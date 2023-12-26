Dustin Johnson'ın hızlı yaklaşımı golfün oyun hızına nasıl yardımcı olabilir?

Rory McIlroy, "bilim adamı" Bryson DeChambeau'dan çok farklı bir yaklaşım sergileyen golf sihirbazı Dustin Johnson'ın kulakları arasında devam eden süreci böyle tanımlıyor.

McIlroy, Johnson'ın Kasım ayında Augusta'daki beş vuruşluk büyüleyici Masters zaferi sırasında "Oyunu çok basitleştiriyor ya da zaman zaman çok basit gösteriyor" dedi.

Bu basitlik Johnson'ın hızlı yaklaşımından kaynaklanıyor olabilir; 36 yaşındaki oyuncu on yıl önceki rüştünü ispatlama sezonunda bunu hem olumlu hem de olumsuz bir şey olarak tanımlamıştı.

"Ben her zaman hızlı bir oyuncuydum [...] sadece iki şey olabilir, ya iyi bir vuruş yaparsınız ya da kötü bir vuruş, o halde neden zaman kaybedesiniz ki?" Johnson, 2010 Tour Championship'te, iki kez büyüklerde son tur liderliğini heba ettiği yıl söylemişti.

O zamandan bu yana geçen 10 yılda her ne yaptıysa işe yaradı. Evine iki majörle döndü, Tiger Woods (683), Greg Norman (331) ve McIlroy (106) dışındaki herkesten daha fazla dünya 1 numarası olarak hafta geçirdi (111) ve ilk 13 yılında her sezon PGA Tour etkinliklerini kazandı. Bu son başarıda sadece Jack Nicklaus (17) ve Woods (14) daha başarılı oldu.

Başarısı, nispeten yumuşak konuşan Johnson'a bir platform sağladı ve Güney Carolinalı 2017'de PGA Tour'da atış saatlerinin kullanılmasının iyi bir fikir olacağını düşündüğünü söyledi.

"Aslında bu oldukça eğlenceli olurdu. Benim bolca zamanım olurdu ama bunu yapamayacak pek çok kişi var. Her delikte bir ceza alırlardı."

Avrupa Turu 2018'de Avusturya'da oyuncuların atışlarını yapmak için 40 ila 50 saniyeye sahip olduğu yenilikçi Shot Clock Masters'ı tanıttı ve o zamandan beri GolfSixes ile daha dinamik bir format deneniyor.

Ancak bu tür önlemler yavaş oyun belasını pek durduramadı.

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Nadir cezalar

1950'lerde Augusta National kurucu ortağı ve başkanı Clifford Roberts, iki top gruplarının bir turu üç saatte tamamlamasını talep ediyordu - final turu dahil.

Yine de dünyaca ünlü sahada bazı turların altı saate yaklaşmasına rağmen, Masters'ta bugüne kadar verilen tek yavaş oynama cezası 2013 yılında, 14 yaşındaki Çinli sporcu Tianlang Guan'ın ikinci turunun sonlarında toplamına bir atış eklemek zorunda kalmasıyla geldi.

Bu arada PGA Tour, 1994 yılında yürürlüğe giren yavaş oynama cezasını 1995-2017 yılları arasında hiç uygulamadı.

Eylül ayındaki KPMG Kadınlar PGA Şampiyonası'nda Çek oyuncu Klara Spilkova'ya iki atış ceza verildi ve üçüncü turda yer alamadı. 2019'da LPGA Tour'da bir dizi para cezası ve iki vuruşluk bir ceza daha verildi. 2018'de altı para cezası ve dört iki vuruşluk ceza verilirken, 2016'da bu sayı 34'tü.

İki kez büyük şampiyon olan Anna Nordqvist, Spilkova olayından sonra Aronimink'te yaptığı açıklamada, "Burada hızlı oynamak, yeşilliklerdeki tüm eğimler ve rüzgarlar nedeniyle zor gibi hissediyorum ve eğer birazcık hatalıysanız, kendinizi zor noktalarda bırakacaksınız" dedi.

"Sanırım orada kendi baloncuğunuzdasınız ve elinizden geldiğince hızlanmaya çalışıyorsunuz, ancak bunu yapmak zor çünkü delikten oldukça uzakta olma eğilimindesiniz."

İki kez büyük ödül kazanan Stacy Lewis, Ağustos ayında Bayanlar İskoçya Açık'ı kazandıktan sonra daha eleştirel konuştu - ve Avrupa Turu'nun daha "agresif" politikasını övdü - son turu beş saat 16 dakika sürdü.

"Oynamak bu kadar uzun sürmemeli. Böyle olacağını biliyordum, üzücü olan da bu. Daha hızlı oynanması için her alanda çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü açıkçası televizyondan izlemedim ama eminim televizyondan izlemek eğlenceli olmazdı.

"Uzun zamandır oyun hızımızı değiştirmenin, insanların daha hızlı oynamasını sağlamanın savunuculuğunu yapıyorum ve ne yazık ki hala diğer yöne gidiyoruz."

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Fazla düşünmek

Profesyoneller işlerini yaptıklarını savunacaklardır, tıpkı bir inşaatçının bir ev inşa etmek için sözleşme yapması ve işini aceleye getirmek istememesi gibi.

Muhtemelen ne kadar uzun zaman alırsanız o kadar kötü oynarsınız. Her zaman değil ama golfün en büyük sahnesinde emsali var.

