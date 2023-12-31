Donald Trump neden seçime katılımın yüksek olmasını ummalı?

Ancak bu ilk anketlerin Biden'ın konumunu hafife alıyor olabileceği akla yatkın görünüyor. Demokratların daha yüksek katılımla daha iyi performans göstermesi beklenen olağan dinamikten farklı olarak, anketörler tüm kayıtlı seçmenler yerine muhtemel seçmenlere baktığında Biden fayda sağlayabilir.

Başka bir deyişle, Trump katılımın daha yüksek olduğu bir seçimde daha başarılı olabilir.

Bu ayın başlarında yayınlanan New York Times/Siena College anketine bir göz atın. Trump kayıtlı seçmenler arasında 2 puanlık bir avantaja sahipti. Biden ise muhtemel seçmenler arasında 2 puan öndeydi. Bunların her ikisi de hata payı içinde, ancak muhtemel ve kayıtlı seçmenler karşılaştırıldığında Biden'a doğru 4 puanlık kayma dikkat çekiyor.

Şimdi, bir anketten çok fazla şey çıkarmak istemiyorum, ancak başka bir anketçi benzer bir şey buldu. Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nin son iki anketinin ortalaması, eski başkanın kayıtlı seçmenler arasında 4 puan önde olduğunu gösterirken, Biden ve Trump'ın muhtemel seçmenler arasında berabere olduğunu gösterdi. Times verilerinde olduğu gibi, kayıtlı seçmenlerden muhtemel seçmenlere doğru gidildiğinde Biden'a doğru 4 puanlık bir kayma söz konusudur.

Ann Selzer tarafından Ekim ayında Grinnell College'da yapılan bir anket de benzer şekilde 2020 Biden seçmenlerinin 2020 Trump seçmenlerine kıyasla kesinlikle oy vereceklerini söyleme olasılıklarının 4 puan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bu, tarihsel olarak görülenden oldukça farklı bir değişim olacaktır. Normalde Cumhuriyetçiler kayıtlı seçmenlerden muhtemel seçmenlere geçerken yaklaşık 2 puan kazanırlar.

Elbette son anket verilerinin sadece istatistiksel gürültü olması mümkündür.

Ancak 2024 anketi, hem son seçimler hem de Biden ve Trump tarafından olası bir rövanş öncesinde bir araya getirilen koalisyonlar bağlamında anlamlıdır.

Demokratlar geçtiğimiz yıl özel seçimlerde çok başarılı olduklarını belirtmekten hoşlanıyorlar. Gerçekten de Demokrat adaylar, 2023 'teki özel eyalet yasama ve federal seçimlerinde, Biden'ın 2020'de aynı bölgelerde elde ettiğinden yaklaşık 4 puan daha iyi durumda.

Ancak bu özel seçimlere katılım genellikle daha düşük oluyor. Bu özel seçimleri, Kasım ayının başlarında yapılan düzenli programlı Virginia eyalet mec lisi seçimleriyle karşılaştırın. Eyaletin hem alt meclisinin (Delegeler Meclisi) hem de üst meclisinin (eyalet senatosu) kontrolü söz konusuydu. Demokratlar her ikisinin de kontrolünü kazanırken, Virginia aynı zamanda Biden'ın 2020'de 10 puan farkla kazandığı bir eyalet.

Demokratlar her iki meclis için yapılan halk oylamasında Cumhuriyetçileri 2 puandan daha az bir farkla yendi. Bu, Biden'ın 2020'de Virginia'da elde ettiğinden 8 puandan fazla daha kötü.

Aynı şekilde, Cumhuriyetçiler 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi halk oylamasını yaklaşık 3 puan farkla kazandı. Demokratların yaklaşık 3 puanla kazandığı 2020'deki Temsilciler Meclisi halk oylamasına göre 6 puanlık bir değişim. Ara seçimlere katılım özel seçimlere kıyasla çok daha yüksektir.

Peki katılım daha yüksekken Cumhuriyetçiler neden daha iyi performans gösteriyor?

Sorunlar açısından bakıldığında, pek çok Demokrat 2022'de Roe v. Wade 'in iptal edilmesinden dolayı hala çok üzgün. İşte bu noktadan sonra Demokratların özel seçimlerde daha iyi performans gösterdiğini gördük.

Demografiyi dikkate aldığınızda bile, Biden seçmenlerinin bugünün çağında Trump seçmenlerinden daha fazla katılım gösterme olasılığının olduğunu gösteren kanıtların olmasının nedeni bu olabilir.

Demografiden bahsetmişken, son birkaç yılda siyasi ittifaklarda büyük değişiklikler gördük.

En bariz olanı, Demokrat tabanın üniversite eğitimli seçmenlere her zamankinden daha fazla bağımlı olması. Seçime katılım ve eğitim arasında yüksek bir korelasyon vardır; daha eğitimli seçmenlerin seçime katılma olasılığı daha yüksektir.

Analistler eğitimin seçmenler arasında bir ayrım çizgisi olduğundan bahsettiklerinde, genellikle özellikle Beyaz seçmenlere odaklanıyoruz. Bu döngüde yaşanan bir şey eğitim farkını daha da büyütüyor olabilir.

İlk olarak, Trump Siyah ve Hispanik seçmenler arasında dört yıl öncesine kıyasla daha iyi bir oy oranına sahip. Bir grup olarak, bu seçmenlerin üniversite diplomasına sahip olma olasılığı Beyaz seçmenlere göre daha düşüktür.

İkinci olarak, Trump üniversite mezunu olmayan beyaz olmayan seçmenler arasında üniversite mezunu olanlara göre daha iyi bir performans sergiliyor. Biden ise üniversite mezunu Beyaz seçmenler arasındaki gücünü kor uyor.

Bu faktörler bir araya geldiğinde eğitim uçurumunu genişletiyor ve Trump'ın bir grup olarak sandığa gitme olasılığı daha düşük olan seçmenler arasında daha iyi performans göstermesine neden oluyor.

Diğer bir demografik değişim ise Trump'ın genç seçmenler arasında dört yıl öncesine kıyasla orantısız bir şekilde daha iyi performans gösterdiği bir dizi anketin yapılmış olmasıdır. Demografik gruplar arasında genç seçmenlerin yaşlı seçmenlere kıyasla seçimlere katılma olasılığı daha düşüktür, bu nedenle Biden'ın genç seçmenleri yaşlı seçmenlerle takas etmesi katılım açısından daha iyi olabilir.

Sonuç olarak, 2024'ün nasıl sonuçlanacağı konusunda hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak şu anda anketlerde gördüğümüz şey önümüzdeki Kasım ayında doğruysa, katılımın seçimi nasıl etkileyebileceğine dair birçok geleneksel teori yanlış olabilir.

Bu, çalkantılı geçeceği kesin olan 2024'e girerken dikkat etmemiz gereken bir başka konu.

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Kaynak: edition.cnn.com