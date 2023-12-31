'Düpedüz çocuk istismarı': Kanadalı jimnastikçi, korkunç ve istismarcı bir ortam olduğunu iddia ettiği için 13 yaşında sporu bıraktı

Vancouver'daki evinden CNN'e yaptığı açıklamada "Korkusuzdum," dedi. "Her çocuk nasıl takla atılacağını öğrenmek ister, tüm erken dönem anılarım oldukça mutlu ve neşe dolu, ki öyle de olmalı."

Cline, iki yaşındayken mutfak tezgâhının başında "küçük bebek barfiksleri" çekmeye olan ilgisinin ailesi tarafından fark edildiğini söylüyor.

Çok geçmeden ciddi bir sporcuya dönüşmüş. Dokuz ya da on yaşına geldiğinde, Cline yerel antrenörlerini geride bırakmıştı ve artık seçkin bir kulüpte antrenman yapmak için evden bir saat uzağa seyahat ediyordu.

Bir süre spora olan sevgisi devam etti ama Cline, Vladimir Lashin ve eşi Svetlana'nın yeni antrenör ekibi olarak gelmesiyle her şeyin değiştiğini söylüyor. Cline, spor salonundaki havanın hızla karardığını söylüyor.

"Hemen sözlü tacizler başladı," diye hatırlıyor. "Herhangi bir hata yaptığınızda bağırıp sizi aşağılıyorlardı. 'Bu saçmalık, sen saçmalıyorsun' diye tekrar tekrar bağırıyorlardı."

Cline'a göre, antrenörlerin fiziksel tacize başvurması da çok uzun sürmemiş.

"Isınıyordum [ayakta split için] ve diz ardı kirişim gerçekten gergin hissetti ve gerçekten sinirlendi.

"Bana 'numara yapıyorsun, bu esneme hareketini yapmaktan kurtulmaya çalışıyorsun' gibi bir şey söyledi ve beni çevirip bacağımdan tutarak kulağımın arkasına itti."

Cline o ilkel çığlığı ve kör edici acıyı hala hatırlayabiliyor ve hissi "dayanılmaz" olarak tanımlıyor.

"Diz arkası kirişimi tamamen kopardı ve leğen kemiğimin bir kısmını da beraberinde götürdü" diye ekliyor.

Duyusal reseptörlerindeki alarm zilleri yakıcı acıyı kaydetmeye başladığında, Cline antrenörünün hiçbir özür ya da pişmanlık belirtisi göstermediğini söylüyor.

"Kızgındı, bana bağırdı" diyen Cline, koçunun kendisini yalancılıkla suçladığını ve şok edici yaralanmasının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını da sözlerine ekliyor.

"Tıbbi tedavi teklifi olmadı, kimse ailemi aramadı. Sanırım sonunda topallayarak soyunma odasına gitmek ve beni hastaneye götürmeleri için ailemi aramak zorunda kaldım" diyor.

CNN, Cline'ın Kanada'yı terk ettiğine inanılan eski antrenörlerine ulaştı.

E-posta yoluyla ve Facebook sayfalarına çok sayıda yorum talebi gönderildi, ancak herhangi bir yanıt gelmedi.

Henüz ergenlik çağında olan Cline, yorucu bir programa ve acı verici sakatlıklara alıştı - elini üç yerden kırdığını ve omurgasındaki bir kası yırtarak beyzbol topu büyüklüğünde bir pıhtı bıraktığını söylüyor.

Cline sabahları okula gidiyor, ardından öğlen 1'den akşam 6'ya kadar antrenman yapıyor, akşamları da ev ödevlerini yapıyor ve genellikle haftada 30 saatini spor salonunda geçiriyordu.

Antrenörünün, dizlerinin inişte bükülmediği görüntüsünü vermek için, ki bu hakemler tarafından puan kesintisine neden olur, dizlerini kalıcı olarak aşırı uzatmak için onunla birlikte çalıştığını hatırlıyor.

Ayakları yüksek bir kutunun üzerindeyken ve bacakları yerden kaldırılmışken, Lashin'in her seferinde birkaç dakika boyunca dizlerinin üzerinde oturduğunu söylüyor. Lashin'in yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.

