Dünyanın sonunun kısa bir tarihi: Yaklaşmakta olan bir sonraki de dahil olmak üzere her kitlesel yok oluşun açıklaması

Ancak en az beş kez, biyolojik bir felaket gezegeni yutmuş ve nispeten kısa bir jeolojik aralıkta su ve karadaki türlerin büyük çoğunluğunu öldürmüştür.

Bu kitlesel yok oluş olaylarının en ünlüsü - 66 milyon yıl önce bir asteroidin Dünya'ya çarparak dinozorların ve diğer birçok türün sonunu getirmesi - aynı zamanda en sonuncusudur. Ancak bilim insanları bunun son olmayacağını söylüyor.

Birçok araştırmacı, şehir büyüklüğünde bir uzay taşının değil, tek bir türün, Homo sapiens'in aşırı büyümesi ve dönüştürücü davranışının neden olduğu altıncı bir kitlesel yok oluşun ortasında olduğumuzu savunuyor. İnsanlar yaşam alanlarını yok etti ve bir iklim krizine yol açtı.

Eylül ayında PNAS dergisinde yayınlanan bir çalışmada yer alan hesaplamalar, akraba hayvan türlerinden oluşan grupların normalde beklenen orandan %35 daha fazla bir hızla yok olduğunu ortaya koymuştur.

Her kitlesel yok oluşun kazananları ve kaybedenleri olsa da, bu durumda insanların hayatta kalanlar arasında olacağını varsaymak için hiçbir neden yok.

Aslında çalışmanın yazarlarından Gerardo Ceballos bunun tam tersinin gerçekleşebileceğini, altıncı kitlesel yok oluşun tüm biyosferi ya da dünyanın yaşama elverişli bölgesini, dramatik önlemler alınmadığı takdirde insanlığın varlığını sürdürmesinin imkansız hale gelebileceği bir duruma dönüştürebileceğini düşünüyor.

"Biyoçeşitlilik toparlanacaktır ancak kazananları tahmin etmek (çok) zordur. Geçmişteki kitlesel yok oluşlarda kaybedenlerin çoğu inanılmaz derecede başarılı gruplardı," diyor Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi Ekoloji Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Ceballos.

"Beş büyük" kitlesel yok oluşun nedenleri farklı olsa da, Dünya tarihinin bu dramatik bölümlerinde neler olduğunu ve bu felaketlerin ardından nelerin ortaya çıktığını anlamak öğretici olabilir.

"Bu olayları kimse görmedi ama tekrarlanabilecek ölçekteler. Geçmişten bir şeyler öğrenmeliyiz çünkü elimizdeki tek veri seti bu," diyor Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nde omurgalı paleontolojisi profesörü olan ve yeni kitabı "Yok Oluşlar"ın yazarı Michael Benton:Yaşam Nasıl Hayatta Kalır, Uyum Sağlar ve Evrimleşir?"

Gerçekten kötü bir gün: Dinozorları öldüren asteroid ve iridyum anomalisi

Paleontologlar yüzyıllardır fosiller üzerinde çalışırken, kitlesel yok oluş bilimi nispeten yenidir. Karbon gibi bazı elementlerin doğal radyoaktif bozunmasına dayanan radyometrik tarihleme ve diğer teknikler, geçen yüzyılın ikinci yarısında antik kayaların yaşını kesin olarak belirleme becerisinde devrim yarattı.

Bu gelişmeler, Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve Berkeley'deki California Üniversitesi'nde Dünya ve Gezegen Bilimi profesörü olan jeolog oğlu Walter'ın çalışmalarına zemin hazırladı. Diğer iki meslektaşlarıyla birlikte, 1980 yılında "iridyum anomalisi" hakkında sansasyonel bir makaleye imza attılar - Dünya yüzeyinde nadir bulunan ancak göktaşlarında yaygın olan bir element olan iridyum açısından zengin 1 santimetre kalınlığında (0,4 inç kalınlığında) tortul kaya tabakası.

Araştırmacılar ilk olarak İtalya, Danimarka ve Yeni Zelanda'da tespit ettikleri anomaliyi büyük bir asteroidin çarpmasına bağladılar. Bu olağandışı katmanın dinozorların yok olduğu anı temsil ettiğini ileri sürdüler.

İlk başta şüpheyle karşılanan iridyum anomalisi, zamanla dünya çapında giderek daha fazla yerde tespit edildi. On yıl sonra, farklı bir araştırmacı grubu dumanı tüten silahı tespit etti: Meksika'nın Yucatan Yarımadası kıyılarında 200 kilometre genişliğinde (125 mil genişliğinde) bir krater.