Avustralyalı Norman'ın 1996 Masters teslimiyetini ele alalım. Keskin ve hassas bir atış öncesi rutiniyle altı vuruşluk, 54 deliklik bir liderlik kurmak için mükemmel bir golf oynadı, ancak Nick Faldo'nun baskısı altında kötü bir şekilde düştü ve beş vuruşla kaybetti.

Faldo'nun antrenörü David Leadbetter, "Onun rutini çok farklı," dedi. "Topun üzerinde inanılmaz bir süre duruyor. Atış başına altı, yedi saniye daha fazla zaman harcadığını, kıpır kıpır olduğunu, daha önce hiç görmediğim şekilde hareket ettiğini söyleyebilirim."

Faldo şunları ekledi: "Normalde Greg'in yaptığı karışık, karışık, sonra kavrama, kavrama ve bam! Onda hiç aksama yok."

Son birkaç yılın en formda erkek oyuncusu Brooks Koepka topun üzerinde çok az zaman geçirirken, daha önce temkinli yaklaşımı nedeniyle eleştirilen DeChambeau atış öncesi rutininin hızlandığını söylüyor.

ABD Açık şampiyonu, Ağustos 2019'da sekiz metrelik bir vuruş için yaklaşık 150 saniye beklediği için eleştirildikten sonra, Ocak ayındaki Abu Dabi Şampiyonası'nda Nordqvist'inkine benzer görüşler dile getirdi ama aynı zamanda daha hızlı turlar lehine konuştu.

"Bakın, orada altı saat kalmak istemiyorum, kimse de istemez, doğru. Birçok kez dışarıda bekliyorum - grubumuz insanların gitmesini bekliyor ve bu yüzden kesinlikle oyuncuları beklemek istemiyorum. Bu benim momentumuma zarar verecek. Ne zaman böyle bir şey olsa üşüdüğümü hissediyorum."

Hızlı golf

Ancak bazı golfçüler için bu, 18 deliği 30 dakika gibi bir sürede oynamakla ilgilidir.

Koşmak veya jogging yapmak golfçüler için saha dışında yeni bir şey değildir. Ancak sahada tamamen farklı bir oyundur.

İhtiyacınız olanlar: birkaç sopa (en fazla yedi sopaya izin verilir), hafif bir çanta, koşu ayakkabıları, sarı toplar (daha fazla görünürlük için) ve koşu oyununuz. Bir de kafa lambanızı unutmayın, çünkü kendinizi büyük olasılıkla sabahın köründe ya da güneş batarken sahada bulacaksınız.

PGA profesyoneli Luke Willett CNN'e verdiği demeçte, Londra'nın dışındaki 3.705 yarda, par-58 Sunningdale Heath Golf Kulübü'nde 30 dakikanın altında bir tur için hazırlık yaparken, kulüpteki profesyonelin kendisine iki kez European Tour galibi Robert Rock'ın turnuva oyunu için ince ayar yaparken beş-over vurduğunu söylediğini anlattı.

Birkaç hafta sonra formda Rock, İskoçya Açık'ta üçüncü olarak yedi yıldır turdaki en iyi derecesini elde etti.

Bu arada Willett, Ekim ayının sonlarında bir sabah, parkuru 26 dakikada tamamlayarak sekiz üzeri (66) bir skor elde etti. İki gün önce de benzer bir sürede 68 yaptı.

Ve sadece bir hafta önce, 36 yaşındaki oyuncu Oxfordshire'daki Springs Golf Kulübü'nün etrafını - sahanın 6.000 yarda oynamasını sağlamak için özel olarak kurulan tee'lerden - 37 dakikada uçtu ve 83 atışa (11-over) ihtiyaç duydu.

"Bir bulanıklık, bir rollercoaster ve kesinlikle bir heyecandı. Golf sahasında koşmak insana kendini harika hissettiriyor ve şu anda hepimizin bu iyi hislere ihtiyacı var" dedi.

1998-2003 yılları arasında, Ian Poulter'ın kazandığı Challenge Tour 1999 Fildişi Sahili Açık Turnuvasını 14. sırada bitirmek de dahil olmak üzere birçok Avrupa Turu etkinliğinde oynamış olan Richmond Park Golf Sahası antrenörü Chris Benians, CNN'e yaptığı açıklamada hız golfünün en faydalı bulduğu yönünün "reaktif" unsur olduğunu söyledi.

"Her turnuva golfçüsü fazla düşündüğümüzü bilir. Ben gerçekten iyi bir çip atıcısıydım ve hızlı golfçü olarak turnuva golfçüsü olarak yaptığımdan daha fazla çip atıyorum. Bunu görüyorum ve yapıyorum."

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2017'de 500 yardalık bir çukurda 1 dakika 50,6 saniyelik derecesiyle dünya rekorunu kıran ve Haziran 2019'da 1:29:62'lik derecesiyle Belçikalı Thomas Detry tarafından geçilen eski en hızlı çukur dünya rekortmeni Steve Jeffs CNN'e verdiği demeçte hız golfünün "kapsayıcılığının" da olumlu olduğunu söyledi.

"Normal golfçülerle konuştuğumda benim deli olduğumu ve hız golfü oynayan diğer herkesin deli olduğunu düşünüyorlar. Bu, normal golfün tam tersi" diyen Jeffs, istikrarlı ve düşük handikaplı bir oyuncu olabileceğine dair güvenini tazeledi.

"Oyununuz için yaptıkları inanılmaz."

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Kaynak: edition.cnn.com