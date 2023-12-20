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Dubai bayanlar golf turnuvası sırasında Caddie öldü

Dubai Ladies Masters'ın ilk turu sırasında çim sahada yere yığılan bir caddie hayatını kaybetti.

 and  Carmen Simpson
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Fransa'dan Anne-Lise Caudal, caddie'sinin yere yığılmasının ardından turnuva direktörü Michael Wood....aussiedlerbote.de
Fransa'dan Anne-Lise Caudal, caddie'sinin yere yığılmasının ardından turnuva direktörü Michael Wood tarafından teselli ediliyor..aussiedlerbote.de

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Dubai bayanlar golf turnuvası sırasında Caddie öldü

Caddie çim sahada yere yığıldı

Hastanede ölür

Turnuvaya bir gün ara verildi

56 yaşındaki Maximilian Zechmann, 13. fairway'de yere yığıldığında Fransız Anne-Lise Caudal'ın caddy'liğini yapıyordu. Sahadaki sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi ancak daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Turnuvaya Çarşamba günü yerel saatle 10.30'da (GMT ile 06.30) ara verildi ve Perşembe günü 54 delikli kısaltılmış formatta devam edecek.

Ladies European Tour İcra Kurulu Başkanı Ivan Khodabakhsh, "Bu olay karşısında son derece şok olduk ve üzüntü duyduk ve saygı göstergesi olarak oyunu askıya aldık" dedi.

"Üyelerimiz adına bireyin ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Golf in Dubai'nin başkan yardımcısı ve CEO'su Mohamed Juma Buamaim ise şunları söyledi: "Bu caddie'nin ani vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda ailesiyle birlikte. Ruhu huzur içinde yatsın."

Turnuva web sitesinin bildirdiğine göre, Dubai'de yaşayan Avusturyalı Zechmann'dan geriye eşi ve üç oğlu kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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