Buradaki kaya ve tortu, iridyum katmanlarına benzer bir bileşime sahipti ve bilim insanları Chicxulub krateri olarak adlandırılan çöküntünün bir asteroidin çarpmasından kaynaklandığını öne sürdü. Araştırmacılar, dünya genelinde tespit edilen diğer anomalilerin, uzay taşının Dünya'ya çarpması sırasında saçılan enkazdan kaynaklandığına inanıyor.

Paleontologların çoğu artık asteroidin Kretase sonu yok oluşu olarak bilinen olaya neden olduğunu kabul ediyor. Çarpma sırasında ortaya çıkan toz, kurum ve sülfürün güneşi engellemesi ve muhtemelen yaşam için kilit bir süreç olan fotosentezi durdurması nedeniyle çarpma küresel bir soğuma dönemini tetikledi.

Kuzey Dakota'daki bir fosil alanı, o günün - ve hemen sonrasının - nasıl bir şey olduğuna dair eşi benzeri görülmemiş düzeyde ayrıntı sağladı. Enkaz yağmur gibi yağarak balıkların solungaçlarına saplanırken, çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan tsunami benzeri devasa su dalgaları dinozorları ve diğer canlıları öldürdü. Bilim insanları asteroidin Dünya'ya ilkbaharda çarptığını bile anladılar.

Büyük dinozorların ortadan kalkması, memelilerin - ve nihayetinde insanların - gelişebileceği bir dünya yarattı. Ve dinozorlar bazen gösterildikleri gibi tamamen kaybedenler değillerdi: Bilim insanları artık arka bahçelerimizde kanat çırpan kuşların doğrudan Tyrannosaurus rex'in daha küçük akrabalarından evrimleştiğine inanıyor.

Alvarez ikilisinin çarpıcı keşfinin ardından, bilim insanlarına başlangıçta bir uzay taşı çarpması jeolojik kayıtlarda tespit edilen tüm kitlesel yok oluş olaylarını açıklayan genel bir mekanizma olabilirmiş gibi göründü. Ancak Benton'a göre Kretase sonu yok oluşu, bir asteroitle güvenilir bir şekilde ilişkilendirilen tek yok oluş.

Bununla birlikte, farklı bir suçlu, birkaç küçük yok oluş dönemini ve kayıtlardaki en büyüğü de dahil olmak üzere en az iki kitlesel yok oluşu açıklamaktadır.

Küresel ısınmaya neden olan kıyamet volkanları

Hipertermal olay olarak bilinen bir şey - gezegenin aniden ısınması - birden fazla kez Dünya'daki yaşamın geniş kesimleri için kıyamet anlamına geldi. Bu olaylar öngörülebilir bir model izlemiştir: volkanik patlama, karbondioksit salınımı, küresel ısınma, asit yağmuru, okyanus asitlenmesi - dinoları öldüren asteroitten daha uzun ama aynı derecede yıkıcı bir unutuluşa giden yolla sonuçlanmıştır.

Tüm zamanların en büyük kitlesel felaketi olan Permiyen sonu yok oluşu 252 milyon yıl önce meydana geldi. Benton'ın kitabında belirttiğine göre, küresel ısınmanın bir sonucu olarak - sıcaklıkların belki de 10 santigrat derece ila 15 santigrat derece (18 F ila 27 F) yükselmesiyle - karada ve denizde türlerin yaklaşık %95'i yok oldu.

"Büyük Ölüm" olarak bilinen yok oluş olayına, Avrasya'da Sibirya Tuzakları olarak bilinen Avustralya büyüklüğündeki bir bölgede sera gazlarını dışarı atan süper volkanik patlamalar damgasını vurdu. Benton, bu durumun bitki yaşamını öldüren aşırı asit yağmurlarına yol açtığını ve yağışların zengin toprağı okyanuslara sürükleyerek kara yüzeyini kayalık hale getirdiğini, okyanusların da organik madde ile dolduğunu açıkladı.

Ancak Benton, bunu takip eden boşlukta, hayatta kalanlardan evrimleşen farklı canlıların ortaya çıktığını ve tüyler, kıllar ve hızlı hareket etme gibi özelliklerle birçok yeni varoluş biçimi sergilediklerini söyledi.

