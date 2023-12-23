DP World Tour, LIV Golf oyuncularının yasal işlem tehdidine yanıt verdi

DP World Tour İcra Kurulu Başkanı Keith Pelley CNN'e yaptığı açıklamada, The Telegraph'ta özel bir haber olarak yayınlanan mektubun "o kadar çok yanlışlık" içerdiğini ve tartışmasız kalamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Tur, LIV Golf serisinin açılış etkinliğine uygun izinleri almadan katıldıkları gerekçesiyle 16 oyuncunun her birine 100.000 £ (121.230 $) para cezası verdi ve İskoçya Açık da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerden men etti.

DP World Tour Üyelerinin Genel Düzenlemeler El Kitabına göre, oyuncuların bir DP World Tour etkinliği ile aynı zamanda planlanan bir etkinliğe katılmak için izin almaları gerekmektedir.

Tur ayrıca, Suudi destekli ayrılık serisine gerekli izin alınmadan gelecekte katılımın daha fazla yaptırıma neden olabileceği konusunda uyardı.

Telegraph'ın haberine göre Perşembe günü Lee Westwood ve Ian Poulter, diğer 14 golfçüyle birlikte DP World Tour'a yazdıkları açık bir mektupla cezaların iptal edilmesini ve 8 Temmuz Cuma günü saat 17:00'ye kadar gelecek haftaki İskoçya Açık'a katılmalarına izin verilmesini istedi.

Telegraph'ın haberine göre mektupta, "Zamanımızı, enerjimizi, mali kaynaklarımızı ve odağımızı temyiz, ihtiyati tedbir ve davalara harcamak yerine, sizden ... son cezalarınızı ve yaptırımlarınızı yeniden gözden geçirmenizi rica ediyoruz" denildi.

"Aksi takdirde, bize bu yanlışları düzeltmek için elimizdeki diğer çeşitli araç ve yöntemleri kullanmaktan başka seçenek bırakmayacaksınız."

DP World Tour'dan Pelley, oyuncuların Londra'daki etkinliğe katılmadan önce olası sonuçları bildiklerini söyledi.

"LIV Golf'e katılmadan önce oyuncular rekabet yerine parayı seçerlerse bunun sonuçları olacağını biliyorlardı. O dönemde birçoğu bunu anladı ve kabul etti," diyor Pelley.

"Gerçekten de mektupta adı geçen bir oyuncunun bu yılın başlarında bir medya röportajında söylediği gibi; 'Beni yasaklarlarsa yasaklarlar'. Bazılarının şimdi attığımız adımlara şaşırmış olması inandırıcı değil."

Geçtiğimiz ay PGA Tour, tartışmalı seride oynayan tüm golfçülerin Tur onaylı turnuvalara katılmalarının süresiz olarak yasaklanacağını duyurdu

LIV Golf, LIV Golf Investments tarafından organize edilmekte ve Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenmektedir - Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve bir ABD istihbarat raporunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de öldürülmesine yol açan operasyonu onaylamaktan sorumlu olduğu belirtilen Muhammed bin Salman'ın başkanlık ettiği bir egemen varlık fonu.

Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğini reddetti ancak sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. 2019'da CBS'e verdiği bir röportajda "Bu iğrenç bir suçtu" dedi. "Ancak Suudi Arabistan'ın bir lideri olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum, özellikle de Suudi hükümeti için çalışan bireyler tarafından işlendiği için."

LIV Golf serisinin ikinci etkinliği Perşembe günü Portland, Oregon yakınlarındaki Pumpkin Ridge Golf Club'da başladı.

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Kaynak: edition.cnn.com