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde yapılan çok sayıda çalışma, şükran duymanın stresi azaltma ve ruh halini iyileştirme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Minnettarlık uygulamaları ayrıca depresyonu azalt abilir ve öz saygıyı artırabilir.

Peki günlük şükran pratiği nasıl yapılır? Bu, size zamanını ve enerjisini veren herkese teşekkür etmek kadar basit olabilir. Daha fazla tutarlılık ve rutin için, bir şükran günlüğü tutabilir ve her gece o gün için minnettar olduğunuz üç şeyi yazabilirsiniz. Kocam ve ben on yılı aşkın bir süredir banyomuzda bir şükran beyaz tahtası bulunduruyoruz. Her gece, her birimiz o gün için minnettar olduğumuz üç şeyi yazıyoruz.

Minnettar olmak için nedenleriniz olduğunun farkına varmak başlı başına memnuniyet vericidir. Tüm sağlık faydaları ise pastanın üzerindeki krema gibidir.

4. Evcil hayvanınızla daha fazla kucaklaşın

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, ABD'deki hanelerin yaklaşık %68'inin bir evcil hayvanı var. Eğer bir evcil hayvan sahibiyseniz, arkadaşlık ve duygusal destek yoluyla sağlığa olumlu etkilerini biliyorsunuzdur. Özellikle köpekler aktif bir yaşam tarzını teşvik edebilir ve hatta bazıları yaklaşmakta olan epileptik nöbetleri ve insan yoldaşlarında kanser varlığını tespit edebilir.

Evcil hayvanınızın evinizde bulunmasının ötesinde, onunla fiziksel olarak etkileşime girerek zaman geçirmek stres ve kaygıyı azaltabilir. Evcil hayvanınızı okşarken, ikinizin de üzerinde anında bir sakinlik ve memnuniyet hissi oluştuğunu hiç fark ettiniz mi?

Araştırmacılar, 242 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları küçük bir çalışmada, öğrencilerin köpeklere dokunduklarında stres seviyeleri, mutlulukları ve refahları üzerinde, onları sadece gözlemlediklerine kıyasla daha fazla olumlu etki gösterdiklerini ve olumlu ruh sağlığı sonuçlarının süreyle birlikte arttığını bulmuşlardır. Bilim bunu doğruluyor: Köpeğinizi daha fazla sevmeye karar vermelisiniz.

Herhangi bir alerji ya da diğer sorunlar dışında, eğer bir evcil hayvanınız yoksa, belki de şimdi bir tane düşünmenin tam zamanıdır. Barınaklar, size sağlık açısından fayda sağlamaya hevesli kedi ve köpeklerle doludur. Bununla birlikte, evinize bir evcil hayvan eklemek büyük, uzun vadeli duygusal, fiziksel ve finansal bir sorumluluktur - basit bir Yeni Yıl kararı değildir.

Ailesinde beş kurtarılmış köpek bulunan biri olarak, hem ek sorumluluk hem de muazzam faydalara tanıklık edebilirim. Her zaman kolay değil, ancak ev halkım için buna fazlasıyla değer. Taahhütte bulunmadan önce bunun siz ve aileniz için doğru seçim olduğundan emin olun.

Kaynak: edition.cnn.com