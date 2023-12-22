Dr. Seuss için bir doğum günü şiiri

Ölmüş ama harika birinin eseri.

Hadi ama, kalın kafalı olma,

Hepimiz Dr. Seuss'a şükranlarımızı sunalım.

Adı Theodor Seuss Geisel'di.

Ve tüm çocuklar onun harika olduğunu düşünüyor.

Doğum 2 Mart 1904

Ailesi bira ve daha fazlasını üretiyordu.

Liseye geldiğinde sanatla uğraşıyordu.

Karikatür tarzı onu diğerlerinden ayırıyordu.

Çok geçmeden Ted'imiz Dartmouth mezunu oldu.

Kirasını reklam çekerek ödedi.

Standard Oil ve NBC için,

Ama sonra daha büyük bir şöhret geldi.

Gıdıklanan çocuklar, bir göz attılar

Ted, çocuk kitaplarına yöneldi.

"Şapkalı Kedi" ve "Hop on Pop"

Bir kere başladı mı, duramazdı.

"Kaplumbağa Yertle," "Lorax" da

Kırmızı bir balık, mavi bir balık.

Alıntı yapmayı sevdiğimiz favori satırlarımız

"Yapabilir misin, yapar mısın, bir keçiyle?"

Teşekkür ederim, teşekkür ederim Sam-I-Am.

"Yeşil Yumurtalar ve Jambon'u çok severim."

Sneetches, Horton, Gerald McGrew

Şey Bir ve Şey İki'yi unutmayın.

Ya da, tabii ki, Griggolupp

Seuss'un yapacağı gibi, bunu ben uydurdum.

Ted'in sadık okuyucuları hiç ürkmedi.

Yaşlı Grinch'le karşılaştıklarında.

Yeşil olan zavallı Whoville'in Yule'sini çaldı

Ruhları onu aptal gibi hissettirdi.

Film versiyonu o kadar neşeli değildi.

Jim Carrey'nin yüzünü buruşturmasına rağmen.

Ve aykırı olma riskine rağmen

Mike Myers'ın "Kedi "si gerçekten korkutucuydu.

O kadar eğlenceli olmamaları Ted'in suçu değil.

Çünkü 91'de öldü.

Ama onun kaprisleri hayatta kalacak.

Yeni kitap ve filmlerde - beşten çok daha fazla

"Grinch "in devam filmi bile var, doğru.

Bize daha fazla Cindy Lou Who getirmek için.

Hadi bir bardak süt ya da meyve suyu koyalım.

Ve Dr. Seuss'a kadeh kaldıralım.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com