"Karadaki en büyük değişikliklerden biri... her şeyin enerjisinde büyük bir artış olmasıydı," diye açıkladı. "Hayatta kalan tüm sürüngenler çok hızlı bir şekilde (alçak ve) yayılmak yerine dik bir duruşa sahip oldular. (Bazı hayvanlar) bir şekilde sıcak kanlı hale geldi çünkü tüylerin izini erken Triyas dinozorlarına ve onların en yakın akrabalarına kadar sürebiliyoruz ve memeliler tarafında da kılların kökenini takip edebiliyoruz."

Dinozorlar büyüdüğünde

Bir başka aşırı volkanik faaliyet dönemi 201 milyon yıl önce Triyas sonu kitlesel yok oluşa işaret ediyordu. Bu olay, Pangea süper kıtasının parçalanması ve Orta Atlantik Okyanusu'nun açılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu felaketin sonucunda birçok kara sürüngeni yok oldu ve çocukluk dinozor kitaplarında sıkça görülen yüksek sauropodlar ve zırhlı bitki yiyiciler ortaya çıktı.

Benton, "Dinozorlar zaten vardı ama tam olarak çeşitlenmemişlerdi" dedi. "Ve sonra erken Jurasik'te, ... dinozorlar gerçekten yükselişe geçti."

Benton'un kitabına göre, zamanın derinliklerinde, yaşamın karada ilk kez geliştiği jeolojik bir çağ olan Devoniyen Dönemi'ni sona erdiren kitlesel bir yok oluş olayı da muhtemelen 359 milyon yıl önce volkanik faaliyetle tetiklenen hipertermal bir olaya bağlandı.

2020'de yayınlananbaşkabir araştırma, süpernova olarak bilinen çoklu yıldız patlamalarının bir rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

Bunu daha az iyi anlaşılmış bir dünya çapında soğuma dönemi takip etti. Aralarında sadece 14 milyon yıl olan bu ikiz krizlerin, sıcaklık ve deniz seviyesinde hızlı değişikliklere yol açarak dünyadaki türlerin en az %50'sinin kaybına neden olduğu, birçok zırhlı balığı, ilk kara bitkilerini ve sudan karaya geçiş yapan fishapodlar veya ilk elpistostegalianlar gibi hayvanları yok ettiği düşünülüyor.

Bunun sonucunda deniz canlılarının yok olması, yırtıcıların denizlere hakim olduğu ve farklı formlara sahip çeşitli türleri içerecek şekilde evrimleştiği Karbonifer Dönemi'nde köpekbalıklarının altın çağınayol açmıştır.

Düşen sıcaklıklar ve deniz seviyeleri

Benton'a göre, daha soğuk sıcaklıklar ve deniz seviyelerindeki ciddi düşüş - belki de sırasıyla 10 santigrat derece (18 F) daha soğuk ve 150 metre (492 fit) daha düşük - tanımlanan en eski kitlesel yok oluş olayı olan Ordovisyen sonu olayında önemli bir rol oynamıştır. Yaklaşık 444 milyon yıl önce meydana gelen bu değişim, yaşamın çoğunlukla denizlerle sınırlı olduğu bir dönemde türlerin %80'inin yok olmasına yol açtı.

Yok oluşu tetikleyen şey, Ordovisyen döneminde devasa Gondwana süper kıtasının (bugünkü Güney Amerika, Afrika, Antarktika ve Avustralya) Güney Kutbu üzerinde sürüklenmesiydi. Bir kara kütlesi kutup bölgesini kapladığında, buz örtüsü güneş ışığını yansıtır ve erimeyi yavaşlatır, bu da küresel olarak deniz seviyelerini düşüren genişleyen bir buz örtüsü ile sonuçlanır.

Bu felakete volkanik faaliyetler de katkıda bulunmuştur. Ancak bu durumda, küresel sıcaklıkları daha sıcak hale getirdiği görülmemiştir. Bunun yerine, lav ve volkanik kayalardan gelen fosfor denize karışarak okyanuslardaki yaşam veren oksijeni yuttu.

Yaklaşan altıncı kitlesel yok oluş

Giderek artan sayıda bilim insanı, son 10.000 yıldır insanların dünyanın dört bir yanına damgasını vurmasıyla birlikte, önceki beş kitlesel yok oluşa eşit büyüklükte altıncı bir kitlesel yok oluşun yaşandığına inanıyor.

Dodo, Tazmanya kaplanı, baiji ya da Yangtze Nehri yunusu ve Batı siyah ger gedanı, Holosen ya da Antroposen yok oluşu olarak bilinen süreçte şimdiye kadar yok olan türlerden sadece birkaçı.

Tek bir türün bile kaybı yıkıcı olsa da, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Ceballos, devam eden yok oluş serüveninin, canlı varlıkları gruplandıran ve evrimsel ilişkilerini haritalandıran bir metafor ve model olan yaşam ağacının çok daha kalın dallarını sakatladığını vurguladı.

