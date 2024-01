Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine haftalar kala kontrollerden geçiyor

Royal Caribbean'ın 27 Ocak 2024'te Miami, Florida'dan yola çıkacak olan 1.198 metrelik Icon of the Seas gemisi, bu hafta başında "yasal denetimler" için Ponce, Porto Riko'ya varırken görüntülendi.

"Bakın bu sabah erkenden Porto Riko'nun Ponce limanına kim geldi!" Royal Caribbean International'ın başkanı ve CEO'su Michael Bayley, Salı günü paylaştığı bir Facebook gönderisinde şunları yazdı

Son hazırlıklar

"Önümüzdeki birkaç gün çok sayıda yasal denetim, ekipman yükleme ve boşaltma, tersane çalışanlarının evlerine gitmesi, çok özel bir mürettebat üyesiyle birlikte daha fazla mürettebatın gelmesi."

Hazırlıkların "iyi gittiğini" sözlerine ekleyen Bayley'e göre, 5.610 konuk ve 2.350 mürettebat kapasitesine sahip 20 katlı devasa gemi 9 Ocak'ta Miami'ye varacak.

Icon of the Seas, 27 Kasım 2023 tarihinde Finlandiya'nın Turku kentindeki Meyer Turku tersanesinde Royal Caribbean'a resmen teslim edildi.

Yapımı 900 gün süren gemi şimdi Karayipler çevresinde yedi günlük bir gezi olan ilk seferinde yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Miami'den yıl boyunca Doğu veya Batı Karayip maceraları sunacak olan geminin güzergahında St Maarten, Meksika, St Thomas ve Royal Caribbean'ın Bahamalar'daki özel adası CocoCay'de Perfect Day gibi yerler bulunuyor.

Gemide bulunanlar, dünyanın denizdeki en büyük su parkı, sekiz mahalle ve 40 kadar farklı bar ve yemek seçeneği de dahil olmak üzere bir dizi heyecan verici özelliğin tadını çıkarabilecekler.

Merakla beklenen lansman

Hideaway dünyanın denizdeki ilk asma sonsuzluk havuzuna ev sahipliği yaparken, Chill Island geminin yedi havuzundan dördüne ve yetişkinlere özel bir alana sahip olacaktır. Heyecan Adası'nda konukların okyanusun 154 metre üzerinde sallanmalarına olanak tanıyan bir ip parkuru/heyecan sürüşünün yanı sıra bir FlowRider dalga simülatörü ve bir mini golf sahası yer alacak.

Royal Caribbean Grup Başkanı ve CEO'su Jason Liberty Kasım ayında tersanede düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, "Bugün yeni bir gemiden daha fazlasını kutluyoruz; bu aynı zamanda Royal Caribbean'da 50 yılı aşkın bir süredir devam eden inovasyon ve hayal gücünün en üst düzey tatil deneyimini yaratmak üzere doruğa ulaşmasının kutlamasıdır" dedi.

Geminin son görüntüsü, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin resmi simgesi olarak seçilmesinin ardından geldi.

Kruvaziyer şirketinden yapılan açıklamaya göre, Time Dergisi tarafından 2023 yılı için Yılın Sporcusu seçilen Messi, bu ayın sonunda geminin isim kutlamasına katılacak.

Icon of the Seas, Ekim 2022'de ortaya çıktığından bu yana büyük ilgi gördü ve bunların hepsi olumlu değildi.

'İnanılmaz tepki'

Geçtiğimiz Temmuz ayında, kıç bölümünün renkli bir görüntüsü viral olmuş, bazı kullanıcılar bu bölümü "canavarlık" ve "çöküş yığını" olarak nitelendirmiştir.

Ancak uzmanlar daha sonra bu tepkinin pek de olağandışı olmadığını belirttiler.

Kruvaziyer uzmanı Stewart Chiron, Ağustos ayındaki tepkilerle ilgili olarak CNN Travel'a verdiği demeçte, "Royal Caribbean'ın gemilerinin görüntüleri genellikle güçlü tepkilere yol açmıştır," dedi.

"Icon of the Sea'ye yönelik olumsuz tepkiler belli ki kruvaziyer yolcusu olmayanlardan geliyor. Mevcut imaj oldukça renkli ve çok sayıda seçeneğe sahip bir gemiyi tasvir ediyor. Olumlu tepkiler diğerlerinden çok daha ağır basıyor."

O dönemde CNN tarafından temasa geçildiğinde, bir Royal Caribbean sözcüsü görsele yönelik geri bildirimler hakkında yorum yapmadı, ancak Icon of the Seas'in "inanılmaz bir tepki" aldığını ve bunun şirket tarihindeki en yüksek hacimli rezervasyon haftasına yol açtığını vurguladı.

Icon of the Seas "dünyanın en büyük yolcu gemisi" unvanını, Royal Caribbean filosundaki bir diğer gemi olan 1,188 feet uzunluğunda ve 18 güverteye sahip Wonder of the Seas'ten alıyor.

CNN'den Karla Cripps ve Jacopo Prisco bu makaleye katkıda bulundu

Kaynak: edition.cnn.com