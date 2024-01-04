Dünyanın en büyük petrol üreticisi Çin'e açılımını derinleştirmeyi planlıyor

Çinli şirketin Çarşamba günü Shenzhen Borsası'na yaptığı açıklamaya göre Aramco, Rongsheng Petrochemical ile şirketin iştiraki Ningbo Chongjin Petrochemical'ın azami %50 hissesini satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

Hangzhou merkezli özel bir rafineri olan Rongsheng, iki tarafın bir gün önce imzaladığı bir mutabakat zaptına atıfta bulunarak, Suudi şirketin rafinaj birimi olan Saudi Aramco Jubail Refinery Company'nin %50 hissesini alma olasılığını da görüştüğünü söyledi.

Rongsheng, şirketlerin ayrıca Çinli iştirakin ekipmanlarını ortaklaşa yükseltip genişletebileceğini ve devasa Rongsheng New Materials (Zhoushan) projesini inşa edebileceğini söyledi.

Proje kapsamında mühendislik plastikleri, özel polyesterler ve elektronik cihazlar ile yarı iletkenlerde kullanılabilecek üst düzey reçineler gibi yüksek performanslı petrokimyasallar üretileceği belirtildi.

Suudi Arabistan geçen yıldan bu yana Çin ile enerji bağlarını önemli ölçüde güçlendirdi.

Mart ayında Aramco, Rongsheng'in %10 hissesini 24,6 milyar yuan (3,5 milyar dolar) karşılığında satın almayı kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Çinli şirkete günde 480.000 varil ham petrol tedarik edecek.

Çin ayrıca Orta Doğu ülkesindeki varlığını da büyütmeye çalışıyor.

Devlete ait rafineri devi Sinopec, Aramco ile Suudi Arabistan'daki Yanbu Sanayi Şehri'nde bir rafineri projesi yürüten bir ortak girişime sahip. Şirkete göre 2016'dan beri faaliyette olan Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi, birinci sınıf nakliye yakıtları üretmek için günde 400.000 varil Arap ağır ham petrolü kullanıyor.

Geçtiğimiz ay Hong Kong, bir yatırım konferansında Suudi elitleri için kırmızı halı serdi. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023'te şehrin CEO'su John Lee Riyad'a giderek Aramco'nun CEO'su ile görüştü ve Hong Kong'da ikincil bir halka arz fikrini ortaya attı.

Aramco, 2019 yılında Riyad'da tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com