Dünyanın en büyük futbol yetenek fabrikalarından biri olan Benfica Kampüsü'nün içinde

Kulübün Benfica Kampüsü olarak bilinen akademisi yıllar içinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden yüksek transfer ücretleri alan çok sayıda yıldız yetiştirdi; Ederson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Félix ve Dias bunlardan sadece birkaçı.

Rodrigo Magalhães Kampüs'ün teknik koordinatörü ve 2005'ten beri kulüpte gençlik gelişimi alanında çalışıyor. CNN Sport 'a Benfica'nın genç yıldızlarını futbolcudan önce insan olarak geliştirmeye odaklanmasının başarısının anahtarı olduğunu söyledi.

Akademide aynı anda yaklaşık 95 oyuncu kalıyor ve 18 yaş altı takımından 19 yaş altı takımına geçtiklerinde oyuncular şehirdeki kendi evlerine ya da apartman dairelerine taşınıyor.

Magalhães CNN'e yaptığı açıklamada, "Bize göre bu yaş, onların kendi hayatlarına sahip olmaya başladıkları yaştı," diyor. "Bazılarının kız arkadaşları var, bazıları bir dairede iki ya da üç kişi yaşıyor. Yani akademi dışında bir hayata başlıyorlar çünkü onları kendi hayatlarını yaşamaya hazırlamamız gerekiyor çünkü oyuncuların küçük bir yüzdesinin A takımda ya da Avrupa'daki ana liglerde oynama hedefine ulaşacağını biliyoruz.

"Bu yaşlardan sonra, 19 yaş altı ve 23 yaş altı, normalde [akademiden] ilerleyen tüm oyuncularımız burada Portekiz'de veya diğer ülkelerde birinci liglerde ve ikinci liglerde oynayabilir, ancak futbol başarısız olursa onları hazırlamamız gerekir.

"İlk hedef onları insan gibi geliştirmekti ve onları güçlü bir akademik gelişimle de hazırlamamız gerekiyor."

Avrupa şampiyonları

Geçtiğimiz sezon Benfica'nın Campus takımı nihayet genç kulüp futbolundaki en büyük ödülü kazandı: UEFA Gençlik Ligi. 2013 yılında başlatılan bu turnuva, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm kulüplerin genç takımlarının katıldığı bir turnuvadır.

Daha önceki üç final maçını da kaybeden Benfica, RB Salzburg karşısında aldığı 6-0'lık göz alıcı galibiyetle nihayet kupaya uzandı ve bu sonuç Avrupa'nın birçok büyük kulübünün hayran bakışlarını üzerine çekti.

"Herkes o anla gurur duyuyor çünkü bu o sezon başlamayan bir süreçti," diyor Magalhães. "Bu oyuncuların çoğu altı yaşındayken bizimle başladı, diğerleri 10 yaşında, 11 yaşında.

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"Onlarla çalışan herkese bakmamız gerekiyor - antrenörler, yardımcı antrenörler, öğretmenler, sosyal departman, scouting departmanı - buradaki herkesin o anda özel bir rolü var."

Magalhães, UEFA Gençlik Ligini kazanan kadronun yaklaşık %90'ının 6 yaş altı ve 12 yaş altı yaş grupları arasında Kampüste oynamaya başladığını söylüyor.

Benfica'nın ana üssü Lizbon'da olsa da, Portekiz'in dört bir yanında beş eğitim merkezi bulunuyor ve bu da kulübün ülkenin dört bir yanından en iyi yetenekleri keşfedip yetiştirmesine olanak sağlıyor.

Magalhães, yarı final ve final kadrosunda Portekiz'in kuzey, güney ve merkezindeki tüm eğitim merkezlerinden oyuncuların yer aldığını ve Benfica'nın kendisine emanet ettiği projenin meyvelerini verdiğini kanıtladığı için bu başarıdan son derece gurur duyduğunu söylüyor.

Ancak geçen sezon kupayı kazanamamış olsalardı bile Magalhães takımın katılımını yine de bir başarı olarak görecekti. Gençlik Ligi'nin başlangıcından bu yana geçen sekiz sezonda - 2020-21 sezonu Covid salgını nedeniyle iptal edildi - Benfica dört finale ulaştı ve bu rekora sadece iki kez kazanan Chelsea ulaşabildi.

Magalhães, "Kupayı kazanmaktan öte, önemli olan düzenli olması," diyor. "Eğer beş yılda bir yarı finale ya da finale çıkan bir takım olsaydık, tamam, bu bizim için iyi bir şeydi. Ancak [Benfica'nın rekoruna sahip] bir takım, Avrupa'daki diğer takımlarla karşılaştırıldığında gerçekten en üst düzeyde rekabet edebilecek bir oyuncu grubuna sahip olduğumuz anlamına geliyor.

"Bizim için bu düzenlilik çalışmalarımızın iyi gittiğinin bir işareti."

Benfica'nın oyuncu transferinde Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın en zengin kulüplerine rakip olamaması nedeniyle Magalhães, A takımın başarıya giden en iyi yolunun kendi dünya çapındaki yeteneklerini yetiştirmekten geçtiğini biliyor.

Gelecek vadeden yıldızlar

António Silva, Benfica akademisinin yükselen yıldızlarından biri ve geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde zafere ulaşan takımda yer aldı. 18 yaşındaki defans oyuncusu Benfica'ya 2014 yılında katıldı ve pozisyonu göz önüne alındığında doğal olarak Dias'ın başarısını taklit etmeyi umuyor.

Dias 2020 yılında Benfica'dan Manchester City'ye yaklaşık 75 milyon dolar karşılığında katıldı ve Premier Lig'in en iyi defans oyuncuları arasındaki yerini hemen sağlamlaştırdı. City'de geçirdiği iki sezonda 25 yaşındaki oyuncu iki Premier Lig şampiyonluğu kazanılmasında ve 2021 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasında önemli bir rol oynadı.

Silva, Dias'ın kulüpteyken giydiği 66 numaralı formayı bile giyiyor.

"Rúben'i çok örnek alıyorum," diyor CNN Sport'a. "Burada oynamaya başladı ve Manchester City'de ve Benfica takımında başardığı şeylere bakın. O örnek alınacak bir insan ve zirveye ulaşmak için referanslarımın olması benim için önemli.

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"Portekiz kulüpleri altyapılarda çok çalışıyor, bu yüzden zirveye ulaşan ve tüm liglerde, Premier Lig ve La Liga gibi en üst liglerde oynayan oyunculara sahip olmak bizim için önemli, tıpkı Nuno'nun [Mendes] PSG'de olduğu gibi.

"Bizim için bu tür oyunculara sahip olmak önemli, idollerimiz gibi, bizim de bu süreci tamamlamaya çalışmamız ve mümkünse onlardan daha iyisini yapmamız için."

Silva kendisini modern bir stoper olarak tanımlıyor, top ayağındayken rahat ve uzun toplarla oynayabiliyor ya da tek başına pas atabiliyor. Silva, Dias'ın yanı sıra Liverpool'lu Virgil van Dijk ve Real Madrid'li Antonio Rüdiger'den de ilham alıyor.

Ancak Silva, Benfica'nın ülke çapındaki üslerinde çalışan yüzlerce personelin özverisi olmadan oyuncuların kişisel ve takım başarılarının hiçbirinin mümkün olamayacağını biliyor.

"Benfica'da bizim için çalışan, bize her şeyini veren çok sayıda insan var ve bu en önemli şey" diye açıklıyor. "Benfica Kampüsü önemli ama bizimle çalışan insanlar? Onlar daha önemli."

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Kaynak: edition.cnn.com