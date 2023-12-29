Dünya Kupası'nda oynamayı kaçırmak 'İranlı kadınların bir tutam saçı için feda edilmeye değer'

Ancak 21 Kasım'da İngiltere ile oynayacakları açılış maçı için sıraya girdiklerinde, bazı İranlı oyuncular üç renkli bayrağı taşımaktan ve ülkelerini temsil etmekten oldukça rahatsız hissedebilirler.

Bu oyuncuların takıma seçildiğini ve hatta takımın Katar'a gidebildiğini varsayarsak; önümüzdeki birkaç hafta boyunca İran İslam Cumhuriyeti'ni temsil eden herhangi bir spor organizasyonu için önemli bir belirsizlik söz konusu.

Eylül ayında 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana İran'ın dört bir yanındaki şehirler kaos ve şiddet ortamına sürüklendi.

Amini, zorunlu başörtüsünü yanlış taktığı iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti ve onun kaderi ülkeyi kasıp kavuran bir kadın ayaklanmasına yol açtı.

Pek çok kadın kısıtlayıcı başörtülerini alenen bir kenara fırlattı ve içten içe kaynayan öfkeleri dinecek gibi görünmüyor.

Bu, teokratik rejimin istikrarına yönelik en ciddi meydan okuma ve 1979'da iktidara gelmesinden bu yana tartışmasız en önemlisi.

Bazıları İran'da yaşananları Berlin Duvarı'nın yıkılışına benzetiyor ve Tahran'dan Şiraz'a kadar sokak köşelerinde meydan okuyan 'Diktatöre Ölüm' sloganları yükselirken hareketin amacı açık: İran'ın Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'i devirmek ve İslam Cumhuriyeti'nin fiilen sonunu getirmek.

İnternet kesintileri

Buna karşılık hükümetin baskısı acımasız oldu.

İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları (IRGC) binlerce protestocuyu tutuklarken bir yandan da interneti kapatarak seslerini susturdu.

Ancak internet kesintilerine rağmen protestocuların kovalandığı, vurulduğu, dövüldüğü ya da şiddetle yere atıldığına dair videolar giderek artıyor.

CNN kayıpların kesin bir listesini doğrulayamadı, ancak düzinelerce gencin öldürüldüğüne inanılıyor.

Son yıllarda ülkenin en iyi sporcularından bazıları hükümete karşı kendi pozisyonlarını belirlediler.

2018'deki bir önceki ayaklanma sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunan ve iki yıl sonra Şiraz'da asılan güreşçi Navid Afkari 'nin idam edilmesinin ardından bir grup güreşçi, karateci, judocu ve futbolcu Navid için Birlik kampanyasını oluşturmak üzere bir araya geldi.

Afkari 'nin ailesi ve destekçileri her zaman onun masum olduğunu ve davasının düzmece olduğunu savundu. Şimdi ise İran'da saygı gören ülkenin en iyi sporcularının birçoğu gayri resmi olarak sokaklarda hakları için mücadele eden protestocularla güçlerini birleştirdi.

İran'ın yaklaşan Dünya Kupası hazırlıkları sırasında sosyal medya hesabından yazan 27 yaşındaki forvet Sardar Azmoun, "Milli takım kuralları nedeniyle antrenman bitene kadar bir şey söyleyemedik" dedi.

Hükümete muhalif duruşunun Dünya Kupası'nda kendisine bir yer kaybettirebileceğini belirten Azmoun, ancak profesyonel bir golü kaybetmenin iyi bir amaç uğruna olacağını söylüyor.

Azmoun bir Instagram hikayesinde "Bu, İranlı kadınların bir tutam saçı için feda edilmeye değer," diye yazdı, "İnsanları bu kadar kolay öldürenler utansın. Çok yaşa İranlı kadınlar."

Konuşmasının ardından pek çok kişi Azmoun'un İran'ı sahada temsil etmesine izin verileceğinden şüpheliydi, bu nedenle Afrika şampiyonu Senegal 'e karşı uluslararası bir dostluk maçında İran için oynaması, yedek olarak oyuna girmesi ve eşitlik golünü atması sürpriz oldu. Özellikle de kutlama yapmadı.

'İran'da her şeyin siyasi olduğunu biliyoruz'

United for Navid kampanyasının Genel Müdürü olan eski güreşçi Sardar Pashaei, 2008 yılında İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kaldığını söylüyor.

CNN'e verdiği röportajda, protestolara katıldığı için gözaltına alındığını söylediği insan hakları aktivisti kız kardeşinden gururla bahsederken sesi duygulu bir şekilde çatlıyordu.

Pashaei, milli takımdaki havanın Katar'da oynamak isteyen rejim yanlısı oyuncular ile kendi halkına bu kadar acımasızca baskı uygulayan bir rejimin bayrağı altında artık rahatça oynayamayacak oyuncular arasında bölündüğüne inanıyor.

"Birçok insan bu takımı kendi milli takımları olarak görmüyor," diye açıklıyor Pashaei. "İslam Cumhuriyeti takımı olarak görüyorlar, halkı değil hükümeti temsil ediyor. Ve pek çok sporcu da aynı şekilde düşünüyor."

Rejime sempati duyan oyuncuların spor ve siyasetin birbirinden uzak tutulması gerektiğini savunmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Pashaei, "İran'da her şeyin siyasi olduğunu biliyoruz" diyerek bu düşünceyi reddediyor.

United for Navid kampanyası adına Pashaei futbolun dünya yönetim organı FIFA'ya bir mektup yazarak İran'ın Dünya Kupası'ndan men edilmesini talep etti.

Ali Daei İran adına 148 maçta 109 uluslararası gol attı.

