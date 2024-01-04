Dünyanın en büyük tatlı su incisi Hollanda'da açık artırmaya çıkıyor

Büyüklüğü ve hayvana benzer görünümünün yanı sıra inci, sömürgeci tüccarlar, soylu kuyumcular ve Büyük Katerina da dahil olmak üzere Avrupa kraliyet ailesi arasında el değiştirdiği yaklaşık 300 yıllık tarihiyle de ünlüdür.

Uyuyan Aslan, 31 Mayıs'ta Lahey'deki Venduehuis müzayede evinde satılacak ve en yüksek tahminle 540.000 Euro (632.000 $) değer biçilecek.

Venduehuis'e göre inci Çin kökenli ve 1700 ile 1760 yılları arasında, Qing hanedanlığı döneminde oluştuğuna inanılıyor. Uyuyan Aslan, keşfinin ardından Hollandalı tüccarlar tarafından Avrupa'ya gönderilmeden önce Batavia'ya, bugünkü Jakarta'ya taşındı - bu hareketin Çin İmparatoru Qianlong'un büyük incilerin ihracatına getirdiği yasağı ihlal ettiğine inanılıyor.

Ürün ilk kez 1778 yılında, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nden zengin bir tüccar olan sahibinin ölümünün ardından Amsterdam'da açık artırmaya çıkarıldı. Venduehuis kataloğuna göre, müzayede ilanında "doğanın kendisi tarafından yaratılmış uyuyan bir aslanı tasvir eden tanınmış bir kraliyet kabine parçası" olarak tanıtılan inci, Rusya İmparatoriçesi Büyük Catherine adına satın alındı ve St.

Uyuyan Aslan 1800'lerin ortalarında Polonya'da yeniden ortaya çıkmış ve birleşik İtalya'nın ilk kralı Victor Emmanuel II için çalışan bir kuyumcu tarafından satın alınmıştır. Daha sonra başka Avrupalı kuyumcuların eline geçen inci, 1917 Rus Devrimi'nin St. Petersburg'a dönmesini engellemesiyle tekrar Hollanda'ya yerleşti. İnci, 1979 yılında şimdiki sahibi olan Amsterdam İnci Topluluğu tarafından satın alındı.

Venduehuis'in müdürü Peter Meefout e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bu nesneyi daha da ilginç kılan şey, 18. yüzyıldan bu yana uzun bir yol kat etmiş olması" dedi.

İnci, son yıllarda hem tarihçilerin hem de gemologların çalışmalarına konu olmuştur. Journal of Gemology'de 2014 yılında yayınlanan bir makale, nesnenin şekli ve dikkat çekici boyutunun son derece düzensiz olmasına rağmen, iç katmanlarının doğal olarak oluşan tatlı su incileriyle tutarlı olduğunu ortaya koymuştur.

Müzayede lotu, yüzyıllar önce keşfedildiğinde inci için özel olarak yapılmış bakır bir kutuyu da içeriyor. Her iki parça da yaklaşık 240 yıldır sadece ikinci kez açık artırmaya çıkarılmadan önce bu hafta sonu sergilenecek.

Meefout, "Uyuyan Aslan İncisi muhtemelen önümüzdeki 200 yıl boyunca satışa sunulmayacak," dedi. "Bu, Hollanda halkının bu doğa harikasını görmesi için son şans."

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Kaynak: edition.cnn.com