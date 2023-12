Dünyanın en popüler tarot kartlarının gizli tarihi

Smith bir deste tarot kartının nasıl kullanılacağını anlatıyor olabilirdi. Ne de olsa, dünyanın en popüler tarot kartı tasarımında kullanılan illüstrasyonların yaratılmasından sorumluydu. 1909 yılında Smith ile şair ve mistik Arthur Waite, "Altın Şafak Hermetik Tarikatı" olarak bilinen gizli bir topluluk aracılığıyla tanıştılar. Spiritüalizme, ritüellere, sembolizme ve psişik uygulamalara olan ortak inançları, güçlerini birleştirmelerine ve Waite'in kavramlarını Smith'in Art Nouveau tarzı illüstrasyonlarıyla birleştirerek bir tarot kartı destesi yaratmalarına yol açtı.

1910 yılında yayınlanan kartlar bugün "Waite-Smith" veya "Rider-Waite-Smith" destesi olarak bilinmektedir (Smith'in katkısı 1990'lara kadar büyük ölçüde başlıktan silinmiş ve orijinal yayıncının adı olan Rider'ın gölgesinde kalmıştır) ancak Taschen tarafından yayınlanan yeni bir baskı, 'The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: TheStory of the World's Most Popular Tarot' (Dünyanın En Popüler Tarot'unun Hikayesi) adlı yeni baskı, hem orijinal kartların eksiksiz bir destesini hem de Smith, Waite ve destenin yaratılışı hakkında bir dizi bağlamsal makaleyi içeriyor ve destenin tarihini, önemini ve popülerliğini inceliyor.

Bir tarot destesi, her biri belirli sembolleri ve karakterleri tasvir eden ve 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan 78 resimli karttan oluşan bir paket içerir. Waite-Smith destesinin yaratılışının 20. yüzyılın başlarındaki "önemli bir kültürel kavşağı" yansıttığını belirten kitabın editörü Johannes Fiebig, tarotla olan ilişkisinin 40 yıldan uzun bir süre önce başladığını belirtiyor. "(O dönemde) olumlu bir kişisel özgürleşme, özgürce ve daha sanatsal yaşama duygusu vardı," dedi. "Ancak bu ayaklanmalar Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nedeniyle kesintiye uğradı."

Fiebig, 1970'lerde tarota olan ilginin yeniden canlandığını ve Waite-Smith destesinin feminist, savaş karşıtı ve uluslararası insan hakları hareketleriyle birlikte popülerlik kazandığını belirtiyor. Günümüzde tarot, genellikle okumalar, rüyaları yorumlama ve günün kartını seçme gibi uygulamalarla insanların kendilerini kişisel düzeyde anlamaları için bir araç olarak kullanılıyor.

Fiebig, her kartın kişiye bağlı olarak farklı yorumlanabileceğini ve görülebileceğini söylüyor. "Tarot insanlar için bir tekliftir. Sadece falcılıktan daha fazlasıdır," diyor CNN'e verdiği bir röportajda. "Kartları okuyan kişi olarak siz, içeri girmeye ve (kartın) imgesiyle diyalog kurmaya davet edilirsiniz ve böylece kart bir ayna haline gelir."

O halde imgenin kendisi tarotla yapılan her yolculuk için çok önemlidir ve Waite-Smith destesinin süregelen popülerliğini anlamak için önemli bir ipucudur. Fiebig, "(Waite ve Smith) birer dahiydiler, ancak o zamanlar çok az insan bunun farkındaydı" diyor.

Smith'in kendi yaratıcılığı, yaşadığı renkli ve uluslararası hayattan etkilenmiştir. İngiltere'nin Manchester kentinde doğup büyüyen Smith, çocukken ailesiyle birlikte Jamaika'ya taşındı ve gençliğinde Brooklyn, New York'ta bir üniversiteye kaydoldu. Daha sonra Londra'ya yerleşti ve başkentin sanat dünyasıyla iç içe oldu; çağdaşları ve çalışmalarının hayranları arasında yazarlar W.B. Yeats, Mark Twain ve Rudyard Kipling ile besteci Claude Debussy sayılabilir.

Yazar Mary K. Greer, yeni kitabın bir parçası olarak Smith hakkında yazdığı bir makalede, Smith'in cesur, canlı renkleri ve karmaşık ayrıntılarıyla sanatsal tarzının, Jamaika halk masallarına ve Japon baskılarına maruz kalması, tiyatro gösterileri ve set tasarımıyla ilgilenmesi gibi faktörlerden etkilendiğini yazıyor. Greer, Waite ve Smith'in 1907'de British Museum'da 15. yüzyıldan kalma bir İtalyan tarot destesi sergisini ziyaret ettiklerini ve bunun her ikisine de ilham verdiğini yazıyor.

1909'un yaz aylarında yaratılan kartlar, inişli çıkışlı tepeler ve sahil şeritleri gibi genellikle İngiliz manzarasıyla ilişkilendirilen arka planlara yerleştirilmiş karakterleri, motifleri ve sembolleri tasvir ediyor. Fiebig, illüstrasyonların güzelliğinin, içeriklerinin sayısız şekilde yorumlanabilmesi ve her kartın hem bir tavsiyeyi hem de bir uyarıyı temsil etmesi olduğunu söylüyor.

Örneğin, "Asılmış Adam" kartı mutlaka korkulması gereken bir şey değil, paylaşmak için bir fırsat olarak görülebilir ve "Yıldız" sadece ışığı ve saflığı değil, aynı zamanda narsisizm ve katılığı da temsil edebilir. "Pamela ve Arthur'un bilgeliği budur" diyen Fiebig, illüstrasyonlardaki "açıklık" ya da "boşluk" niteliğine atıfta bulunuyor.

Bu açıklık, Waite-Smith destesinin, özellikle son on yılda, tarot uygulamalarına artan ilgiyle birlikte birçok kez yeniden yorumlandığı anlamına geliyor. Yaratıcılar, ırk, cinsellik, toplumsal cinsiyet, sınıf, engellilik ve daha pek çok konuda genellikle az temsil edilen kendi topluluklarını yansıtan karakterlerle desteler hazırladılar. Yine de tarot uzmanı Rachel Pollack 'ın yeni kitap için yazdığı bir makalede belirttiği gibi, bu yeniden yorumlamalar neredeyse her zaman Waite-Smith destesinin tasarımlarına, sembolizmine ve motiflerine dayanıyor.

Fiebig'e göre Waite-Smith destesinin kalıcı cazibesi ve çekiciliği, kartların insanları kendi kişisel gerçekleriyle -özellikle de kriz zamanlarında- yüzleşmeye teşvik etmesinden kaynaklanıyor. "Birçok insan verili düzenden memnun değil ve yeni yaşam biçimleri, yeni kimlikler ve yeni kolektif değerler arıyor" dedi. "İnsanlar cevaplar (istiyor)." Bu, Smith'in sanata bakılmasını istediği orijinal yolla uyumlu görünen bir duygu: "Her şeyden öğrenin, her şeyi görün ve hepsinden önemlisi her şeyi hissedin."

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" Taschen tarafından yayımlandı ve şimdi çıktı.

