Dronlar savaş gemilerine karşı: ABD askeri donanımı Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarıyla nasıl mücadele ediyor?

Husi güçlerinin sözcüsü Yahya Sare'e, X'te, eski adıyla Twitter'da, son fırlatmaların "Filistin halkıyla devam eden destek ve dayanışma" içinde olduğunu söyledi. Grup daha önce İsrail güçlerinin Gazze'yi işgalinin ardından İsrail'e giden gemileri hedef aldığını söylemişti.

ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre İran destekli Husiler geçtiğimiz ay Kızıldeniz'de 14 farklı ticari ve ticari gemiye en az 100 saldırı düzenledi.

Saldırılar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kızıldeniz'de güvenliğe odaklanmak üzere en az 10 ülkeden oluşan bir koalisyon kurulduğunu açıklamasına yol açtı.

Koalisyon, üye gemilerin saldırılara karşılık vermek üzere Kızıldeniz yakınlarında hazır bulunmasını içeriyor. Girişimin amaçlarından biri gelecekteki Husi saldırılarını caydırmaktı, ancak militanlar yine de Yemen yakınlarında faaliyet gösteren gemileri hedef almaya devam etti.

Kızıldeniz dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birine ev sahipliği yapıyor ve saldırıların geniş kapsamlı yansımaları oldu. En az 44 ülke Husiler tarafından saldırıya uğrayan gemilerle bağlantılı ve saldırılar daha geniş çaplı uluslararası ticareti sekteye uğrattı.

ABD Merkez Komutanlığı, Husiler tarafından Salı günü fırlatılan 17 insansız hava aracı ve füzenin güdümlü füze destroyeri USS Laboon ve uçak gemisi USS Eisenhower'dan havalanan F/A-18 savaş uçakları tarafından taşınan silahlarla düşürüldüğünü söyledi.

ABD Donanması, gemilerinin Husi saldırılarına karşı tam olarak hangi silahları kullandığını açıklamadı, ancak analistler bir ABD destroyerinin emrinde bir dizi silah sistemi olduğunu söyledi.

Uzmanlar bunların arasında karadan havaya füzeler, destroyerin 5 inçlik ana silahından çıkan patlayıcı mermiler ve yakın mesafe silah sistemlerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca ABD gemilerinin insansız hava araçları ile kıyıdaki kontrolörleri arasındaki bağlantıları koparabilecek elektronik savaş yeteneklerine sahip olduğunu söylediler.

Uzmanlar, ABD destroyer kaptanları hangi sistemleri kullanırsa kullansın, görev büyüdükçe maliyet, envanter ve etkinlik konularında karar vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

"Dronlar daha yavaş ve daha ucuz füzelerle ya da hatta geminin topuyla vurulabilir. Daha hızlı füzeler ise daha sofistike önleme füzeleriyle durdurulmalıdır," diyor Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası İlişkiler uzmanı John Bradford.

ABD Donanması'nın ana varlığı - güdümlü füze destroyeri

Gemilere yönelik saldırılara karşı koymak üzere Kızıldeniz'de görev yapan başlıca ABD varlığı, USS Laboon gibi Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeridir. Magazinindeki füzeler arasında şunlar bulunmaktadır:

- Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ndeki (CSIS) Füze Savunma Projesi'ne göre, atmosferin yükseklerindeki balistik füzeleri, diğer düşük yörüngeli füzeleri vurabilen ve 370 kilometreye kadar menzile sahip diğer gemileri hedef alabilen gelişmiş bir silah olan Standart Füze-6 (SM-6 ). Bunların her birinin maliyeti 4 milyon dolardan fazladır.

- CSIS'e göre SM-6'dan daha az gelişmiş olan Standart Füze-2 (SM-2), versiyonuna bağlı olarak 185 ila 370 kilometrelik daha küçük bir menzile sahiptir. Her birinin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon dolardır.

- CSIS'e göre Evrimleşmiş Deniz Serçesi Füzesi (ESSM), gemi savar seyir füzelerini ve insansız hava araçları ya da helikopterler gibi düşük hızlı tehditleri 50 kilometreye kadar menzilde vurmak üzere tasarlanmıştır. Her birinin maliyeti 1 milyon dolardan fazla.

Uzmanlar geçen hafta ABD'nin şu ana kadar Husi tehditlerine karşı SM-2 ve/veya ESSM füzelerini kullandığını düşündüklerini söyledi.

Pahalı mühimmatlar ve maliyet-fayda oranı

Ancak uzmanlar, 100.000 doların çok altında birim fiyatlarla çok sayıda üretilebilen ve konuşlandırılabilen insansız hava araçlarıyla karşı karşıya oldukları için, uzun süreli bir kampanyanın sonunda ABD kaynaklarını tüketebileceğini söylüyor.

Londra'daki King's College'da savaş ve strateji profesörü olan Alessio Patalano, "Bunlar ortalama maliyeti 2 milyon dolar civarında olan gelişmiş hava önleme kabiliyetleri - bu da insansız hava araçlarının önlenmesini ... uygun maliyetli hale getirmiyor" dedi.

Uzmanlar, Husi güçlerinin İran tarafından finanse edildiğini ve eğitildiğini, dolayısıyla uzun süreli bir savaş için kaynaklara sahip olduklarını belirtiyor.

