Kişisel

Dolly Parton Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 19, 1946

Doğum yeri: Locust Ridge, Sevier County, Tennessee

Doğum adı: Dolly Rebecca Parton

Babası: Robert Lee Parton, çiftçi

Anne: Avie Lee (Owens) Parton

Evlilik: Carl Dean (Mayıs 1966-günümüz)

Diğer Gerçekler

54 Grammy Ödülü adaylığı ve on rekabetçi ödül kazanmıştır. Ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü almıştır.

İki Akademi Ödülü ve bir Tony Ödülü' ne aday gösterildi. Beş Emmy Ödül üne aday gösterildi ve bir ödül kazandı.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.

Tennessee Sevier County'de başlayan ve okul öncesi çağdaki çocuklara doğumdan anaokuluna kadar her ay bir kitap sağlayan bir program olan Dolly Parton'ın Hayal Kütüphanesi 'ni finanse eden Dollywood Vakfı'nın kurucusu. Program ülkenin diğer bölgelerine ve uluslararası alana yayılmıştır.

12 çocuğun dördüncüsü olarak dünyaya geldi. Kardeşlerinden altısı profesyonel müzisyen olarak çalıştı.

Zaman Çizelgesi

1957 - Goldband Records ile ilk şarkısı "Puppy Love "ı kaydetti.

1959 - 13 yaşında Grand Ole Opry'de ilk kez konuk sanatçı olarak yer aldı.

1964 - Liseden mezun olduktan sonra Nashville'e taşındı.

1967 - "The Porter Wagoner Show "a katıldı.

1967 - "Hello, I'm Dolly" adlı ilk tam uzunluktaki albümü Monument Records etiketiyle yayımlandı.

1968 - Yılın Vokal Grubu dalında Porter Wagoner ile Country Müzik Derneği ödülünü kazandı.

4 Ocak 1969 - Grand Ole Opry'nin bir üyesi oldu.

1971 - "Joshua" Parton'ın ABD country listelerine giren ilk solo single'ı oldu.

Nisan 1974 - "The Porter Wagoner Show "dan ayrıldı. Parton, yedi yıllık düet partneri ve akıl hocasından profesyonel olarak ayrılmasının şerefine "I Will Always Love You" şarkısını yazar.

1975 ve 1976 - Country Müzik Derneği yılın kadın vokalisti ödülünü alır.

1976-1977 - Sendikasyon programı "Dolly!" televizyonda yayınlanmaya başladı.

1978 - Country Müzik Derneği'nin yılın şovmeni ödülünü aldı.

15 Şubat 1979 -"Here You Come Again" şarkısıyla En İyi Country Vokal Performansı, Kadın dalında Grammy kazandı.

1980 - İlk filmi "9 to 5 "ta Jane Fonda veLily Tomlin ile birlikte rol aldı. Parton orijinal tema şarkısını yazdı ve daha sonra kaydın 1976 tarihli şarkıları "Money World "den kopyalandığını iddia eden bir çift tarafından federal mahkemede dava edildi. Jüri daha sonra Parton lehine karar verdi.

24 Şubat 1982 - "9 to 5" şarkısıylaiki Grammy Ödülü kazandı: En İyi Country Vokal Performansı, Kadın ve En İyi Country Şarkısı.

3 Mayıs 1986 - Dollywood tema parkı Pigeon Forge, Tennessee'de açıldı.

2 Mart 1988 - Emmylou Harris ve Linda Ronstadt ile birlikte "Trio" albümüyle En İyi Country İkili veya Grup Performansı dalındaGrammy kazandı.

1987-1988 - ABC'de "Dolly" adlı primetime şovu bir sezon boyunca yayınlandı.

1988 - Dollywood Vakfı'nı kurdu.

1992 - Whitney Houston, Parton'ın "I Will Always Love You" şarkısının Billboard Hot 100 listesinde 14 hafta boyunca zirvede kalarak o zamanın rekorunu kıran versiyonunu yayınladı.

1994 - Parton'ın otobiyografisi "Dolly: My Life and Other Unfinished Business" adlı otobiyografisi yayımlandı.

1999 - Country Music Hall of Fame'e kabul edildi.

23 Şubat 2000 -Harris ve Ronstadt ile birlikte "After the Gold Rush" şarkısıyla En İyi Country Vokal İşbirliği dalındaGrammy kazandı.

21 Şubat 2001 -Gary Paczosa ve Steve Buckingham ile birlikte "The Grass is Blue" şarkısıyla En İyi Bluegrass Albümü dalındaGrammy kazandı.

27 Şubat 2002 - "Shine" şarkısıyla En İyi Kadın Country Vokal Performansı dalındaGrammy kazandı.

