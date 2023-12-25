Dusty Baker MLB'de 2.000 maç kazanan ilk siyahi menajer oldu

Baker, 2000 kariyer galibiyetine ulaşan 12. menajer oldu. Bu başarıya ulaşan önceki 11 teknik direktörden 10'u Ulusal Beyzbol Şöhretler Müzesi'nde yer alıyor. Diğeri, Bruce Bochy ise henüz Şöhretler Müzesi'ne giremedi.

Maç sonrası basın toplantısında bir şişe şampanyanın yanında oturan Baker, "Bir hedefe ulaştığınızda harika bir duygu" dedi ve ekledi: "Bilmiyorum, dört ya da beş yıl önce bir şansım olduğunu fark edene kadar böyle bir hedefim yoktu."

Baker'ın menajerlik kariyeri San Francisco Giants, Chicago Cubs, Cincinnati Reds, Washington Nationals ve Astros'ta 25 sezona yayıldı.

MLB tarihinde beş farklı takımı sezon sonrasına taşıyan ve beş farklı kulüple lig şampiyonluğu kazanan tek menajerdir. Takımları 11 kez sezon sonrasına ulaştı ve iki kez Dünya Serisi'ni yönetti (2002'de Giants'la ve 2021'de Astros'la).

Baker'ın ilk galibiyeti 6 Nisan 1993'te Giants'ın St. Louis'de Cardinals'a karşı kazandığı maçtı. Yönettiği beş takım da sezon sonrasına yükseldi.

Baker, "Bana çok yardımcı olan Hank Aaron, Jackie Robinson ve Frank Robinson'ı, Bill Walsh'ı, sonunda beni kovsalar da kovmasalar da sahip olduğum tüm genel menajerleri ve sahipleri düşünüyorum" dedi.

"Bu benim azmimi, kararlılığımı ve inancımı daha da arttırdı. Ayrıca beni kötüleyenlere de bana devam etme motivasyonu verdikleri için teşekkür etmeliyim çünkü başlangıçta hiç tecrübem olmadan işe girdiğimde benden şüphe eden pek çok insan vardı, kazanıyor olmama rağmen benden şüphe eden pek çok insan vardı."

Menajer olmadan önce Baker başarılı bir oyuncuydu. All-Star, Altın Eldiven, Silver Slugger, NLCS MVP'si ve Dünya Serisi şampiyonu oldu.

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MLB tarihinde oyuncu olarak 1.800 vuruş ve teknik direktör olarak 1.800 galibiyet elde eden sadece iki kişiden biridir. Diğeri Joe Torre.

Aynı akşam, Baker'ın oğlu Darren, Wilmington Blue Rocks'ın Bowling Green Hot Rods'u 3-2 yendiği maçta galibiyet sayısını getirmesi için, bir vurucunun topu havadan dış sahaya ya da faul bölgesine atarak bir koşucunun sayı yapmasını sağlayan fedakarlık vuruşunu yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com