'Her zaman bağırılıyordu'

Birkaç yıl sonra Cassidy Jones (kızlık soyadı Janzen) aynı spor salonuna geldi.

CNN'e verdiği demeçte, normalleştiğini söylediği istismar kültürünü net bir şekilde hatırladığını, Cline'ın diz ardı kirişini sakatladığını ve kendisine "Sürekli bağırıldığını" hatırladığını söyledi.

Çok geçmeden Jones da kendini tehlikenin içinde bulmuş. Jones, 10 yaşındayken denge aletinde ustalaşmaya çalıştığı bir geri sıçrama hareketini anlattı ve bir başarısızlık daha yapması halinde bunu daha da yüksek bir yerden denemek zorunda kalacağı söylendi.

"Hüngür hüngür ağlıyordum ve çok korkmuştum," diye hatırlıyor. Jones, kirişin altına yastıklı matlar yerleştirebilirse en azından riski en aza indirebileceğini düşündü, ancak antrenörleri ona karşı çıktı.

"10 yaşında bir çocuk olarak doğru olanı yapmaya ve kendimi güvende tutmaya çalıştım."

Kısa bir süre sonra, vücudu kiriş üzerinde büküldü ve bacağında üç spiral kırığa neden oldu.

Jones, "Düştüm ve bana kalkıp tekrar yapmamı söyledi" diye ekledi. "Açıkçası yapamadım çünkü kemiklerim birçok noktada ikiye ayrılmıştı. Beni yaklaşık bir saat boyunca yerde bıraktılar çünkü numara yaptığımı düşündüler. Diğer insanların ışını kullanabilmesi için yoldan çekilmemi söylediler."

Jones vücudunun şoka girdiğini söylüyor: "Tüylerim diken diken oldu, titriyordum, çok üşümüştüm."

Sonunda annesi arandı ve hastaneye götürüldü, bacağı tamamen alçıya alındı ve aylarca tekerlekli sandalyede kaldı.

Yaklaşık iki hafta sonra koçlar aileyi evlerinden aramış. "Annem beni kontrol etmek için aradıklarını sanmış" diyor Jones, "ama beni suçlamak için aramışlar, telefonda anneme bağırıyorlardı, 'Bunu yapabilmeliydi, kendini incitti, bu bizim suçumuz değil' diye."

2011 yılında Jones antrenörlerine dava açtı ve arabuluculuk anlaşmasıyla tazminat aldı. Düştükten kısa bir süre sonra jimnastiği bırakan Jones, daha uzun süre devam etseydi yaşayabileceği eziyetlerin bir kısmından kurtulduğu için kendini şanslı sayıyor.

Yedi yaşındayken spor salonunun söylenmeyen kurallarına uyduğunu ve günlük tartı seanslarından önce kendini kusturmaya çalıştığını söylüyor.

On beş yıl sonra, hala tekrarlayan bir kabus gördüğünü, antrenörü Vladimir Lashin ile tartıştığını hissettiğini söylüyor.

"Bu benim karakterime çok aykırı çünkü sesimi yükseltmem, kendimi çok kontrol ederim. Ne hakkında bağırdığımızı bilmiyorum ama deli gibi bağırıyorum ve onun üzerine bağıramıyorum. Yeterince yüksek sesle bağıramıyorum."

Tartı üzerinde durmaya zorlandı.

Diz ardı kirişi koptuktan sonra, Cline CNN'e hala günde üç ila dört saat antrenman yapmasının beklendiğini söyledi.

İki ay sonra, ulusal seçmelerin zamanı gelmişti. Etkinliğin arifesinde Cline, Vladimir Lashin'in kendisinden jimnastikteki en tehlikeli atlayışlardan biri olan Yurchenko çift pike denemesini istediğini söylüyor.

Adını Sovyet jimnastikçi Natalia Yurçenko'dan alan bu hareket, atlayışa kör bir backhand sıçramayı içeriyor - herhangi bir yanlış adım felakete yol açabilir.

"Sanırım güldüm," diye hatırlıyor Cline, "Şaka yaptığını düşündüm çünkü hala sakatken bunu yapmamı beklemesi bile çok saçmaydı - haftalardır atlamıyordum."