Pashaei, 29 Eylül tarihli mektubunda FIFA'ya 'Mavi Kız' olarak bilinen ve tuttuğu takım F.C. Esteghlal'in maçını izlemek için bir futbol stadyumuna girmesine izin verilmemesinin ardından 2019 yılında hayatını kaybeden İranlı genç kadın Sahar Khodayari'yi hatırlattı.

Tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan genç kız, mahkemenin dışında kendini ateşe vermiş ve daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Pashaei, FIFA'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın tüm uluslararası ve kulüp takımlarını "ikinci bir emre kadar" müsabakalardan men ettiğini hatırlattı ve benzer yaptırımların İran'a da uygulanmasını istedi.

"İran protestocuları acımasızca öldürüyor ve işkence ediyor ve futbol izlemeyi ya da birkaç tel saç göstermeyi suç sayarak kadınlara baskı uyguluyor. FIFA'nın sessizliği bu insan hakları ihlallerinin onaylanması anlamına gelmektedir."

24 saat içinde bir başka insan hakları grubu olan 'Open Stadiums' da FIFA'yı İran'ı askıya almaya çağırdı ve "İran Futbol Federasyonu sadece rejimin suçlarına ortak olmakla kalmıyor, aynı zamanda İran'daki ve milli takımımızın dünyanın neresinde oynarsa oynasın kadın taraftarların güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturuyor" dedi.

FIFA şu ana kadar sessizliğini korudu ve CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

Sosyal medya avatarları

Bazı İranlı futbolcular, sosyal medya avatarlarını siyah arka plan veya İran'ın coğrafi sınırlarının siyah ana hatlarıyla değiştirerek protestoculara olan sempatilerini gizlice dile getirdiler.

Bazıları ise çok daha açık sözlü davrandı; Persepolis F.C.'nin orta saha oyuncusu Soroush Rafiei, Tractor S.C. ile oynanan son kulüp maçının ardından yaptığı konuşmada, devam eden protestolara ve futbolcular üzerindeki incelemelere değinerek, kendisinin ve takım arkadaşlarının konuşacak, hatta futbol oynayacak enerjileri ya da ilgileri olmadığını söyledi.

Halkın kadın hakları için verdiği mücadeleye değinen Rafiei, ülkedeki katı İslami kurallara atıfta bulunarak, "Eşiniz başörtüsü takıyor ve biz buna saygı duyuyoruz ama siz kim oluyorsunuz da bana eşimin nasıl giyinmesi gerektiğini söylüyorsunuz?" dedi.

Sosyal medya yorumları ışığında, eski milli takım oyuncuları Hamidreza Ali Asgari, Kaveh Rezaei ve Hossein Mahini'nin ya tutuklandığı ya da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı düşünülmektedir; CNN İran'dan gelen haberleri doğrulayamamıştır.

United for Navid kampanyası CNN'e yaptığı açıklamada İran'ın uluslararası gol rekortmeni Ali Daei'nin pasaportuna el konulduğunu ve eski milli takım kaptanı Ali Karimi'nin milyonlarca Instagram takipçisine protestocuları sesli olarak desteklemesiyle hükümeti o kadar rahatsız ettiğini ve fitne çıkarmakla suçlandığını söyledi.

Karimi Dubai'de ikamet ediyor, ancak yerel raporlar İran'daki evine hükümet tarafından el konulduğunu gösteriyor.

'Büyük Şeytan'

Rejime karşı duranlar sadece futbolcular değil, diğer pek çok sporcu da artık ülkelerini vicdanen temsil edemeyeceklerine karar verdi.

Hentbol oyuncusu Sajjad Esteki, kadın rugby kaptanı Fereshteh Sarani, eskrimci Mojtaba Abedini Shourmasti ve Taekwondocu Mahsa Sadeghi protesto amacıyla milli takımlarını bıraktılar.

Saygın eski güreşçi Rasoul Khadem Azghadi, harekete geçen tüm sporcuları desteklediğini dile getirdi.

Azghadi sosyal medyada "Halkın sorunlarla ve protestolarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ulusal şampiyonlarımızın onların yanında durmasından mutluluk duymalıyız" diye yazdı. "Bunu yaparak o insanların omuzlarından gerginliğin yükünü alıyorlar."

Pashaei, seslerini yükselten sporcuların, sokaklarda kurşun ve coplarla karşı karşıya kalan protestoculardan daha az kaybedecek şeyleri olduğuna inanıyor.

Ayaklanma üçüncü haftasına girerken İran sokaklarındaki durum son derece değişken olmaya devam ediyor.

Sadece birkaç hafta sonra Dünya Kupası başlayacak ve İran B Grubu'nda yer alacak.

İngiltere ile oynanacak açılış maçının yanı sıra İran, Galler ve ardından Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak ve Lyon'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda eski düşmanı 'Büyük Şeytan'a karşı aldığı 2-1'lik heyecan verici galibiyetin hatıralarını canlandıracak.

Oyuncular hükümetleriyle aynı fikirde olsun ya da olmasın, sahadaki takımlar muhtemelen taban tabana zıt ideolojik görüşleri temsil edecek.

ABD hükümet yetkilileri protestoculara yönelik "dehşet verici" olarak nitelendirdikleri baskıları kınarken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran'ın "temel bir özgürlük olması gereken haklarını kullandıkları için kadınlara karşı şiddet uygulamasına son vermesi gerektiğini" söyledi.

İki ülke 29 Kasım'da Doha'da karşılaştığında, eleme turunda bir yer söz konusu olabilir, ancak FIFA hikayenin kesinlikle sahada olanlarla sınırlı olmadığını görebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com