Dünya 1 numarası Ashleigh Barty sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi

2019 şampiyonu, Philippe-Chatrier kortunda Magda Linette ile oynadığı ikinci tur maçında hareket etmekte zorlandı ve açılış setini 6-1 kaybetti.

Sol kalçasına bant takan Barty, ikinci setin ortalarında skor 2-2'yken kalçasındaki sakatlığı gerekçe göstererek oyundan çekilmeden önce tıbbi mola için korttan ayrıldı.

Barty maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü," dedi. "Çok parlak bir toprak kort sezonu geçirdik ve hafta sonu akut bir şey olması ve zamana karşı zamanın tükenmesi gibi her şeyden çok zamanlama konusunda biraz şanssız olmak hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda ne kadar acı verse de geçirdiğimiz muhteşem üç ayı ortadan kaldırmayacak.

"Kendime bir şans vermek için elimizden gelen her şeyi, kesinlikle her şeyi yaptık. İlk tur için korta çıkabilmemiz küçük bir mucizeydi."

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Avustralyalı sporcu Roland Garros'a sakatlıkla geldi ancak sol kalçasında tedaviye ihtiyaç duymasına rağmen Salı günü ilk tur maçına çıkmayı başardı. Sonrasında ise "tam olarak %100 olmadığını" itiraf etti.

Perşembe günkü maça sol bacağı sarılı olarak gelen Barty'nin servisleri maçın başlarında zorlanmış görünüyordu ve skoru 1-1'de eşitlemek için üç erken servis kırma puanı kurtardıktan sonra Barty beş oyun kaybederek ilk seti 36 dakikada kaybetti.

Kort dışında tedavi gördü ancak daha fazla devam edemeyerek ikinci setin dördüncü oyunundan sonra fileye doğru yürüdü ve Linette ile el sıkıştı.

Barty, "Sadece kendime bir şans vermeye çalıştım, kendime bir şans vermeye ve nasıl hissettirdiğini görmeye çalıştım," dedi. "Açıkçası antrenman yaparken kısıtlamalarımız vardı ve esasen mümkün olduğunca taze kalmaya ve herhangi bir şekilde ağırlaştırmamaya çalıştık, ancak bir maçta bu bazen kaçınılmazdır.

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"Bugün daha da kötüleşti ve güvenli olmayan bir aşamaya geldi. Ne kadar zor olsa da, yapılması gerekiyordu. İlk oyundan itibaren ağrıyla mücadele ediyordum ve artık çok şiddetli hale gelmişti."

Dünya 45 numarası Linette 45 Linette 2017'den bu yana ilk kez Paris'te üçüncü tura yükseldi ve Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com