Analistlere göre bu aynı zamanda ABD'nin ticari gemileri korumak için ne kadar ileri gidebileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Eski bir ABD Donanması kaptanı ve ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski operasyon direktörü Carl Schuster, bir ABD destroyerinin Phalanx yakın silah sisteminin (dakikada 4.500 mermi atabilen mitralyözler) savaş gemisine bir mil yaklaşan drone veya füze tehditleriyle başa çıkabileceğini söyledi.

Bu nispeten düşük maliyetli bir savunma. Ancak insansız hava araçları bu kadar yaklaşırsa, bu son savunma hattıdır ve ıskalanması ABD'nin hayatına mal olabilir.

Dış İlişkiler Konseyi'nden Bradford, "Tek bir füze ya da tek bir insansız hava aracı bir ABD savaş gemisini batırmaz, ancak insanları öldürebilir ve/veya geminin limanda onarım için geri çekilmesini gerektirecek hasara yol açabilir" dedi.

Savaş gemilerinin savunmasına karşı tüccarların korunması

Ve Phalanx sistemi, ABD destroyerinin izlediği, savaş gemisinden kilometrelerce uzakta seyreden ticari gemileri koruyamaz.

Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde deniz gücü araştırma görevlisi olan Sidharth Kaushal, "Geniş alan hava savunması sağlamak için (kendini korumanın aksine) gemiler öncelikle hava savunma füzelerine güveniyor" dedi.

Kaushal, ABD savaş gemilerindeki uçaksavar önleme füzelerinin güvertedeki dikey fırlatma sistemi (VLS) hücrelerinden ateşlendiğini söyledi.

Kaushal'a göre her bir hücre çeşitli silahlar içerebiliyor (tam sayılar gizli) ancak herhangi bir gemideki sayı sınırlı.

Kuzey Carolina'daki Campbell Üniversitesi'nde denizcilik uzmanı ve profesör olan Salvatore Mercogliano'ya göre Husiler art arda düzenledikleri saldırılarla bir geminin envanterini tüketebilirlerse, savaş gemisi gözetim altında tuttuğu ticari gemileri korumak için mühimmat sıkıntısı çekebilir.

Mercogliano, "Donanmalar Husilerin şu anda attıklarını vurmak için iyi bir donanıma sahip olsa da, korku kapsam ve ölçeğin artması ve eskortların ticari gemiciliği korumak için bir savunma seviyesini koruyamamasıdır" dedi.

Uzmanlar Husilerin henüz Rusya'nın Ukrayna'da defalarca uyguladığına benzer, aynı anda düzinelerce tehdidi içerebilecek gerçek bir insansız hava aracı sürüsü saldırısı denemediğini belirtiyor.

Mercogliano, "Bir sürü, tek bir savaş gemisinin kapasitesini zorlayabilir ama daha da önemlisi, silahların onları geçip ticari gemileri vurması anlamına gelebilir" dedi.

Mercogliano, ABD savaş gemilerinin bölgedeki füze envanterini nasıl yenileyeceği sorusuyla da karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Silahların yeniden doldurulabileceği tek yer Cibuti'de (Afrika Boynuzu'ndaki bir ABD üssü) ve burası da aksiyona yakın" dedi.

Gelişen savaş alanında olası tehditler

Uzmanlar gemisavar seyir ya da balistik füzelerin konuşlandırılmasının potansiyel olarak daha zorlu bir görev olduğunu belirtiyor. ABD Merkez Komutanlığı, Husi güçlerinin Salı günü üç adet gemisavar balistik füze ve iki adet kara saldırısı seyir füzesi ateşlediğini açıkladı.

Gemisavar seyir füzeleri "alçaktan gelerek bir geminin gövdesine su hattının üzerinden nüfuz edebilir. Bunlar Falkland Savaşı sırasında birkaç İngiliz gemisini batıran ve 1987'de USS Stark'ı (Basra Körfezi'nde) vuran türden silahlardır" dedi.

Balistik füzeler daha da büyük bir tehlike oluşturabilir" dedi.

"Silahın ve yükünün son hızı bir savaş gemisine ya da ticari gemiye ciddi hasar verebilir" diyen Mercogliano, bu füzeleri vurmak için SM-6 gibi ABD'nin en iyi önleyicilerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Mercogliano savaş alanının durağan olmadığını ve Husilerin ne konuşlandıracakları konusunda söyleyecek bir şeyleri olacağını söyledi.

"Husiler donanmaların bu saldırılara nasıl karşılık verdiğini izliyor ve görüyorlar" dedi.

Ve uzmanlar ABD'nin bir noktada saldırıya geçmesi gerektiğine karar verebileceğini söylüyor.

"Bir başka hareket tarzı daha var ki o da kaynağında vurmak. Bu, vurguyu yetenekleri havadayken durdurmaktan, ilk etapta kullanılmalarını önlemek için onları kaynağında vurmaya kaydıracaktır," dedi Patalano.

Schuster, "Bir seçenek ve imkan verildiğinde, okçuları ortadan kaldırmak, okları engellemekten her zaman daha ucuzdur" dedi.

CNN'den Oren Liebermann ve Natasha Bertrand bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com