Dünyanın en büyük uçağı Ukrayna'da imha edildi

Ukraynaca'da "Mriya" ya da "rüya" olarak adlandırılan devasa uçağın Kiev yakınlarındaki bir havaalanında park halindeyken "Rus işgalciler" tarafından saldırıya uğradığını belirten Ukraynalı yetkililer, uçağı yeniden inşa edeceklerini söyledi.

"Rusya 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yok edemeyecekler. Biz kazanacağız!" diye yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Twitter'da.

Uçağın imha edildiğine dair bağımsız bir doğrulama yapılmadı. Antonov Şirketi'nden atılan bir tweet 'te uçağın "teknik durumunun" uzmanlar tarafından incelenene kadar doğrulanamayacağı belirtildi.

Antonov'u yöneten Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom Pazar günü bir açıklama yaparak uçağın imha edildiğini ancak masrafları Rusya'ya ait olmak üzere yeniden inşa edileceğini ve bunun maliyetinin 3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Açıklamada "Restorasyonun 3 milyar USD'nin üzerinde ve beş yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor" denildi. Bizim görevimiz bu masrafların Ukrayna'nın havacılık ve hava kargo sektörüne kasıtlı olarak zarar veren Rusya Federasyonu tarafından karşılanmasını sağlamaktır" denildi.

Şirket daha sonra yaptığı bir açıklamada uçağın 24 Şubat'ta Kiev yakınlarında yerde bakımda olduğunu söyledi.

"Antonov Havayolları'nın direktörüne göre, motorlardan biri onarım için sökülmüş ve uygun komutlar verilmesine rağmen uçak o gün havalanamamıştı" denildi.

Rus güçleri AN-225'in bulunduğu Hostomel havaalanını Cuma günü ele geçirdiklerini iddia etti. Sahada bulunan bir CNN ekibi Rus hava birliklerinin mevzi aldığına tanık oldu.

Maxar Technologies'in uydu görüntüleri AN-225'in depolandığı hangarın bir bölümünde önemli hasar olduğunu gösteriyor.

Bu arada, NASA'nın Kaynak Yönetimi için Yangın Bilgi Sistemi, uçağın tutulduğu hangar da dahil olmak üzere havaalanında birden fazla yangın tespit etti. Bir dizi NOAA ve NASA uydusundan elde edilen NASA verilerine göre hangardaki yangın Pazar günü saat 11:13'te tespit edildi.

Havaalanındaki bu yangınların gerçek yangınlar mı yoksa askeri saldırılardan kaynaklanan patlamalar mı olduğu net değil.

Eğer doğrulanırsa, bu saldırı Sovyetler Birliği döneminden bu yana 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren bir uçak için şok edici bir son anlamına gelecektir.

AN-225 bazen başka ülkelerdeki krizler sırasında yardımların havadan taşınmasına yardımcı olmak için de kullanıldı. Haiti'de 2010 yılında meydana gelen depremin ardından komşu Dominik Cumhuriyeti'ne yardım malzemeleri ulaştırmıştır. Covid pandemisinin ilk günlerinde etkilenen bölgelere tıbbi malzeme taşımak için kullanıldı.

Havacılık dünyasındaki popülerliği, gittiği her yerde, özellikle de hava gösterilerinde yıldız olarak göründüğünde, genellikle büyük kalabalıklar çektiği anlamına geliyordu.

Bazı hayranları Pazar günü sosyal medyada uçağın imha edildiğine dair iddialar karşısında duydukları dehşeti dile getirdi. Havacılık bloggerı Sam Chui Twitter'da "Mriya - Her zaman hatırlanacaksın!" diye yazdı.

Mriya bugüne kadar yapılmış en ağır uçak olma özelliğini koruyor. Altı turbofan motordan güç alan Mriya, içinde ya da sırtında taşınabilen 250 tonluk maksimum yük ağırlığına sahiptir. Operasyonel hizmetteki tüm uçaklar arasında en geniş kanat açıklığına sahiptir.

Tasarımı yapan Kiev merkezli Antonov şirketi tarafından sadece bir adet An-225 üretilmiştir. İlk uçuşunu 1988 yılında gerçekleştirmiş ve o tarihten bu yana hizmet vermektedir.

İkinci bir uçağın yapımına başlandı, ancak hiçbir zaman bitirilemedi.

An-225'in hikayesi, Sovyetler Birliği'nin ABD ile uzay yarışına girdiği 1960 ve 70'li yıllarda başlıyor.

1970'lerin sonunda, büyük ve ağır yüklerin montaj yerlerinden, Yuri Gagarin'in 1961'deki öncü uzay yolculuğunun fırlatma rampası olan Kazakistan çöllerindeki geniş uzay üssü Baykonur Kozmodromu'na taşınması ihtiyacı ortaya çıktı.

Söz konusu kargo, Sovyetler Birliği'nin NASA'nın Uzay Mekiği'ne cevabı olan Buran uzay aracıydı. O dönemde bunu taşıyabilecek uçak olmadığı için Antonov şirketine bir uçak geliştirmesi emredildi.

CNN'den Barry Neild bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com