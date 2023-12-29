Dolly Parton, kendisiyle tanışmak isteyen ölmek üzere olan hayranına 'Seni her zaman seveceğim' şarkısını söylüyor

Dolly Parton ile tanışmak, bir peçetenin üzerine siyah kalemle yazılmış olan "LG'nin Yaşam Listesi "nin 7. sırasındaydı.

Country efsanesi, Noel'den hemen önce LG'yi arayıp onunla ve eşiyle konuşarak bu dileğini gerçekleştirdi.

"Uzun yıllardır benim hayranım olduğunuzu duydum. Bunun için size teşekkür etmek istedim," dedi Parton telefon görüşmesi sırasında Gold'a. Eşi Alice konuşmanın videosunu sosyal medyada yayınladı.

Gold yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, "Benim için de bir onurdur," diye cevap verdi.

Parton'a "özellikle son birkaç yıldır" çok yardımcı olduğunu söyledi.

Gold, CNN'e bağlı KSL 'ye yaptığı açıklamada, doktorlarının kısa süre önce kendisine kemoterapi ve radyasyonun artık işe yaramadığını ve ailesiyle birlikte olmak için eve gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Alice Parton'a kocasının hayatı boyunca onun müziğinin hayranı olduğunu ve ailesinin Dollywood eğlence parkına sezonluk giriş kartları olduğunu söyledi. Üç çocuğunun da Parton'ın Hayal Kütüphanesi programından kitap aldığını ekledi.

Parton telefon görüşmesinde, "Bu hayatta birlikte bir yolculuk yapabildiğimiz için çok mutluyum," dedi. "Müziğimle, yaptığım ve söylediğim şeylerle insanları her zaman mutlu etmek istiyorum ve hayatınıza bir şekilde dokunduğumu bilmek beni mutlu ediyor. Beni bununla onurlandırdığınız için teşekkür ederim."

Alice "Yaşam Listesi "ni Aralık 2022'de LG'nin Facebook sayfasında yayınladı.

Listede Parton'la tanışmanın yanı sıra çocuklarıyla birlikte karavanla Büyük Kanyon'a gitmek, Mart Çılgınlığı, Natalie Merchant konserine gitmek ve "TNT Inside the NBA "i izlemek de yer alıyordu.

Alice CNN'e yaptığı açıklamada listenin Parton'a nasıl ulaştığından emin olmadığını söyledi.

CNN'e verdiği demeçte, "Birçok arkadaşımız listeyi ona verdiklerini söyledi ve hatta Nashville belediye başkanının tavsiyesi üzerine Tennessee eyaletindeki politikacılara ulaşan arkadaşlarımız oldu" dedi.

Kocası hakkında CNN'e bağlı KSL'de çıkan bir haberin viral olduğunu ve muhtemelen Parton'ın ekibine ulaştığını söylüyor.

Parton telefon görüşmesini Gold'a "Seni her zaman seveceğim" diyerek bitirdi.

"Bunu söylemeliydim," diye ekledi şarkı söylemeye başlamadan önce. "Seni her zaman seveceğim," dedi. "LG'yi her zaman seveceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com