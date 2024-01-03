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Drake Covid testinin pozitif çıktığını söyledi ve Young Money Reunion gösterisini erteledi

Drake, Nicki Minaj ve Lil Wayne ile planlanan Young Money Reunion konseri biraz daha beklemek zorunda kalacak.

 and  Viktoriya Miller
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Drake, 30 Ekim 2021'de Long Beach, Kaliforniya'da düzenlenen Drake's Till Death Do Us Part rap....aussiedlerbote.de
Drake, 30 Ekim 2021'de Long Beach, Kaliforniya'da düzenlenen Drake's Till Death Do Us Part rap savaşına katılıyor..aussiedlerbote.de

Drake Covid testinin pozitif çıktığını söyledi ve Young Money Reunion gösterisini erteledi

Pazartesi günü Drake, doğrulanmış Instagram hesabında Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve gösteriyi ertelediğini belirten bir hikaye yayınladı.

"Paylaşımda "Covid testimin pozitif çıktığını ve bu gece yapılması planlanan Young Money yeniden birleşme gösterisinin mümkün olan EN YAKIN tarihe ertelendiğini söylemekten büyük üzüntü duyuyorum. "Şehri bilgilendirmeye devam edeceğim ve yeni tarihi belirlediğimizde paylaşacağım."

Konser, Drake'in Toronto'da düzenlenen October World Weekend festivalinin bir parçası olarak Pazartesi günü gerçekleşecekti.

Drake, eski plak şirketi arkadaşlarının birlikte sahne almasını dört gözle bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığı için özür diledi.

Drake, "O zamana kadar umarım herkes güvende ve sağlıklı kalır ve hepinizi seviyorum," diye yazdı. "Birlikte geçirdiğimiz hafta sonunda sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve testim negatif çıktığı anda size sahnede sahip olduğum her şeyi vereceğim (Covid hariç)."

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Kaynak: edition.cnn.com

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