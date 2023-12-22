Dünyanın en ünlü tarot destesinin arkasındaki kadın neredeyse tarihte kayboluyordu

Kartların esrarengiz sembolleri müzik, sanat ve filmlerde kültürel olarak yer etmiş olsa da, günümüzde en yaygın kullanılan kart setinin (ilk olarak Rider & Co. tarafından yayınlanan 1909 tarihli Rider-Waite destesi) illüstrasyonlarını çizen ve mürekkepleyen kadın, kendisini görevlendiren Arthur Edward Waite'in gölgesinde kalarak bilinmezliğe gömüldü.

Şimdi, ölümünden 70 yılı aşkın bir süre sonra, yaratıcı Pamela Colman Smith, New York'taki Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nde, Georgia O'Keeffe ve Louise Nevelson gibi ünlü isimlerin yanı sıra 20. yüzyıl başlarında Amerikan modernizminin pek çok az takdir edilen sanatçısını vurgulayan yeni bir sergiye dahil edildi.

Serginin küratörü Barbara Haskell'e göre Smith, dönemin diğer pek çok kadın sanatçısı gibi "kadın başarılarının marjinalleştirilmesinin" kurbanı oldu.

Whitney'deki sergide Smith'in tarot kartlarından oluşan eski bir setin yanı sıra, 1903 yılında yaptığı ve şu anda müzenin kalıcı koleksiyonunun bir parçası olan "Dalga" adlı rüya gibi suluboya ve mürekkep çalışmalarından biri de yer alıyor.

Büyü ve metafiziğe odaklanan kendi ruhani inanç sistemi için Kabala ve masonluktan fikirler ödünç alan gizli okültist cemiyet Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın bir parçası olan Smith, büyüleyici ama gizemli bir figürdü.Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak Londra'da doğan Smith, çocukluğunun bir dönemini Jamaika'da geçirdi ve Batı Hint Adaları modasına uygun tarzıyla çift ırklı olup olmadığı konusunda çelişkili raporlara yol açtı. Uzun yıllar boyunca Nora Lake adında bir kadın arkadaşı ve iş ortağıyla aynı evi paylaştığı için de kült bir queer ikonu olarak anıldı - ancak Haskell ilişkilerinin romantik olup olmadığının "belirsiz" olduğunu söylüyor.

Haskell bir telefon görüşmesinde Smith'in çalışmalarında "bir tür mistik dünya vizyonuna doğru çekildiğini" söyledi. Bilinçaltının kilidini açmak için müzik dinliyordu ve bildirildiğine göre sinestezi - kişinin sesleri duyduğunda şekiller veya renkler görmesine neden olan nörolojik bir durum - vardı. Smith, 20. yüzyılın hemen sonrasında ABD'nin büyük bir endüstriyel ve toplumsal değişim geçirdiği bir dönemde, gündelik olandan ziyade metaforik ve duygusal imgelere öncelik veren Sembolist gelenekte çalışıyordu.

Haskell, "Onun güzel sanatı, özellikle endüstrinin bir parçalanma ve izolasyon hissi yaratarak kontrolü ele geçirdiği bir dönemde, insanların daha manevi kaygılarla teselli bulduğu bu anı temsil ediyor" dedi.

'Tamamen ona ait'

Waite yeniden tasarladığı tarot destesi için Smith'e başvurduğunda, Smith 31 yaşındaydı ve resimlerini, çalışmalarının önemli bir destekçisi olan ünlü fotoğrafçı Alfred Stieglitz'in New York'taki galerisinde sergilemişti. Waite de Smith gibi Hermetik Tarikatı'nın bir üyesiydi ama Büyük Üstat seviyesine kadar yükselmişti. Eski metinleri kapsamlı bir şekilde incelemiş ve mistisizm konusunda yenilerini yazmıştı ve yeni kartların konsepti ve nasıl sıralanmaları gerektiği konusunda fikirleri vardı.

