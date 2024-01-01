Dünyanın en havalı işi mi? Fotoğrafçı/film yapımcısı Morgan Maassen ile objektifin arkasında

Adını hemen hatırlamayabilirsiniz.

Ama büyük ihtimalle Kaliforniyalı'nın çalışmalarına rastlamışsınızdır; ister sabah işe giderken çift katlı otobüsün üzerine yapıştırılmış devasa bir Corona kampanya görseli olsun, ister MacBook'unuzu aydınlatan o muhteşem masaüstü arka plan görsellerinden biri.

27 yaşındaki fotoğrafçı/film yapımcısı, okyanusu ve onu oyun alanı olarak kullanan meraklıları yakalama tutkusuyla beğeni topladı.

Morgan Maassen'in çalışmaları

Nefes kesici stili ve tarzı kısa sürede Nike, Corona, Apple, Mercedes-Benz ve Samsung gibi önde gelen kurumsal müşterilerin dikkatini çekti.

Otelden ayrılıp Hong Kong'un en işlek semtlerinden birine doğru ilerlerken seyahat, stil ve ilham konularını ve neden sektörün en çok aranan isimlerinden biri olduğunu konuşuyoruz.

"Yaptığım her şey, gittiğim bir yerin ya da gerçekten keyif aldığım bir şeyin kartpostalı gibi" diyor Maassen.

"Bu ister su üzerindeki bir doku olsun, ister Çin'deki bir şehir manzarası. Güzel ve yakalamaya değer olduğunu düşündüğüm ya da zorlayıcı, ilham verici ya da dehşet verici bir şey."

Maassen kendini gezgin olarak tanımlıyor ve çok az şey onu korkutuyor gibi görünüyor. Kelly Slater, Stephanie Gilmore ve John John Florence gibi sörf endüstrisinin en tanınmış isimlerinden bazılarını çekerken köpekbalıklarından, akıntılardan ve devasa su duvarlarından kaçınarak hayatını sürekli tehlikeye atıyor.

Bu ekstrem koşullar onun yaratıcı sürecini kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

"Son derece basitleştirilmiş çünkü alüminyum bir muhafazanın içine bir kamera koyuyorsunuz ve mümkün olduğunca az düğme ve ayarla uğraşıyorsunuz. Böylece hayatta kalmaya ve tam olarak ne elde etmek istediğinize odaklanabiliyorsunuz."

'Okyanus bana her şeyi verdi'

Güney Pasifik'in kristal berraklığındaki sularından çok farklı olan Kowloon'un merkezindeki trafikte ilerleyen Maassen, denizleri yakalamaya duyduğu derin arzunun kökenlerini açıklıyor.

CNN Travel'a "Okyanus bana her şeyi verdi" diyor.

"Babam bir balıkçı ve annem her zaman okyanusu korumak için kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yer aldı. Yani ben suyun içinde büyüdüm. Sanırım yürümeyi öğrenmeden önce yüzmeyi biliyordum.

"Sörfe olan tutkum, teknelerde ve sahilde bu kadar çok zaman geçirmem sayesinde kameraları elime aldığım anda odaklanacağım şeyin bu olması çok doğaldı."

Taksiden iniyoruz ve Hong Kong'un kontrollü kaosunun içine atılıyoruz. Morgan hemen Red Weapon kamerasını çıkarıyor ve çekmeye başlıyor.

Onu içine çeken bunaltıcı sahneleri yakalarken bir sakinlik ve incelik var ve bu ortamda diğerleri kadar evinde olduğu belli.

"İster sanatı, kültürü ve insanları takdir etmek olsun, ister sadece etrafta dolaşıp teknolojiyi ve altyapıyı takdir etmek için biraz yalnız zaman geçirmek olsun, şehirlerde çok fazla ilham buluyorum.

"Ya da sadece yeni bir yerde olmak. Bundan her zaman en az rastgele bir kumsalda ya da bir dağın tepesinde tek başıma olmak kadar keyif almışımdır."

Seyahat etmek Maassen'in çalışmalarının temelini oluşturuyor; fotoğrafçı ve film yapımcısı zamanının çoğunu yollarda geçiriyor. Bunun zihnini bilinmeyene açmanın bir yolu olduğunu söylüyor.

"Sadece yeni şeyler deneyimlemekle kalmıyor, aynı zamanda bir insan olarak da büyüyorsunuz" diyor Maassen.

"Seyahat etmeyi bıraktığınız ya da daha az seyahat ettiğiniz an, zihninizdeki kapıları kapatmaya başladığınız andır."

Hevesli seyahat fotoğrafçılarına tavsiyesi? Her saniyenin avantajını kullanın.

Maassen, "Memleketinizden ayrılmak bile inanılmaz bir fırsat ve lüks," diyor.

"Bu lükse sahip olmayan milyarlarca insan var, bu yüzden bunu en iyi şekilde değerlendirin. Bunun yanı sıra, güvenlik sınırlarınızı bilmeniz, mümkün olduğunca çok yerel dil öğrenmeye çalışmanız ve gittiğiniz yerden güvenli, pragmatik ve saygılı bir şekilde en iyi şekilde yararlanmaya çalışmanız anlamında cesur bir gezgin olun."

Kowloon'dan ayrılırken eski bir Çin balıkçı teknesine biniyoruz, batan güneş ışınlarını Hong Kong'un puslu havasına yayarken limanın ortasında sallanıyor.

Bir sonraki karesini oluştururken sessizce çevresini inceliyor.

Daha iyi olmak için çabalıyor

Yaratıcı zihniyetinden yararlanmak isteyen pek çok kurumsal müşteriyle birlikte Maassen yaklaşık bir yıldır yollarda ve pazarlama kampanyalarından Bollywood filmine kadar her şey üzerinde çalışıyor.

Nispeten genç yaşta böylesi bir başarıya ulaşmış olan Maassen, yavaşlamaya hazır görünmüyor.

"Okula gitmek, 9-5 çalışmak, hatta sadece çekirdek bir aileye sahip olmak ve bir evde yaşamak gibi toplum yapılarının etrafında uzun süre dans ettim" diyor.

"Ben bir göçebeyim ve bir şeyler yaratmayı ve yapmayı seviyorum ve kendimden tek beklentim karşılaştığım herkese adil davranmak ve sanat ve medya yapan biri olarak bu konuda daha iyi olmak istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com