Dünya 1 numarası Iga Swiatek, Daria Kasatkina karşısında elde ettiği zaferle Fransa Açık finaline yükseldi

Swiatek'in 34 maçlık galibiyet serisi, Serena Williams'ın 2013'teki 34 maçlık serisinden bu yana kadınlar turundaki en uzun yenilmezlik serisi. Swiatek finali kazanırsa, Venus Williams'ın 2000 yılında kırdığı 35 maçlık 21. yüzyıl rekorunu egale edecek.

Son zaferinde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı bir saat dört dakika içinde 6-2 6-1'le deviren 21 yaşındaki sporcu, Coco Gauff ya da Martina Trevisan'la karşılaşacağı ikinci Fransa Açık finaline ulaştı.

Polonyalı tenisçi ilk grand slam şampiyonluğunu 2020 yılında Roland Garros'ta Sofia Kenin'i 6-4 6-1 mağlup ederek kazanmıştı.

Swiatek maçtan sonra "Her maça aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyorum," dedi. "Sezonun en büyük maçlarından biri olduğunu fark edersem, bu beni strese sokuyor, bu yüzden sadece bir göreve odaklanmaya çalışıyorum ve müzik dinliyorum."

Bu iki oyuncu bu yıl dördüncü kez karşı karşıya geldi ve önceki üç karşılaşmada Swiatek galip gelmişti.

Kasatkina başlangıçta Polonyalı fenomene ayak uydurdu ve ilk sette 2-2'ye getirdikten sonra Swiatek sonraki 11 oyunun 10'unu alarak maçı tamamladı.

Dünya 1 numarası ilk sette ilk servisinde sadece iki puan kaybederken, turnuva boyunca hiç set kaybetmeyen Kasatkina forehand'inin baskı altında büküldüğünü gördü ve 24 zorlanmadan hata yaptı.

Toplamda Swiatek maç boyunca servisinde sadece 11 puan aldı ve bunların dördü kırıldığı tek oyunda geldi. Kasatkina'nın servisleri daha kötü performans gösterdi ve maç boyunca beş kez kırıldı.

Philippe-Chatrier'de coşkulu bir kalabalığın önünde konuşan Swiatek, "Bu tür bir destekle maç oynamak daha kolay," dedi. "Bu yıl oynadığım her yerde bunu yaşadım.

"İlk yılım Covid'den hemen sonra başladığımda kaç Polonyalının geleceğinden emin değildim, bu yüzden hala beni şaşırtıyor."

Roland Garros'ta kadınlar finali Cumartesi günü oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com