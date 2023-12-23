Doktorlar İsrail askerlerini cesetlere saygısızlık etmek ve İsrail'in Hamas'ın 'komuta merkezi' olduğunu söylediği hastanede sivilleri vurmakla suçluyor

İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçen hafta Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia ettiği Kamal Adwan Hastanesi 'ne düzenlediği sekiz günlük operasyonla ilgili.

CNN, hastanede görevli iki üst düzey sağlık personeli, bir başka doktor ve bir hastayla görüşerek yaşananları doğrulayan ifadeler aldı. CNN ayrıca bazı iddialara ilişkin video kanıtlarını da inceledi.

Doktorlar Hamas'la bağlantıları nedeniyle sorgulanırken ve personel içeride mahsur kalan hastaları tedavi etmekte zorlanırken, IDF'nin operasyonu nasıl yürüttüğüne dair rahatsız edici bir tablo çiziyorlar.

IDF, Hamas'ın Gazze'deki hastaneler gibi sivil kurumların içinde ve çevresinde terörist altyapıyı gizlediğini ve Hamas'ı Gazze Şeridi'nden çıkarmak için çalışırken bunları hedef almanın şart olduğunu söylüyor. Ancak insani yardım kuruluşları Gazze'deki tıbbi tesislerin temel hizmetleri sağlayamaz hale geldiğini söyleyerek operasyonları tartışmalı hale getiriyor.

IDF'nin Kamal Adwan'daki operasyonlarıyla ilgili en ciddi iddialardan biri, askerlerin hastane kompleksinden ayrılırken buldozerlerle kısa süre önce hastane avlusundaki derme çatma mezarlıklara gömülen cesetleri çıkardıkları yönünde.

Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya Cumartesi günü yaptığı bir telefon görüşmesinde "Askerler bu sabah mezarları kazdılar ve cesetleri buldozerlerle sürüklediler, ardından cesetleri buldozerlerle ezdiler" dedi. "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim."

CNN ile paylaştığı video ve görüntülerde hastane arazisine dağılmış çürümüş insan kalıntıları görülüyor.

İddia, hastanenin hemşirelik müdürü Eid Sabbah ve bir başka hemşire Asmaa Tanteesh tarafından da desteklendi.

CNN'e konuşan Tanteesh, "Avlunun dışındaki cesetler gözlerimizin önünde sürülmüştü," dedi. "Tüm bu süre boyunca onlara bağırıp çağırdık ama çığlıklarımız sağır kulaklarda kaldı."

IDF'nin hastane bölgesinden çekilmesinden hemen önce, 15 Aralık'ta çekilen uydu görüntüleri hastane kompleksinin dışındaki yerle bir olmuş araziyi gösteriyor.

IDF, CNN tarafından yorum için kendisine ulaşıldığında iddiaları doğrudan ele almadı ancak hastanede bir operasyon gerçekleştirdiğini kabul etti. CNN'e yapılan açıklamada "Birlikler, bazıları 7 Ekim'deki korkunç katliamda yer alan 80 teröristi yakaladı" denildi.

Bu hafta başında IDF, hastane müdürünün sorgulandığı bir video yayınladı ve hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığını kabul ettiğini belirten bir açıklama yayınladı. İfadenin baskı altında alınıp alınmadığı belli değildi.

Pediatri direktörü Ebu Safiye ve başhemşire Sabbah, hastanenin sadece tıbbi hizmet verdiğini ve tutuklananların sivil ve sağlık çalışanı olduğunu savundu.

Kamal Advan'daki operasyon hakkında bildiklerimiz

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'ne odaklanmasının bir hafta önce, Facebook sayfasında Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu belirtilen hastane bölgesine yönelik saldırı ve bombardımanlarla başladığı görülüyor.

Sosyal medya sayfalarına ve görgü tanıklarına göre, İsrail-Hamas savaşı başladığından bu yana hastane yaralı ve yerinden edilmiş Gazzeli sivilleri de barındırdı ve tedavi etti

Operasyon 11 Aralık Pazartesi günü, hastane müdürü Dr. Ahmed Al Kahlot'un CNN'e hastanenin İsrail güçleri tarafından kuşatıldığını söylediği gün tırmandı.

Ertesi gün İsrail güçlerinin hastane kompleksinin batı duvarını yıktığını belirten Ebu Safiye, askerlerin hoparlörlerle hastaneye seslenerek içeride barınanlara dışarı çıkmaları talimatını verdiğini söyledi.

Bundan sonra yaşananların hastanede kalanlar için "kabusların ötesinde" olduğunu söyledi.

Ebu Safiye'ye göre, kendisi ve diğer dört doktorun hastanede kalmasına ve aralarında birkaç bebeğin de bulunduğu 62 kişiye bakmasına izin verildi. O haftayı anlatırken, bugünlerde Gazze'de sık sık olduğu gibi cep telefonu sinyalinin düşmesinden korkarak konuşmak için acele etti.