Cline, atlayışa yardım etmesi için ona yalvardığını ve onun da isteksizce onu gördüğünü söylüyor. "O bile neredeyse tam bir felaketti, neredeyse yüzüstü düştüm" diyor.

Cline'a göre Lashin daha sonra bu kez yardım almadan tekrar denemesini istedi. Çok korktuğunu ama reddedebileceğini de düşünmediğini söylüyor.

Cline, "Felaketti, ayaklarım sıçrama tahtasına düzgün bir şekilde çarpmadı, bu yüzden tonozun üzerine çıkmak için yeterli momentumu alamadım ve sonunda dönüşü yapmak için yeterli momentumum yoktu," diye ekliyor. "Boynumun üzerine düştüm."

Yarışma minderlerini kullandıkları için, Cline bunun nispeten sert bir yüzeye büyük bir düşüş olduğunu söylüyor.

"Uzuvlarımı hala hareket ettirip ettiremeyeceğimi değerlendirmek zorunda kaldım," diye devam ediyor. "Neyse ki yapabiliyordum ama sonra bana hala bağırdığını ve tekrar tekrar yapmamı söylediğini fark ettim. Bu isteğe hayır demem mümkün değildi."

Cline, jimnastikteki son atlayışı olacak bu atlayışı yaparken boynunun dayanılmaz bir acı içinde olduğunu söylüyor.

"Atlayışta bir elimi tamamen kaçırdım ve yine başımın üzerine düştüm. Piste geri dönmemi istediğinde soyunma odasında boynumda buzla ağlıyordum.

"Sonra beni zorla kolumdan tutup ofisine sürükledi ve tartıya çıkmaya zorladı. 'İşte bu yüzden yapamazsın! Beni hangi Paskalya şekerini yediğim konusunda sorguladı."

Bu son bir aşağılanmaydı, ancak Cline son, talihsiz atlayışında havada dönerken bir anlık berraklık yaşadığını ve kendini korumak için sporu bırakma kararı aldığını söylüyor.

Belki de Olimpiyatlarda yarışma hayalleri suya düşmüş ve jimnastik kariyeri sona ermişti. Çok sevdiği sporun yerini şimdi ömür boyu sürecek zayıflatıcı bir acı ve psikolojik eziyet alacaktı.

Üstelik henüz 13 yaşındaydı.

Son birkaç yıl içinde jimnastik sporu bir krizden diğerine savruldu. Yüzlerce sporcu eski USA Gymnastics milli takım doktoru Larry Nassar 'ı cinsel istismarla ve yönetim organlarını da kendilerini koruyamamakla suçladı.

Nassar, 2017 yılında çocuk pornografisi ve bir dizi cinsel saldırı suçundan suçlu bulunmasının ardından hayatının geri kalanını hapishanede geçirecek. Yirmi yıl öncesine dayanan bir skandalda, 368'den fazla sporcu ülke çapındaki jimnastik programlarında cinsel istismar iddiasında bulundu.

Aynı dönemde, diğer milli takımlar da kendi istismar kültürleriyle yüzleşmeye başlamıştı.

Şubat 2021'de, Yeni Zelanda Jimnastik İcra Kurulu Başkanı Tony Compier, "duygusal istismar, vücudu utandırma, fiziksel olarak taciz edici antrenman uygulamaları, taciz ve zorbalığın" sporla ilgili bağımsız bir inceleme tarafından ortaya çıkarıldığını kabul etti.

İki hafta sonra, bir grup tarafından açılan davada, İngiliz Jimnastik antrenörlerinin altı yaşından küçük sporculara yaygın fiziksel ve psikolojik istismarda bulunduğu iddia edildi.

Sporcuları temsil eden hukuk firması Hausfeld, CNN'e yaptığı açıklamada, aralarında dört Olimpiyat sporcusunun da bulunduğu 38 sporcuyla çalıştıklarını ve British Gymnastics ile doğrudan müzakere halinde olduklarını söyledi.

Mayıs 2021'de Avustralya İnsan Hakları Komisyonu, ülkedeki jimnastiğin "istismar için yüksek riskli bir ortama" katkıda bulunduğu sonucuna vardı.

