Dünyanın her ülkesine seyahat etmek nasıl bir şey?

2008'de bir Avrupa turu sırasında tanışan ikili, listelerinde kalan 88 kadar ülkeyi ziyaret etme olasılığını ilk kez tartıştıklarında Avustralya'nın Melbourne kentinde birlikte kahve içiyorlardı.

Kısa süre içinde önümüzdeki iki yılı birlikte geçirmeye karar verdiler.

Nispeten kısa bir süre içinde bu kadar çok yeni yere seyahat etme düşüncesi biraz ürkütücü olsa da Sebova, dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasını zaten işaretlemiş olmanın işleri çok daha kolaylaştırdığını belirtiyor.

CNN Travel'a konuşan seyahat bloggerı, "Her ülkeyi ziyaret etmeye başlamak zorunda kalsaydım ve yaklaşık 10 ülkeye gitmiş olsaydım sanırım bu beni korkuturdu," diyor. "Bunun gerçekten uygulanabilir olduğunu bile düşünmüyorum. Böyle bir şey yapmadan önce çok gezmiş olmanız gerekir."

Heyecanlı çift daha sonra her ülkede yaklaşık beş ila yedi gün geçirmeyi hedefledikleri yolculuklarını finanse etmek için biriktirebildikleri kadar para biriktirerek büyük seyahatlerini planlamaya başladı.

Seyahat arayışı

2018'de yola çıkmadan önce, o zamana kadar yaklaşık on yıldır birlikte olan Davey ve Sebova, çift olduklarını açıklamamaya ve sadece arkadaş olarak seyahat etmeye karar verdiler.

"Bu çok doğaldı" diyen Sebova, bazı muhafazakâr ülkelerde vize başvurusunda bulunduklarını ve girişlerinin reddedilmesi riskini almak istemediklerini anlatıyor.

"Eşcinsel çift kavramının bile var olmadığı pek çok ülkeyi ziyaret ediyorduk" diye ekliyor. "Ve kişisel güvenliğimizi hiçbir aşamada riske atmak istemedik."

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği 'ne (ILGA) göre, dünyada eşcinsel ilişkilerin suç sayıldığı yaklaşık 70 ülke var.

Davey ve Sebova, sadece en iyi arkadaşmış gibi davranmanın "pek bir değişiklik olmadığını" ve insanların genellikle kardeş olduklarını varsaydıklarını söylüyor.

"Bu hiçbir zaman büyük bir sorun olmadı," diye ekliyor Davey. "Bunu asla örtbas etmeye çalışmadık. Sadece [kimseye] söylemedik."

Seyahatlerini Very Hungry Nomads adlı web sitelerinde belgeleyen ikili, kalan ülkeleri mümkün olduğunca coğrafi sırayla ziyaret etmeye çalışmış ve mümkün olduğunca karadan seyahat etmeyi tercih etmiş.

Ziyaret ettikleri ilk yeni ülke Kuzey Kore olan ikili daha sonra Afganistan, Suudi Arabistan, Bhutan ve Pakistan'a seyahat etti.

2019 yılında altı ay boyunca Orta Afrika'yı dolaşan ikili, yorucu otobüs yolculuklarının bir süre sonra kendilerine zarar verdiğini söylüyor.

Sebova, "Otobüslerde 38 saat kadar yolculuk yaptık, bazen sadece araç değiştirerek A noktasından B noktasına gitmeye çalıştık," diye anlatıyor.

Göçebe yaşam tarzı

İkili, en iyi deneyimlerinden bazılarının, ziyaret etmeden önce daha temkinli davrandıkları destinasyonlarda olduğunu söylüyor.

Sebova, "Sudan ve İran'daki insanlar karşılaştığımız en dost canlısı insanlardan bazılarıydı" diye ekliyor. "Ve çoğu insan [gördüğümüz] imaja dayanarak bu ülkelerin gerçekten tehlikeli olduğunu düşünür."

Doğu Afrika'da yer alan küçük bir ülke olan Eritre ve Karayipler'deki Dominika adası da ziyaret ettikleri diğer ülkeler arasında öne çıkanlardı.

Sebova'ya göre, 30'lu yaşlarının sonunda evli ve çocuklu olmayan kadınlar olmaları, ziyaret ettikleri bazı ülkelerde biraz tartışmalı oldu.

"Sadece kadın olmak ve yanında bir erkek olmadan seyahat etmek arasında kültürel farklılıklar var" diye açıklıyor. "Sırf bu yüzden birkaç vize talebimiz reddedildi."

Birçok arkadaşları yıllar içinde birikimlerini ipotek ve/veya işletmelere yatırmayı tercih etmiş olsa da, kendilerini göçebe olarak tanımlayan Davey ve Sebova, "birikimlerini seyahate harcamaktan mutlu olduklarını ve bunu daha sonra düşüneceklerini" söylüyorlar.

Davey Avustralya pasaportuna, Sebova ise Slovakya pasaportuna sahip ve bu durum vize başvurularında zaman zaman sorunlara neden oluyor.

Davey, "Bazen 'sen buradan alabiliyorsun ama ben alamıyorum' gibi şeyler oluyordu, bu da işleri zorlaştırıyordu," diye açıklıyor. "Ama her şey yolunda gitti."

Yıllarca birlikte seyahat ettikten sonra, ikili güçlü ve zayıf yönlerinin çok iyi farkında ve her biri yolculuk sırasında farklı görevler için sorumluluk alıyor.