İsrail askerleri tarafından kuşatılmış ve kompleksin bazı bölümleri bombardıman nedeniyle ağır hasar görmüşken, sunabileceği hiçbir bakım olmadığını söyledi. Hastanede yiyecek, su, elektrik ve çocuklar için süt kalmamıştı ve verecek neredeyse hiç ilacı yoktu.

Hemşire Tanteesh, boşuna su için yalvardığını hatırladığını söyledi. İsrail askerleri "bizden yarım metre uzaktaydı ve avluda etrafımızı sarmışlardı. Suyumuz yoktu, boğazlarımız kurumuştu, susamıştık ve sabahtan akşama kadar sadece bir bardak su için onlara yalvarıyorduk" dedi.

İsrail'in hastanedeki operasyonu sırasında bazı çocukların öldüğünü söyleyen kadın, hemşirelerin hastanenin en küçük hastalarını daha fazla besleyebilmek için sütü tuz çözeltisiyle seyreltmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Gazze'deki Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, insan hakları örgütlerinden "çocukların uzun süre susuz, gıdasız ve elektriksiz bırakıldığı Kamal Adwan Hastanesi katliamı" olarak adlandırdığı olayla ilgili acilen soruşturma açmalarını talep etti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son birkaç gün içinde Kamal Adwan'ı "etkili bir şekilde imha etmesinin", aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az sekiz hastanın ölümüne neden olduğunu iddia etti.

İsrail neden hastanelere operasyon düzenliyor?

İsrail, Ekim ayı sonunda kara harekatına başladığından bu yana Gazze'deki hastanelere büyük ilgi gösteriyor. Gerekçe olarak da Hamas'ın tıbbi tesisleri askeri merkez olarak kullandığına dair kanıtlar sunmaya çalıştı ve haber medyasını Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın altında bulunan yeraltı odalarıyla tünelleri filme almaya davet etti. Ayrıca diğer hastanelerde bulunduğunu söylediği silahları da gazetecilere gösterdi.

IDF'ye göre Kamal Adwan'da bulunan militan faaliyet kanıtları arasında "AK-47'ler, RPG'ler, patlayıcı cihazlar, Nukhba (Hamas komandoları) askeri teçhizatı, teknolojik ekipman ve Hamas istihbarat belgeleri dahil olmak üzere çok sayıda silah" vardı.

Salı günü IDF ve İsrail güvenlik servisi, Kamal Adwan'ın direktörü Al Kahlot'un İsrail gözetiminde kurgulanmış bir sorgu videosunu yayınladı. Videoya eşlik eden bir açıklamada Al Kahlot'un Hamas'ın hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını ve örgütün bir parçası olduğunu kabul ettiği belirtildi. Ancak İsrailli yetkililerin Al Kahlot'un ifadesini nasıl aldığı ve bu ifadenin doğru mu yoksa baskı altında mı verildiği belli değil.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi savaş esirlerinin sorgu görüntülerinin yayınlanmasını Cenevre Sözleşmesi'nin savaş esirlerinin "halkın merakından" korunmasına ilişkin hükmünün ihlali olarak değerlendiriyor.

IDF geçen hafta da, Kamal Adwan hastanesinden teslim olduktan sonra silahlarını teslim eden militanlar olduğunu iddia ettiği genç erkekleri havaya silah tutarken gösteren fotoğraf ve videolar yayınladı. Ancak CNN'in görüştüğü görevliler bu kişilerin aslında Gazze'nin diğer bölgelerinden kaçarak hastaneye sığınan siviller olduğunu söyledi.

Tanteesh, "Onlara hastanede direniş savaşçısı olmadığını söyledik ama kimse bizi dinlemedi" dedi.

Ebu Safiye ve Sabbah'a göre, birlikte resmedildikleri silahlar hastanenin güvenlik görevlilerine aitti. Ebu Safiye, "Ordunun yerinden edilmiş sivil gençlerden ve sağlık ekibinden hastane nöbetçi odasında bırakılan güvenlik görevlilerinin silahlarını taşımalarını istediğini ve benim önümde fotoğraflarını çektiklerini kendi gözlerimle gördüm" dedi.

"Bana ateş ettiler ve güldüler"

Ebu Safiye ayrıca İsrail askerlerinin şüpheli olmadıklarını bildikleri kişilere kasıtlı olarak eziyet ettiklerini iddia ettiği çok sayıda olay anlattı.

CNN'e konuşan Ebu Safiye, Dr. Ayman Rajab adlı bir doktor arkadaşının sorgulandıktan sonra askerler tarafından serbest bırakıldığını ve daha sonra hastaneye geri dönmeye çalışırken göğsünden vurulduğunu söyledi. Recep vurulmaktan kurtuldu ve yerinden edilmiş ailesinin yanına döndü. Başka bir doktorun bacağından vurulduğunu ve Ebu Safiye'nin kendi oğlunun da karnından vurulduğunu söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da bu iddiayı yineleyerek en az beş tutuklunun hastaneye dönmeleri söylendikten sonra IDF askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Kamal Adwan'da mahsur kalan Ebu Safiye, yaralı meslektaşlarının ve oğlunun bir ambulans gelip onları başka bir hastaneye taşıyana kadar yol boyunca sürünmelerini izlediğini söyledi.

