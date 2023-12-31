Dünyanın en yüksek prefabrik gökdelenleri Singapur'da yükselecek - ama Malezya'da inşa ediliyorlar

192 metre (630 feet) yüksekliğindeki iki kule yoğun nüfuslu Singapur'da yükselecek olsa da, yapıların büyük bir kısmı sınırın ötesinde Malezya'da inşa ediliyor.

Avenue South Residences adlı konut projesinde, dikey olarak istiflenmiş yaklaşık 3.000 "modülden" oluşan 988 daire yer alacak. Projenin arkasındaki firma ADDP Architects, Prefabrike Bitmiş Hacimsel Yapı (PPVC) olarak bilinen inşa yönteminin daha az emek yoğun olduğunu ve atık ve gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Tek tek modüller Malezya'nın Senai kentinde fabrikada üretiliyor ve burada bir dizi altı kenarlı kutu betona dökülüyor. Üniteler daha sonra şantiyeye taşınmadan önce donatılmak ve döşenmek üzere Singapur'daki bir tesise naklediliyor.

ADDP Architects'e göre, kutular şantiyeye vardıklarında %80 oranında tamamlanmış oluyor. Firmanın ortaklarından Markus Cheng Thuan Hann, kutuların daha sonra bir vinç yardımıyla kaldırıldığını ve güçlü, yük taşıyıcı bir çerçeve oluşturmak üzere "dikildiğini" belirtiyor. Mimar, kapılar gibi son dokunuşların daha sonra eklendiğini söyledi.

Bir telefon röportajında "Bu bir araba üretim konsepti gibi, ama inşaat sektörü için" diye ekledi.

Prefabrikasyonun faydaları

Hann, Singapur'un yerleşim bölgesi Bukit Merah'ta yer alan şantiyede yürütülen inşaat çalışmalarının miktarının sınırlandırılmasının, yakınlarda yaşayanlar için rahatsızlığı en aza indirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Ancak bu inşaat (yöntemi) gürültüyü azaltmaya gerçekten yardımcı oluyor," diyerek çevredeki toplu konut sitelerine olan faydasını anlattı. "Ve israfı azaltabilir... çünkü bir fabrikadaki işçilik çok daha iyi kontrol edilir."

Covid-19'un ışığında öngörülemeyen bir başka fayda daha ortaya çıktı: Herhangi bir zamanda inşaat sahasında daha az insana ihtiyaç duyuluyor. Hann, "Güvenli mesafeyi ve lojistik planlamayı fabrikada kontrol etmek, tüm (işçileri) sahada bulundurmaktan daha kolay," diye belirtiyor.

Prefabrikasyon endüstrisi ilk olarak savaş sonrası dönemde Avrupa ve Amerika'da patlama yaptı ve şehir planlamacıları konut sıkıntısını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde gidermek için bu yöntemi kullandı. Ancak prefabrik pazarı artık giderek Asya-Pasifik bölgesinin hakimiyetine giriyor.

Bu inşaat yönteminin özellikle Singapur'da popüler olduğu kanıtlanmıştır; ülkenin İnşaat ve Yapı Kurumu, geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla %8 maliyet tasarrufu ve %40 üretkenlik artışına atıfta bulunarak PPVC kullanımını aktif olarak teşvik etmektedir (ikincisini daha verimli "insan gücü" ve "zaman tasarrufuna" bağlamaktadır). Hatta kurum 2014 yılından bu yana prefabrikasyonu belirli şantiyeler için bir zorunluluk haline getirmiştir.

Sınırları zorlamak

Avenue South Residences'ın inşaatı çoktan başladı ve geliştiriciler projeyi 2023'ün ilk çeyreğine kadar bitirmeyi umuyor. Tamamlandığında, kulelerin cephelerinde balkonlar, güneş kırıcı perdeler ve ağaçlar ve bitki yaşamıyla dolu bir dizi "gökyüzü terası" yer alacak.

Proje, yine ADDP Architects tarafından tasarlanan 140 metre yüksekliğindeki (459 feet) Clement Canopy'yi geçerek Singapur'un ve dünyanın en yüksek prefabrik binası olacak. Dünyanın diğer en yüksek modüler binaları arasında Güney Londra Croydon'da 135 metrelik (443 feet) bir kule ve New York'ta 109 metrelik (359 feet) bir konut inşaatı yer alıyor.

Hann, firmasının son projesinin yakın zamanda yükseklik olarak aşılacağını düşünmediğini söyledi.

"Tasarımın rüzgar yüklerine dayanabileceğinden emin olmak için mühendislerle birlikte çalışarak, 3D simülasyonları inceleyerek aşamalı olarak (yukarı doğru) inşa ediyoruz" dedi. "Ancak 56 katın şu an için Singapur'daki en yüksek kat olacağını düşünüyorum. Daha fazla uzatacağımızı sanmıyorum.

"Bu beton ve onu çok yükseğe kaldırmamız gerekiyor. Ancak yeni teknoloji ya da daha hafif yapıların geliştirilmesine bağlı olarak, belki daha yükseğe çıkma şansımız olabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com