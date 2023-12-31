Dünyanın dört bir yanında Yeni Yılı takip edin

Orta Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Kiribati'ye bağlı Christmas Adası, 31 Aralık günü ABD'nin Doğu Kıyısı'nda saat henüz sabah 5'i gösterirken ve UTC (Koordineli Evrensel Zaman, küresel standart) saat 11'i gösterirken 2024'ü karşılayarak şampanya patlatan ilk ülke oldu.

Bu ülkeyi saat 5:15'te Yeni Zelanda'daki Chatham Adaları, saat 6'da ise Yeni Zelanda'nın büyük bölümü ile Tokelau, Samoa, Tonga, Kiribati'nin Phoenix Adaları ve Antarktika'nın bazı bölgeleri izledi.

Bu arada, uluslararası tarih çizgisinin diğer tarafında, Hawaii, Amerikan Samoası ve ABD'nin dış adalarının çoğu yeni yılı kutlayan son yerler arasında olacak. 2024'e kadeh kaldırmak için Pazartesi sabahına (Doğu Saati) kadar beklemek zorunda kalacaklar.

Dünya genelinde 39 farklı yerel saat dilimi kullanılıyor - bazıları yakın bölgelere göre 15 veya 30 dakika farklılık gösteriyor - bunlardan ikisi UTC'den 12 saatten fazla ileride, bu da tüm dünyanın Yeni Yılı karşılamasının 26 saat süreceği anlamına geliyor.

Eğer "Auld Lang Syne" şarkısını mırıldanmayı gerçekten ama gerçekten çok seviyorsanız, aşağıdaki liste gün döndükçe sizi tekrar tekrar bu ruha sokacaktır.

İşte Doğu Yakası saatine göre dünyanın dört bir yanındaki yerlerin Yeni Yılı ne zaman karşılayacağı.

31 Aralık 2023 Pazar

5.00 ET Christmas Adası, ada ülkesi Kiribati'nin bir parçası

5:15ET Chatham Adaları, Yeni Zelanda'nın doğu kıyısı açıkları

6 a.m. ET Yeni Zelanda'nın çoğu (birkaç istisna dışında) ve Tokelau, Samoa, Tonga, Kiribati'nin Phoenix Adaları ve Antarktika'nın bazı bölgeleri

07:00ET Fiji, Rusya'nın doğusunun küçük bir bölümü ve Marshall Adaları ve Tuvalu dahil olmak üzere birkaç Pasifik adası daha

8.00 ET Melbourne ve Sydney dahil Avustralya'nın büyük bölümü ve Vanuatu, Solomon Adaları, Papua Yeni Gine'deki Bougainville ve Yeni Kaledonya dahil yedi yer daha

8:30 ET Avustralya'nın Adelaide şehrini de içeren küçük bir bölgesi

9.00 ET Avustralya'nın Queensland eyaleti ve Mikronezya'nın bazı bölgeleri, Kuzey Mariana Adaları, Antarktika'nın küçük bir bölümü ve Guam dahil olmak üzere altı yer daha

9:30 ET Avustralya'nın Kuzey Bölgesi

10.00 ET Japonya, Güney Kore, Rusya'nın küçük bir bölümü, Kuzey Kore, Endonezya'nın küçük bir bölümü, Doğu Timor ve Palau

10:15 ET Batı Avustralya

11.00ET Çin, Filipinler, Malezya, Endonezya'nın bir bölümü, Moğolistan'ın büyük bölümü, Tayvan, Brunei, Rusya'nın Irkutsk bölgesi, Antarktika'nın bazı bölümleri, Hong Kong, Singapur ve Makao

Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Rusya'nın bazı bölgeleri, Moğolistan'ın bazı kısımları, Antarktika'nın küçük bir bölgesi ve Avustralya'nın Christmas Adası