Birbiriyle ilişkili türlerin veya cinslerin tüm kategorilerinin yok olduğunu belirten Ceballos, bu sürecin tüm ekosistemleri etkilediğini ve kendi türümüzün hayatta kalmasını tehlikeye attığını söyledi.

Ceballos ve Stanford Üniversitesi Nüfus Çalışmaları Emeritus Profesörü Paul Ehrlich, balıklar hariç omurgalı hayvanların 5.400 cinsini değerlendirdi. Tek bir cins, bir ya da daha fazla farklı ama ilişkili türü gruplandırır - örneğin Canis cinsi kurtları, köpekleri, çakalları ve çakalları içerir.

İkilinin analizi, son 500 yıl içinde 73 cinsin soyunun tükendiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun beklenen "arka plan" yok olma oranından ya da türlerin dış etki olmaksızın doğal olarak yok olma oranından çok daha hızlı olduğunu, insanoğlunun yokluğunda bu 73 cinsin yok olmasının 18.000 yıl alacağını söyledi.

Bu yok oluşların nedenleri çeşitlidir - arazi kullanım değişikliği, habitat kaybı, ormansızlaşma, yoğun tarım ve çiftçilik, istilacı türler, aşırı avlanma ve iklim krizi - ancak tüm bu yıkıcı değişikliklerin ortak bir yönü vardır: insanlık.

Ceballos, bir cinsi kaybetmenin daha geniş bir ekosistem üzerinde nasıl basamaklı bir etki yaratabileceğine örnek olarak, kendi cinsindeki tek tür olan yolcu güvercininin neslinin tükenmesine işaret etti. Kuşun 19. yüzyılda pervasızca avlanmasının bir sonucu olan kaybı, Kuzey Amerika'nın doğusundaki insan diyetlerini daralttı ve avları arasında bulunan bakteri barındıran Beyaz ayaklı farelerin gelişmesine izin verdi.

Dahası, araştırmaya göre bazı bilim insanları, Lyme hastalığı gibi hem insanları hem de hayvanları rahatsız eden kene kaynaklı hastalıkların günümüzde artış göstermesinin ardında, diğer faktörlerle birlikte yolcu güvercinin soyunun tükenmesinin yattığına inanıyor.

Ceballos'a göre, insanların yıkıcı eylemleri sadece uzun vadede yaşam kalitemizi aşındırma potansiyeline sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda dalgalanma etkileri sonunda bir tür olarak başarımızı da alt üst edebilir.

"Cinsleri kaybettiğimizde, daha fazla genetik çeşitlilik kaybediyoruz, daha fazla evrimsel geçmiş kaybediyoruz ve çok önemli olan daha fazla ekosistem mal ve hizmetini kaybediyoruz" diye açıkladı.

Yaşam ağacının dalları yok olurken, bazı hayvan türlerinin dağılımı daha homojen hale geliyor - dünya yaklaşık 19,6 milyar tavuk, 980 milyon domuz ve 1,4 milyar sığıra ev sahipliği yapıyor. Bazı durumlarda yoğun tarım, kümes hayvanı çiftliklerini kasıp kavuran ve yabani göçmen kuşlarda yayılma riskini artıran kuş gribi salgınları gibi hastalık salgınlarını tetikleyebilir. Diğer çiftlik hayvanları, Covid-19 gibi pandemilere neden olma potansiyeli ile insanları enfekte eden virüsler için konakçı görevi görmektedir.

Ceballos, sonuçta gezegenin biz olmadan da gayet iyi bir şekilde hayatta kalabileceğini ve kalacağını sözlerine ekledi. Ancak, dinozorları yok eden uzay taşının bıraktığı iridyum anomalisi gibi, insan uygarlığının son izleri jeolojik kayıtlarda neye benzeyebilir?

Bazı bilim insanları nükleer bomba testlerinin jeokimyasal izlerine, özellikle de mercan resiflerinde, buz çekirdeklerinde ve turba bataklıklarında dünya çapında yaygın olarak tespit edilen radyoaktif bir element olan plütonyuma işaret ediyor.

Diğerleri ise bunun tamamen daha sıradan bir şey olabileceğini, örneğin endüstriyel olarak yetiştirilen ve dünya çapında devasa miktarlarda tüketilen evcilleştirilmiş bir kuş olan tavukların fosilleşmiş kemik tabakasının insanlığın çağlar boyunca bıraktığı belirleyici miras olabileceğini söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com