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Donald Trump, lüks golf tesisinin Irn-Bru'yu yasaklamasının ardından İskoçları kızdırdı

Irn-Bru İskoçya'daki en popüler alkolsüz içecek

Trump Turnberry'nin içkiyi yasakladığı bildirildi

Karara sosyal medyada öfke yağıyor

Ayrshire'daki Trump Turnberry'nin, İskoçya'da Coca-Cola'dan daha popüler olan parlak turuncu gazlı içeceği, içeceğin tesisin pahalı halılarını kalıcı olarak lekeleyebileceği endişesiyle satıştan kaldırdığı haberleri Birleşik Krallık'ta Twitter'da trend topic oldu.

Yasak, konukların İskoçya'nın en sevilen alkolsüz içeceğinin bir etkinlikte tedarik edilmesi talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktı.

Beş yıldızlı tatil köyünün 200 milyon sterlinlik (271 milyon dolar) yenileme çalışmalarının bir parçası olarak halılara yüz binlerce sterlin harcandığı bildirildi.

Turnberry'nin genel müdürü Ralph Porciani Ayrshire Post'a şunları söyledi "Sadece balo salonu halısını değiştirmek 500.000 £ (678.800 $) tutacakken, halının lekelenmesine izin veremeyiz.

"Burada halılarında Irn-Bru lekeleri olan villalarımız var ve buna izin veremem."

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Ulusal The Scotsman gazetesi konuyla ilgili olarak "Trump'ın itibarına sürülen talihsiz bir leke" başlıklı bir başyazı yayınladı.

Gazete, "Tatil köyünün koruması gereken balo salonu halıları olabilir ama bu kötü düşünülmüş kararın Trump'ın itibarı üzerindeki lekesi kesinlikle çok çok daha kötüdür" diye yazdı.

Twitter'da Edward MacKenzie şunları söyledi: "Bu kez gerçekten çok ileri gitti!" derken, Occasionally Odd ise şu tweeti attı: "Neden tüm halıları #irnbru renginde yapmıyorlar?" ve Simon MacMichael ise şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı az önce İskoçya'ya savaş ilan etti."

CNN tarafından temasa geçildiğinde, Trump Turnberry, Porciani'nin "bu konuda yorum yapmak için çok meşgul olduğunu" söyleyerek yorum yapmak için uygun kimseyi bulamadı. İçeceğin üreticisi AG Barr da yasakla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Irn-Bru'ya göre, ilk kez 1901 yılında üretilen içeceğinden her saniye 20 kutu satılıyor.

İçecek İskoçya'da o kadar popüler ki hayranları, Birleşik Krallık hükümetinin geçen ay meşrubatlara şeker vergisi getirmesini bekleyerek kutuları stokladı ve bu da tarifte bir değişikliğe gidilerek içindeki şekerin neredeyse yarı yarıya azaltılmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl Barack Obama'ya İskoçya'ya yaptığı ilk ziyarette bu içeceğin şekersiz bir versiyonu ikram edildiğinde sosyal medya çalkalanırken, 2014 yılında Kanada Irn-Bru'yu -ve Marmite ve Ovaltine gibi diğer tanınmış İngiliz ürünlerini- onaylanmamış maddeler içerdiği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Annesi Lewis adasında doğan Trump İskoçları ilk kez kızdırmıyor; ABD Başkanı verdiği sözleri tutmamakla ve Aberdeenshire'daki golf sahasıyla İskoç kumullarını mahvetmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık Parlamentosu üyeleri, Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklama önerisinin ardından 1,8 milyondan fazla kişinin gezinin düşürülmesi çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzalamasının ardından milyarderin ülkeye resmi bir devlet ziyareti yapmasını engellemek için bir önergeyi tartıştı.

Temmuz ayında İngiltere'yi ziyaret edecek olan Trump'ın, tam kapsamlı bir devlet ziyareti olmasa da, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesi bekleniyor, ancak bu vesileyle hangi içeceğin ikram edileceği henüz belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com