Raporda, "her ne pahasına olursa olsun kazanma yaklaşımı, kadın jimnastikçilerin genç yaşta olması ve doğasında var olan güç dengesizlikleri; bir kontrol kültürü ve olumsuz davranışlara karşı kapsayıcı bir hoşgörü" ile mümkün kılınan "zorbalık, taciz, istismar, ihmal, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yetenekçilik" kanıtları bulundu.

Geçen yıl Eylül ayında, İsviçre ulusal programındaki eğitmenler, bir etik soruşturmasının sporcuların psikolojik taciz ve bir dizi kötü performans şikayetlerini onaylamasının ardından toplu olarak istifa etti.

Şimdi de Kanada jimnastiği kendi hesaplaşma anıyla karşı karşıya.

Cline, Gymnastics Canada ve Cline'ın bu kadar zarar gördüğünü söylediği spor salonunu denetleyen Gymnastics BC de dahil olmak üzere yarım düzine eyalet yönetim organına karşı açılan bir toplu davada temsili davacıdır.

Davalı olarak listelenmemiş olsalar da, Vladimir ve Svetlana Lashin'in her ikisi de davanın iddialarında yer alıyor ve atlama yaralanması olayını ve "neredeyse her gün ... fiziksel istismar ... ayrılmaz bir şekilde psikolojik istismar kültürü" ve "uygunsuz fiziksel temas" ile bağlantılı olarak detaylandırıyor.

Davada ayrıca, "Vladimir ve Svetlana'nın istismarcı davranışları nedeniyle cezalandırılmak yerine hem Gymnastics BC hem de Gymnastics Canada tarafından ödüllendirildikleri" belirtiliyor. Davaya göre, Vladimir'in 2004 Atina Olimpiyatları'nda Kanada Takımı'nın antrenörü olarak görevlendirilmesi ve ardından 2009 yılında Kadınlar Artistik Jimnastik Ulusal Antrenörü/Yüksek Performans Direktörü olarak terfi ettirilmesi dikkat çekiyor.

Davaya göre bir dizi Kanadalı jimnastikçi "cinsel, fiziksel ve psikolojik istismar ve kötü muamele kültürünün ... devam etmesini sağlayan kurumsal suç ortaklığı" iddiasıyla "on yıllara yayılan" şikayetlerde bulunmuştur.

Dava, katlanarak artabilecek ve çözülmesi yıllar alabilecek karmaşık bir yasal sürecin ilk aşamasıdır.

Cline CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu kurumların onlarca yıldır izin verdikleri sistematik istismardan sorumlu tutulmalarına gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

"Bu kurumlara 'sorumlu tutulmadan bu tür şeylerin devam etmesine izin veremezsiniz' mesajını vermeye çalışıyoruz."

Dava aynı zamanda yoğun fiziksel ve psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan sporculara tazminat sağlamayı amaçlıyor ve Cline'ın yüzlerce eski sporcunun davaya dahil olabileceğine inanması için sebepleri var.

Mart ayında, 400'den fazla erkek ve kadın Kanadalı jimnastikçi, cezalandırılma korkularının spor içindeki 'zehirli kültür ve istismarcı uygulamalar' hakkında konuşmalarını engellediğini açıklayan bir açık mektuba isimlerini verdiler.

Bunun üzerine Kanada Jimnastik Federasyonu bir açıklama yaptı: "Düzinelerce sporcunun bu sorunları ele almakta başarısız olduğumuzu düşündüğünü öğrenmekten üzüntü duymakla birlikte, tüm katılımcıların antrenman yaparken ve sporda yarışırken kendilerini saygı duyulan, dahil edilen ve güvende hissetmelerini sağlamaya yardımcı olacak sistem çapında reformlar için eğitmeye ve savunuculuk yapmaya devam etmeye kararlıyız."

Neredeyse hepsi fiziksel ve/veya psikolojik istismara maruz kaldığını söylüyor, ancak cinsel saldırıdan kurtulanlar da var.

Cline, "Dışarıda cinsel istismara maruz kalmış pek çok kişi olduğunu biliyoruz," dedi. "Ne yazık ki, bunun bir bileşen olduğunu ve aslında oldukça önemli olduğunu biliyoruz."

