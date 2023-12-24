Dünyanın ilk keçi golf yardımcıları

Sığır ve çiftlik hayvanları üzerine kurulu olan çiftlikte ayrıca müşterilerin günlük spada rahatlayabileceği, açık havada ata binebileceği veya yedi delikli golf sahasında oynayabileceği lüks bir tesis de bulunuyor.

Ancak her şey göründüğü gibi değil.

Çiftlik, perde arkasında dünyanın ilk profesyonel eğitimli keçi golf taşıyıcısını geliştiriyor. Şaka yapmıyorum.

Temmuz ayından itibaren çiftliğin konukları, McVeigh golf sahasında tıpkı bir insan golf taşıyıcısı gibi kendilerini takip etmesi için bir keçi kiralayabilecekler.

Keçi, Oregon merkezli Seamus Golf şirketi tarafından tasarlanan ve sopaları, içecek kutularını ve en sevdikleri ikramları taşımak için özel yapım bir "keçi-golf çantası" taktığı için, kelimenin tam anlamıyla çerez parası kazandıran bir iş.

Çiftliğin "keçi eğitim programı" sadece dört keçiyi eğitti ve gelecek sezon bu sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyor. Programın en başarılı mezunu dört yaşındaki Bruce LeGoat, golf sopası taşıyıcısı.

Silvies Valley Ranch'in başkan yardımcısı Colby Marshall CNN'e yaptığı açıklamada, "Yıllardır keçiler restorana gidiyor ve kariyer gelişimi arıyorlardı," dedi. "Sorumluluk sahibi yöneticiler olarak onların fikirlerini dinledik ve şimdi eşi benzeri görülmemiş bir keçi taşıyıcı programımız var.

"Bu program onlar için çok sayıda kariyer fırsatı ve çok daha uzun ömür sağlıyor."

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Seamus Golf'ün keçiler için golf aksesuarları tasarlama deneyimi yoktu.

Ancak şirketin kurucu ortağı Akbar Chisti'ye göre bu, geri çeviremeyecekleri bir fırsattı.

"Bu yapabileceğim en havalı şey, bu şansı bir daha asla yakalayamayacağım diye düşündüm ve kabul ettik" dedi.

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Çantayı dört ayaklı bir arkadaş için tasarlamanın zorlukları da yok değildi.

İlk prototip yaklaşık 30 saat sürmüş ve Chisti'nin büyük goldendoodle cinsi köpeği tarafından denenmiş.

Ancak Chisti'ye göre "250 kiloluk bir keçiye" uyguladıktan sonra, hayvanın boyutlarını ve dışkılama alışkanlıklarını açıkça hafife almışlardı ve bu da onları hızla çizim tahtasına geri gönderdi.

"Çok küçüktü. İnsan vücudunun nasıl hareket ettiğini, nasıl dengede durması gerektiğini biliyoruz ama keçi için durum farklıydı" dedi. "Sopalar boynuna dönük olamazdı ve yürürken yan tarafına çarpmasını önlemek için alt kısmının dışa doğru şekillendirilmesi gerekiyordu."

"Keçiler çöplerini düşürmekle ünlüdür. Ve çimleri sermeye çalıştığınızda zorlu bir engel olabiliyor.

"Bu yüzden çantayı yeniden eğmek zorunda kaldık" diye ekledi.

İçindeki ekipmanla birlikte torba sadece 10 kilo ağırlığında - bir keçinin alabileceği toplam ağırlığın üçte biri. Ancak çantanın en önemli özelliği, keçilerin eğitiminde temel bir bileşen haline gelen fıstık tutucu.

Chisti, "Tüm süreç çok eğlenceliydi, başlangıçta Bruce beni takip etmiyordu," dedi. "Ben de ona yer fıstığı vermeye başladım ve ne olduğunu anlamadan en iyi dostum gibi oldu - böylece ona rüşvet vermeye devam etmek için bir yer fıstığı kesesi yapmamız gerektiğini fark ettik."

Marshall CNN'e keçilerin zeki ve sosyal hayvanlar olduğunu ve yanınızda olmak istediklerini söyledi. Lezzetli yer fıstığının da eklenmesiyle, bir taşıyıcıdan yapmasını istediğiniz her şeyi yapıyorlar - iş başında yatmadan.

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Ancak hayvan refahı aktivistleri, keçilerin bu şekilde kullanılıp kullanılmaması gerektiğini sorguluyor ve istedikleri gibi hayatın tadını çıkarmakta özgür olmaları gerektiğini savunuyor.

In Defense of Animals'ın iletişim direktörü Fleur Dawes CNN'e yaptığı açıklamada, "Silvies'in keçi taşıyıcı hilesi hiç de sevimli değil," dedi. "Keçiler düşünen, hisseden, kendi istek ve ihtiyaçları olan bireylerdir. Çerçeveleri asla golf çantası taşımak için yapılmamıştır."

Marshall, keçilere iyi yemek, temiz su ve turlar arasında 20 ila 30 dakikalık molalar verildiğinde ısrar ederek yanıt veriyor.

Ayrıca keçileri düzenli olarak kontrol eden bir veterinerleri olduğunu da belirtiyor.

Chisti, "Keçilere para kazandıran bir iş vererek onları kurtarıyoruz," diyor. "Yer fıstığı için çalışıyorlar!"

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Kaynak: edition.cnn.com