Bir başka olayda ise Ebu Safiye, askerlerin Cuma günü sabahın erken saatlerinde kendisini arayarak hastane dışındaki bazı hareketleri kontrol etmesini istemeleri üzerine kendisinin de hedef haline geldiğini iddia ediyor.

Emirleri yerine getirdiğinde binanın önünde yerde yatan yaralı bir yaşlı adam bulmuş. Ancak Ebu Safiye adama yaklaşmaya çalışırken, kendisini izleyen askerlerin ateş etmeye başladığını söylüyor. "Bana ateş ettiler, güldüler ve alay ettiler" diyor.

"Ateşlerinden kaçtım ama beni tekrar çağırdılar ve onu tekrar içeri götürmemi istediler" dedi. Sonunda adamı içeri getirdi ama artık çok geçti. Ebu Safiye, tıbbi kaynakların yetersizliği nedeniyle adamın hastanede tedavi edilemediğini ve daha sonra yaralarından dolayı öldüğünü söyledi.

Ebu Safiye'ye göre bir başka olayda da İsrail ordusuna ait kameralı köpekler keşif için hastaneye gönderildi. Köpeklerden birinin tekerlekli sandalyeye bağlı yaşlı bir adama "saldırdığını ve parçaladığını", sonra da geri çekildiğini söyledi.

"Adam acı içinde çığlık attı. Çocuklar ve kadınlar sahnenin dehşetinden ağlıyordu. Kimseye yardım edemedim. Bu sahne kabusların ötesindeydi" dedi. "Askerlerinden biri köpeği almaya geldi ve yaşlı adama ve köpeğin ona yaptıklarına gülüyordu."

Hastanede kırık bacağı için tedavi gören bir çocuk da köpeklerin hastaneye girdiğini ve yaşlı bir adama saldırdığını hatırladı. "İsrailliler köpeklerin gelip bize saldırmasına izin verdi. Bize işkence ettiler. Bize doğru ateş ediyorlardı. Geceler korkunçtu, buraya geldiğimizden beri hiç uyumadık," dedi CNN'e. "Köpeklerin yaşlı bir adama saldırmasına izin verdiler; onu ısırıp durdular."

IDF yaptığı açıklamada bu iddialara değinmedi ancak hastane çevresindeki operasyonun Hamas'ı hedef aldığını söyledi.

Bir hastane daha kuşatma altında

Hastaneler bir kategori olarak uluslararası hukuk tarafından korunmakla birlikte, sağlıklı savaşçıları ve silahları barındırdıkları tespit edilirse meşru askeri hedefler olarak görülebilirler.

Ancak durum böyle olsa bile, askerlerin sivillere karşı davranışlarında etik ve yasal kısıtlamalar vardır. Bir hastanede silahların ya da yaralı savaşçıların bulunması o hastaneyi mutlaka yasal bir askeri hedef haline getirmez.

Cenevre Sözleşmesi'nin 19. Maddesine göre "silahlı kuvvetlerin hasta ya da yaralı mensuplarının bu hastanelerde bakılıyor olması ya da bu tür savaşçılardan alınan ve henüz uygun hizmete teslim edilmemiş hafif silah ve mühimmatın varlığı, düşmana zarar veren eylemler olarak değerlendirilmeyecektir."

IDF yaptığı açıklamada hastane çalışanlarını sorguladığını belirtti. "İşçiler silahların yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözlere, prematüre bebeklerin tedavisinde kullanılması gereken kuvözlere saklandığını itiraf ettiler. Sorgulamanın ardından IDF birlikleri silahlar, gizli belgeler ve taktik iletişim ekipmanları buldu."

İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve çevresine yönelik tekrarlanan askeri operasyonları devam ederken, sağlık çalışanları ve STK'lar baskınların hastaları tehlikeye attığı ve hastaneleri işlevsiz bıraktığı uyarısında bulunarak giderek daha şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

"Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüş durumdaydı ve asgari düzeyde işleyen bir hastanenin daha kaybedilmesi ağır bir darbe. Hastanelere, sağlık personeline ve hastalara yönelik saldırılar sona ermelidir," dedi DSÖ başkanı Ghebreyesus Pazar günü Kamal Adwan için.

İsrail'in en sadık müttefiklerinden bazılarının hastanelerde ve Gazze'nin herhangi bir yerinde artan sivil kayıplar nedeniyle artan uluslararası eleştirilerine rağmen, İsrail Hamas'a yönelik askeri takibinde rotasını değiştirmedi. Salı günü, tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin kuzeyindeki bir başka hastane olan Al-Awda'nın İsrail askerleri tarafından kuşatma altında olduğunu ve hastaların hala içeride olduğunu söyledi.

CNN'den Gianluca Mezzofiore ve İbahim Dahmin bu habere katkıda bulundu

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com