Davanın Çarşamba günü açılmasının ardından Gymnastics BC CNN'e bir açıklama yaptı: "Haberdar olduğumuz iddialar çok ciddi ve biz de bu iddiaları ciddiye alıyoruz."

Gymnastics BC, 2020'nin başlarında "topluluğumuzu herkes için Güvenli Spor ortamını sürdürme konusunda eğitmek için" bir Güvenlik Görevlisi rolü oluşturduğunu ve Haziran 2021'de kuruluşun yeni bir şikayet yönetimi el kitabını onayladığını ekledi.

Perşembe günü CNN'e gönderilen bir açıklamada, Gymnastics Canada, kuruluşa dava tebliğ edilmemiş olsa da iddiaları "çok ciddiye" aldığını söyledi ve "sporumuzun üyeleri için güvenli bir ortam sağlamaya kararlı" olduğunu ekledi.

Cline, genç bir jimnastikçi olarak yaşadıklarını 2020'de bir blogda kamuoyuna anlattığından bu yana, ülkenin dört bir yanından hikayeleri kendi hikayeleriyle örtüşen sporculardan mesajlar aldığını söylüyor.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından hayatta kalanlarla da konuşmuş.

"Hikâyelerimizi yan yana koysanız ve isimlerimizi kaldırsanız, kimin kim olduğunu anlayamazsınız" diyor. Sadece Kanada'da değil, genel olarak jimnastikte çok ciddi bir sorunumuz var."

Cline, sporcular antrenmana başladıklarında çok genç oldukları için inanılmaz derecede savunmasız olduklarına inanıyor.

Antrenörleriyle ailelerinden daha fazla zaman geçiren Cline, sporculara spor salonunda yaşadıklarını evde aileleriyle paylaşmamalarının açıkça söylendiğini ve bir sessizlik kültürünün teşvik edildiğini belirtiyor.

Cline, "Ailelerimizle bu konuda konuşmaktan nasıl kaçınacağımız konusunda bize danışmanlık yapıldı, ailelerimize neler olup bittiğini anlatırsak başımızın büyük belaya gireceği çok ama çok açık bir şekilde ifade edildi," diyor.

"Bu tür şeyler bir okulda ya da evde yaşanıyor olsaydı, hemen ciddi sonuçları olurdu.

"Ama nedense, bunu bir spor ve özellikle de jimnastik bağlamına oturttuğumuzda, o kadar normalleştiriyoruz ki, bunun çocuk istismarı olduğu gerçeğini tamamen gözden kaçırıyoruz. Bu düpedüz çocuk istismarıdır."

Bir zamanlar çok sevdiği sporu bırakmasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti, ancak Cline hem duygusal hem de fiziksel olarak hala bu sporun kendisine sürekli eziyet ettiğini söylüyor.

Cline 14 yaşından beri sırt ağrısı çektiğini, boynunda kireçlenme olduğunu, kabuslar gördüğünü ve sürekli yeme bozukluğunun eşiğinde olduğunu söylüyor.

"Kendimi tartmıyorum" diye açıklıyor, "Asla tartıya çıkamıyorum. Doktora gittiğimde bile bana sayıyı söylememelerini rica ediyorum. Gerçekten zararlı yeme alışkanlıklarına kaymadığımdan emin olmak için sürekli tetikte olmam gerekiyor.

"Düzinelerce kız ve erkek çocukla konuştum ve ister yeme bozuklukları ister TSSB veya depresyon veya kendine zarar verme bağımlılığı olsun, yetişkinlikte çok fazla mücadele ediyorlar.

"Ve tabii ki zayıflatıcı fiziksel acı. Bu sadece bir kişinin sporu bırakmasıyla sona eren bir şey değil, bu insanları hayatlarının geri kalanında rahatsız etmeye devam edecek bir şey."

Cline, jimnastik sporunun her zaman sakatlanma riski taşıdığını kabul ediyor, ancak bu tür sakatlanmaların sağlıklı antrenman yöntemleriyle azaltılabileceğine inanıyor.

Ve kesinlikle psikolojik travmanın sporun doğasında olması gerektiğini düşünmüyor. "Elit spor zordur," diyor ve ekliyor: "Ama yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve TSSB gibi şeyleri asla üretmemelidir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com