12:30 ET Myanmar ve bir Avustralya toprağı olan Cocos Adaları

13:00 ET Bangladeş, Kazakistan'ın bazı bölgeleri, Kırgızistan, Butan, Britanya Hint Okyanusu Bölgesi, Rusya'nın Omsk şehri ve Antarktika'nın küçük bir bölümü

13:15ET Nepal

13:30ET Hindistan ve Sri Lanka

14:00ET Pakistan, Rusya'nın bazı bölgeleri, Kazakistan'ın büyük bölümü, Özbekistan, Türkmenistan, Maldivler, Tacikistan, Fransa'nın Güney toprakları, Fransa'nın Kerguelen adaları ve Antarktika'nın küçük bir bölgesi

14:30ET Afganistan

15:00ET Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Rusya'nın küçük bir bölgesi, Umman, Gürcistan'ın büyük bölümü, Fransa'nın Réunion Adası, Mauritius ve Seyşeller

15:30 ET İran

16:00ET Moskova Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Etiyopya, Somali ve Kenya'nın yanı sıra 17 başka yerde

17:00ET Yunanistan, Mısır, Lübnan, Ruanda, Romanya ve diğer 26 yer

18:00ET Almanya, Nijerya, Cezayir, İtalya, Belçika, Fas, Arnavutluk, Fransa ve diğer 38 yer

19:00ET Birleşik Krallık, Portekiz, İzlanda, Burkina Faso, Senegal, Gana, Sierra Leone ve diğer 18 lokasyon

20:00ET Cabo Verde, Portekiz'deki Azor Adaları ve Grönland'ın küçük bir bölgesi

21:00ET Grönland'ın büyük bölümü, Brezilya'nın Pernambuco eyaleti ve Güney Georgia/Sandviç Adaları

22:00ET Brezilya, Arjantin, istisnalar dışında Şili, Uruguay, Antarktika'nın bir kısmı, Paraguay, Fransız Guyanası, Surinam, Saint Pierre ve Miquelon ve Falkland Adaları'nın çoğu

10:30 ET Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaleti

11.m.ET Kanada, Venezuela, Bolivya, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Aruba, Guyana ve 23 diğer yerin bazı bölgeleri

Pazartesi, 1 Ocak 2024

Gece yarısı ABD'nin Doğu Kıyısı (New York City, Washington, D.C. ve Detroit dahil), Kanada'nın bazı bölgeleri, Kolombiya, Ekvador, Peru, Küba, Brezilya'da Acre, Panama, Meksika'nın küçük bir kısmı, Haiti, Bahamalar, Turks ve Caicos Adaları, Jamaika, Şili'nin küçük bir bölgesi ve Cayman Adaları

1.m.ET Orta ABD (Chicago dahil), Meksika'nın büyük bölümü (Mexico City dahil), Kanada'nın bazı bölgeleri, Honduras, Belize, Nikaragua, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala ve Ekvador'un küçük bir bölümü

2.m.ET ABD (Denver ve Phoenix dahil Dağ saat dilimi), Kanada'nın bazı bölgeleri (Edmonton ve Calgary dahil) ve Meksika'nın bazı bölgeleri

3.m.ET ABD (Pasifik saat dilimi, Los Angeles ve San Francisco dahil), Kanada'da British Columbia, Meksika'da Baja California, Pitcairn Adaları ve Clipperton Adası

4.00.ET ABD'de Alaska ve Fransız Polinezyası bölgeleri

4:30ET Fransız Polinezyası'ndaki Marquesas Adaları

5.00 ET ABD'de Hawaii, Fransız Polinezyası'nda Tahiti ve Cook Adaları

6.m.ET Amerikan Samoası, ABD'nin küçük dış adalarının bir kısmı (Midway Atolü dahil) ve Güney Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Niue

7.m.ET Baker Adası ve Howland Adası da dahil olmak üzere ABD'nin küçük dış adalarının çoğu (Pasifik'teki şirketleşmemiş ABD bölgeleri)

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Kaynak: edition.cnn.com