Dünya AIDS Günü: Fark yaratmanın 5 yolu

Dünya Sağlık Örgütü 'nün tahminlerine göre, yeni HIV enfeksiyonlarının %30'undan fazlası 15 ila 25 yaş arasındaki kişilerde görülmektedir. Doğumda enfekte olan bebeklerin sayısındaki artışla birlikte, yaklaşık 5 milyon genç insan artık HIV ile yaşamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "2021 yılı sonunda tahmini 38,4 milyon insan HIV ile yaşamaktaydı."

CNN Impact Your World, iki yüksek profilli AIDS aktivisti ile gençler arasında HIV ve AIDS'in önlenmesinde hepimizin rol oynayabileceği beş yol hakkında konuştu.

1. Durumunuzu bilin

HIV statünüzü bilmek çok önemlidir. Bazı insanlar, bir noktada HIV testi yaptırdıkları için durumlarını bildiklerini düşünürler. Ancak HIV kan, meni, vajinal sıvılar ve hatta enfekte birinin anne sütü yoluyla her zaman bulaşabilir.

Deondre Moore 28 yaşında bir HIV/AIDS Aktivisti. Kendisine 19 yaşında virüs teşhisi konmuştur.

Elizabeth Taylor AIDS Vakfı'nın elçisi olan Deondre Moore'a 19 yaşında HIV teşhisi kondu.

"Moore CNN'e verdiği demeçte "Eğer durumunuzu biliyorsanız, bu size güç verir. "Bu sizi korur, bir sonraki kişiyi korur ve bir sonraki adımda ne yapacağınızı bilmenize yardımcı olur."

Durumunuzu bilmek, kendinizi ve cinsel partnerlerinizi önemsediğinizi gösterir. CDC, güvenli olmayan seks yapan veya uyuşturucu iğnelerini paylaşan herkesin yılda en az bir kez test yaptırmasını önermektedir.

AIDS Vu gibi çevrimiçi araçlar, test için coğrafi olarak spesifik bilgiler ve kaynaklar sağlar.

2. Damgalanmayı durdurun

Birçok insan HIV ve AIDS hakkında gerçeklere dayanmayan korkulara, önyargılara ve olumsuz tutumlara sahiptir. Gerçek olan şu: Stigma ayrımcılığa yol açıyor ve bu da HIV'den etkilenen toplumu marjinalleştirebiliyor.

Moore, 24 yaşında bir genç olarak 2014 yılında aldığı teşhisi hatırlıyor. İşte o zaman HIV hakkındaki kendi düşüncelerini ve yanlış kanılarını aşması gerektiğini fark etti.

"Aslında duyduğum tek şey, 'Muhtemelen yakında öleceksin' idi. Sahip olduğum eğitim eksikliği buydu."

Ashley Rose Murphy bebekken HIV ile mücadele ederken birkaç ayını komada geçirdi.

20 yaşındaki Ashley Rose Murphy, anne karnında enfekte olan öz annesi tarafından maruz bırakılan HIV ile doğdu.

24 yaşındaki Ashley Rose Murphy HIV ile doğdu. Şimdi dünyayı dolaşarak HIV ve AIDS ile yaşayan gençleri savunuyor.

Murphy şu anda Elizabeth Glaser Pediatrik AIDS Vakfı'nın elçisi. Hem o hem de Moore, hastalık bir ölüm cezası olarak görülürken hayatta olan insanlar ile daha sonra doğanlar arasında bir kuşak farkı olduğu konusunda hemfikir.

Murphy, "Bu ebeveynler 80'lerde neler olduğunun fazlasıyla farkındalar ve korkuyorlar" dedi. "O dönemden kalan çok fazla utanç ve suskunluk var.

"Öte yandan, benim kuşağım 80'lerde hayatta değildi, bu yüzden AIDS salgınını tam olarak kavrayamıyorlar."

Moore, "Damgalanmayı azaltmak, HIV'in 80'lerde olduğu gibi göründüğü fikrini yok etmek için bunun hakkında konuşmalıyız" diye ekledi.

Her ikisi de HIV etrafındaki yanlış anlamalar ve damgalanmanın kendilerini AIDS davasını kamuoyu önünde savunmaya ittiğini söyledi.