Sebova'nın doğal olarak daha organize olduğunu ve günlerinin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesini sağlamaya odaklandığını, Davey'in ise "daha küstah" olduğunu ve navigasyon konusunda daha az yetenekli olduğunu açıklıyorlar.

Aynı zamanda tur rehberi olarak da çalışan Sebova, "Rach otelde kayboluyor," diye şaka yapıyor. "Her zaman her ülkeden geçebilmesinin bir mucize olduğunu söylerim. Harika bir takım olduk."

Pandemi gecikmesi

Yaklaşık iki yıldır yoldaydılar ve pandemi patlak verdiğinde hedeflerine ulaşmalarına sadece 10 ülke kalmıştı.

O sırada Londra'da bulunan ikili Avustralya'ya uçmayı tercih etti ve o sırada yürürlükte olan sınır kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz olarak seyahatin geri kalanını beklemeye almak zorunda kaldı.

Bununla birlikte, bir karavan satın almayı ve "Avustralya sınırları arkamızdan kapanırken" ülkeyi birlikte dolaşmayı tercih ederek seyahat etmeye devam ettiler.

Davey, "Avustralya'nın büyük turunu 18 ayda tamamladık ve Queensland ve Batı Avustralya'da çok zaman geçirdik, bu inanılmazdı çünkü ülkeyi terk edemiyorduk" diyor. "Karavanımızda yaşadık ve çok eğlenceliydi."

2022'de Avustralyalılar için seyahat kısıtlamaları kaldırıldığında, Pasifik Adaları'nın bazılarını da içeren listede kalan yerlerde sınırlar yeniden açılana kadar beklemek zorunda kaldılar.

Bu durum özellikle sinir bozucu oldu, çünkü akranlarının çoğu dünya yeniden açıldığından beri yoğun bir şekilde seyahat ederken, onlar sabırla birkaç ülkenin kısıtlamaları kaldırmasını bekliyorlardı.

Sebova, "Bu yolculuğa, bu büyük macerayı 30'lu yaşlarımızda bitireceğimizi düşünerek başladık," diye açıklıyor.

"Sonra pandemi sırasında 40'lı yaşlarımıza girdik ve bir minibüste oturuyorduk, hiçbir şeye sahip değildik, hala bekliyorduk."

Sınır kısıtlamalarının kalktığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya seyahat edebildiler, ancak son varış noktaları olan ve her ikisi de Pasifik Adaları'nda bulunan Kiribati ve Samoa'nın yeniden açılması için çok daha uzun süre beklemek zorunda kaldılar.

Kiribati nihayet Ağustos 2022'de uluslararası yolcular için kısıtlamaları kaldırdı ve çift birkaç hafta sonra uçtu.

Mücadele tamamlandı

Listelerindeki son ülke olan Samoa'ya 19 Kasım 2022'de ulaştılar ve sonunda hedeflerine ulaştıklarını anlamalarının biraz zaman aldığını söylüyorlar.

"Orası [Samoa] bitirmek için mükemmel bir yerdi" diyor Sebova. "Dünya haritasının önünde durduğum ve aman Tanrım, bu haritadaki her ülkeye gittik diye düşündüğüm bir an yaşadım."

İkili bu büyük dönüm noktasını, Hawaii ile Yeni Zelanda arasında yer alan küçük ada ülkesine onları karşılamak için uçan bir arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Dünyanın her ülkesini ziyaret ettikten sonra 2022'nin sonlarında Avustralya'ya döndüklerinde, medyadan daha fazla ilgi görmeye ve insanlar ilişkileri hakkında sorular sormaya başladılar.

"Yayınımıza baktılar ve doğal olarak bir çift gördüler, bu diğer insanların göremediği bir şey" diye ekleyen Sebova, hedeflerine ulaştıklarında bir ilişki içinde olduklarını doğrulamaktan mutluluk duyduklarını açıklıyor.

"Sosyal medyada 'Aman Tanrım, ben hep sizin bir çift olduğunuzu düşünmüştüm ama siz hiçbir şey söylemediniz' diyen takipçilerimiz oldu."

Davey ve Sebova, güvenlik konusunun yanı sıra, seyahatleriyle ilgili tartışmaları böylesine büyük bir meydan okumayı üstlenen iki kadın oldukları gerçeğine odaklamak istediklerini vurgulayarak, başlangıçta dünyanın her ülkesine gitmiş birkaç yüz gezgine baktıklarında listenin nispeten erkek egemen olduğunu belirtiyorlar.

Sebova, "Seyahatin daha maceracı olan bu kısmında çok az kadın görüyorsunuz," diye ekliyor. "Biz de bunu değiştirmeye ve dünyanın o kadar da korkutucu bir yer olmadığını göstererek diğer kadınlara ilham vermeye çalışıyorduk."

Davey ve Sebova, nihayet hedeflerine ulaştıklarına göre, yerleşik hayata geçmek gibi bir planları olmadığını ve mümkün olduğunca uzun süre göçebe bir yaşam tarzı sürmeye devam edeceklerini söylüyorlar.

Şu anda Tayland'a bir gezi planlıyorlar ve yılın ilerleyen zamanlarında Endonezya'yı ziyaret etmeyi umuyorlar.

"Biz her zaman anı yaşadık," diyor Davey. "Şimdi [hareket halinde olmak] ikimizi de mutlu ediyor. Yani yapacağımız şey bu. Çok ilerisini planlamıyorum. Hiç plan yapmadık."

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Kaynak: edition.cnn.com