Tarot 15. yüzyıl başlarından beri İtalya'da geleneksel iskambil kartlarından türetilmiştir. 78 kart Majör ve Minör Arkana olarak adlandırılan iki gruba ayrılmıştır. Majör Arkana ay, güneş, aptal ve aşıklar gibi alegorik karakterler içerirken, Minör Arkana asalar, kılıçlar, kupalar ve beş köşeli yıldızlar olmak üzere dört takımda numaralı ve yüzlü kartlara ayrılmıştır. Önceki desteler doğası gereği daha az resimli iken, Smith'inki okuyucunun yorumlamasını kolaylaştıran bereketli imgelerle doludur.

Haskell, "Desteyi başlatan oydu, buna hiç şüphe yok," dedi. "Ve muhtemelen Majör Arcana'ya da epeyce katkısı olmuştur."

Waite bu 22 kart için konseptleri yönlendirmiş olsa da, imgeler tamamen Smith'e aitti. Haskell'e göre Waite 56 karttan oluşan ve genellikle iskambil kartları gibi daha basit grafikler içeren Minör Arkana ile daha az ilgilendiğinden, bu fikirler "tamamen ona aitti". Smith 78 resmi Londra'daki Chelsea stüdyosunda mürekkep ve suluboya kullanarak tamamladı.

Haskell'e göre, Smith'in bu resimlerdeki ilham kaynakları arasında İngiliz sanatçı Aubrey Beardsley'in hoşgörülü mürekkep illüstrasyonları, Pre-Raphaelites'in ışıltılı resimleri, geleneksel Japon tahta baskılarının doygun renk blokları ve Art Nouveau'nun süsleme detayları yer alıyor.

Çabaları için küçük bir ücret aldı, ancak telif hakkı almadı. Bugün, destenin 100 milyondan fazla kopyasının satıldığı belirtiliyor, ancak Haskell, erişimini tahmin etmenin zor olduğu konusunda uyarıyor.

Kısa kesilen bir kariyer

Rider-Waite destesinin yayınlanmasından sadece üç yıl sonra Smith sanat yapmayı bıraktı, ki bu onun için kazançlı bir beklenti değildi. Son sanat sergisini düzenledi, Katolikliğe geçti ve bir aile üyesinin ölümünden miras kalan bir miktar parayla Cornwall'da bir ev satın aldı. Eşi Lake ile birlikte eve taşındı ve evi rahiplere kiralayarak geçimini sağladı. Smith aynı zamanda kadınların oy hakkı hareketine ve Kızıl Haç'a da katılmış, öncelikleri değişmiş gibi görünmektedir.

Haskell, "Çalışmayı bıraktığı için... sanat dünyasında varlık göstermeyi de bıraktı," diyor.

Haskell, 1929'da Büyük Buhran patlak verdiğinde, yıkıcı ekonomik etkilerin galerileri kapattığını ve Amerikan sanatını Art Nouveau'nun çökmekte olan tarzından "günlük yaşamın esnekliğine" doğru kaydırdığını söyledi. Bu sismik değişimler Smith'in kısa kariyerini muhtemelen sanat tarihinin dipnotlarına gömdü.

"Çalışmakta olan sanatçılar çoğunlukla ya daha gerçekçi üsluplara yöneldi ya da bilinmezliğe gömüldü," diye açıklıyor Haskell. Birçoğunun "sürekli bir galeri temsili yoktu."

Son yıllarda artan ilgiye rağmen, Smith bugün yaygın olarak toplanmıyor veya sergilenmiyor, ancak Haskell onun tüm üretiminin yeniden ziyaret edilmeye değer olduğuna ve Smith'in ait olduğu dönemin simgesi olduğuna inanıyor.

"O, yüzyılın başında bilinçdışına dalmak ve sezgisel deneyimlerden yararlanmak şeklindeki tüm bu ruh halini temsil ediyordu," diyor. "Somut, rasyonel gerçeklerle çok fazla ilgilenmek yerine, bu daha duygusal alanları gerçekten keşfetmek."

"Yeni Bir Çağın Şafağında: Erken Yirminci YüzyılAmerikanModernizmi",Ocak 2023'e kadar Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nde görülebilir.

Üstteki resim: Pamela Colman Smith'in"Dalga " adlı eseri(1903) .

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com