Moore, annesine memleketindeki kiliseye HIV durumunu anlatmak istediğini söylediği zamanı hatırlıyor.

"Paylaşmakla ilgili o kadar çok damgalama vardı ki annem korkmuştu" diye hatırlıyor. "İnsanların bana nasıl davranacağından korkuyordu, dış dünyadan nasıl algılanacağından korkuyordu."

Annesinin korkularına rağmen Moore hikayesini anlattı. Şimdi onu harekete geçiren şey, memleketi Teksas'ta gençler üzerinde yarattığı etki.

Moore CNN'e verdiği demeçte, "Devam eden bir domino etkisine dönüştüm," dedi. "Her zaman bebeklerin ya da gençlerin hayatları boyunca HIV konusunda endişelenerek büyümek zorunda kalmamaları için ne yapabileceğimi düşünüyorum."

Siz de HIV ile yaşayan insanlara destek sunarak ve mitlere ve klişelere karşı konuşarak damgalama ve ayrımcılığın azaltılmasında önemli bir rol oynayabilirsiniz.

3. Kendinizi eğitin ve haberi yayın

Murphy lisedeyken dünyayı dolaşarak HIV ve AIDS hakkında konuşmalar yaptı. Bir keresinde sağlık öğretmeni kendisinden konuşmaları hakkında bir kompozisyon yazmasını istedi.

Murphy, "Çok sağlıklı olduğumu, harika bir geleceğim olduğunu, büyüyebileceğimi, çocuk ve aile sahibi olabileceğimi anlatmıştım," diye hatırlıyor. "Öğretmenim bunu okuduğunda 'Bunu bilmiyordum' dedi. Eğitimciyi eğitmek zorundaydım."

HIV ve AIDS ile mücadelede eğitim çok önemli bir rol oynamaktadır. HIV/AIDS hakkında daha fazla bilgi sahibi olan gençlerin test yaptırma olasılığı daha yüksektir. Okul temelli HIV/AIDS eğitimi kendini kanıtlamış bir müdahale stratejisidir. Ancak her zaman mevcut değildir.

Moore, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok devlet okulu kapsamlı ve kapsayıcı bir cinsel eğitim uygulamıyor" dedi.

Hem Murphy hem de Moore, aile hekiminizle konuşmanızı ve HIV.gov gibi güvenilir bilgi kaynaklarını ve kendileri gibi savunucuları takip etmenizi öneriyor. Murphy, "Sesimin damgaları kırmasını ve insanları eğitmesini umuyorum" dedi.

4. Bir Müttefik Olun

HIV'den etkilenen toplumla müttefik olmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler var.

Murphy, bunun büyük bir kısmının normal konuşmalara dahil etmek olduğunu söyledi.

"HIV hakkında rahatça konuşabilmek ve bunu azar azar tartışırken olabildiğince rahat olmak, bunu konuşmanın normal bir parçası haline getirebilir" dedi.

Enfeksiyonun yönetilebilir olduğuna dair destek ve güvence sunabilecek aktif bir dinleyici olun.

AIDS ve HIV hastalarını tıbbi protokollerine sadık kalmaları için teşvik edin. Erken dönemde uygun HIV tedavisi, AIDS'in ilerlemesinde büyük fark yaratabilir.

Moore, "Bu sizin kendi arka bahçenizde" dedi. "Ne kadar çok insan bu gerçekleri bilirse, o kadar çok insana anlatabilir."

5.AIDS ile ilgili amaçlara bağış yapın

HIV ve AIDS ile ilgili yardım kuruluşları, daha güvenli cinsel davranışları teşvik ederek ve korunma yöntemleri (prezervatif, ilaç vb.) dağıtarak yeni enfeksiyonları önlemeyi amaçlamaktadır. Bunların hiçbiri HIV veya AIDS'i tedavi edemese de, bazı hayır kurumları ek olarak tedavi için yapılan araştırmalara fon sağlamaktadır. İşte destekleyebileceğiniz Impact Your World onaylı bazı hayır kurumları.

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Kaynak: edition.cnn.com