19 Mayıs 2001 -Dollywood's Splash Country su parkı Pigeon Forge, Tennessee'de açıldı.

14 Nisan 2004 - ABD Kongre Kütüphanesi Parton'a Yaşayan Efsane madalyası verdi.

2005 - Ulusal Sanat Madalyası sahibi seçildi.

2006 - Kennedy Center tarafından onurlandırıldı.

12 Şubat 2012 - Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

10 Aralık 2015 - NBC, "Dolly Parton's Coat of Many Colors" adlı filmi yayınladı. Parton'ın hayatından ve "Coat of Many Colors" şarkısından esinlenilmiştir.

2 Kasım 2016 - 50. Yıllık Country Müzik Ödülleri Şovunda Willie Nelson Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı.

30 Kasım 2016 - NBC, "Dolly Parton's Christmas of Many Colors "ı yayınladı: Circle of Love" adlı, 2015 yılında yayınlanan orijinal filmin devamı niteliğindeki filmi yayınladı.

30 Kasım 2016 - Parton bir video mesajında Dollywood Şirketleri aracılığıyla "My People Fund " oluşturduğunu ve Great Smoky Mountain orman yangınlarından etkilenen her aileye altı ay boyunca ayda 1.000 dolar vererek "yeniden ayağa kalkmalarına" yardımcı olmayı umduğunu duyurdu.

15 Şubat 2017 - Pentatonix ile birlikte "Jolene" şarkısını yeniden yorumlayarak En İyi Country İkilisi/Grup Performansı dalındaGrammy kazandı.

27 Şubat 2018 - Parton, 100 milyonuncu Imagination Library kitabını Kongre Kütüphanesinebağışladı.

10 Şubat 2019 - Parton, 61. Yıllık Grammy Ödülleri'nde tüm yıldızların katıldığı bir törenle anıldı. Ayrıca Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry ve diğerleriyle birlikte 18 yıl sonra ilk kez etkinlikte sahne aldı.

3 Mayıs 2019 - FBI Direktörü Christopher Wray, Parton'ı 2018 Direktörün Toplum Liderliği Ödülü ile onurlandırdı. Ödül, 2016 yılında Doğu Tennessee'nin bazı bölgelerini kasıp kavuran orman yangınlarından etkilenen ailelere mali destek sağlama çabalarının takdiri olarak verildi.

5 Ağustos 2019 - Nashville Belediye Başkanı David Briley tarihi Dolly Parton Günü ilan etti.

26 Kasım 2019 - NBC "Dolly Parton: Opry'de 50 Yıl" programını yayınladı. İki saatlik özel program, Parton'ın country müziğin en saygın kurumunun bir üyesi olarak dönüm noktasını kutluyor.

26 Ocak 2020 - For King & Country ikilisiyle birlikte "God Only Knows" ile En İyi Çağdaş Hristiyan Müzik Performansı/Şarkısı dalında Grammy kazandı.

1 Nisan 2020 - Vanderbilt Üniversitesi'nin koronavirüs araştırmalarına 1milyon dolar bağışta bulunduğunuaçıkladı.

Kasım 2020 - Parton, Vanderbilt Üniversitesi'nin COVID-19 Araştırma Fonu'na 1 milyon dolar bağışladıktan sonra, yardımının Moderna Covid-19 aşısını kısmen finanse ettiğini öğrendi. Parton'ın adı , Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü gibi sponsorlar arasında aşıyla ilgili ön raporda yer alır.

14 Mart 2021 - "There Was Jesus" ile En İyi Çağdaş Hristiyan Müzik Performansı/Şarkısı dalında Grammy kazandı.

11 Ağustos 2021 -Partonve gizem yazarı James Patterson, "Run, Rose, Run" adlı bir romanı birlikte yazdıklarını duyurdu. 448 sayfalık kitaba, karakterleri ve durumları temel alan bir albüm eşlik edecek. Kitap 7 Mart 2022'de yayımlanacak.

29 Nisan 2022 - Parton, NPR ile yaptığı bir röportajda, adaylığını geri çekmek istediğini söyledikten bir ay sonra, Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edilirse "nezaketle kabul edeceğini" söyledi.

4 Mayıs 2022 - Parton'ın Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edileceği açıklandı.

15 Haziran 2022 - Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi, Parton'ın Vanderbilt'teki pediatrik bulaşıcı hastalık araştırmaları için 1 milyon dolar bağışladığını duyurdu.

12 Kasım 2022 - Parton, Jeff Bezos ve uzun süredir ortağı olan Lauren Sanchez'den 100 milyon dolarlık Cesaret ve Nezaket Ödülü aldı. Ödül parası Parton'ın uygun gördüğü şekilde kullanılabilecek. Bezos geçen yıl CNN'e katkıda bulunan Van Jones ve şef José Andrés'e de 100'er milyon dolar vermişti.

17 Kasım 2023 -Partonilk rock albümü "Rockstar "ı yayınladı.

Kaynak: edition.cnn.com