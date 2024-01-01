Doğu Yakası Hokey Ligi, siyahi rakibine ırkçı harekette bulunduğu iddia edilen oyuncuyu süresiz olarak uzaklaştırdı

Lig ve Profesyonel Hokey Oyuncuları Birliği arasında bir duruşma gerçekleştirilecek. Icemen CEO'su Andy Kaufmann Pazar günü yaptığı açıklamada, takımın Panetta'yı derhal serbest bırakacağını söyledi.

Açıklamada "Tüm Icemen organizasyonu adına, rencide olan herkesten özür diliyor ve hep birlikte iyileşme sürecine başlamayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

İddia edilen hareket uzatmalar sırasında gerçekleşmiş ve bir kavgayla sonuçlanmıştı. Daha sonra Icemen, Twitter'da "Uzatmalar, her iki tarafın da birden fazla ceza almasıyla sonuçlanan sert bir kavgayla başladı." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Siyah olan Subban bu tweet'e yanıt verdi ve Panetta 'nın kendisine maymun işareti yaptığını söyledi: "Daha çok @JPanetta12 benimle dövüşemeyecek kadar korkaktı ve arkamı dönmeye başladığım anda bana maymun hareketleri yapmaya başladı, ben de suratına birkaç kez yumruk attım ve o da bir korkak gibi geri çekildi. İşte olay çözüldü."

CNN kavganın videosunu gördü ancak Subban'ın iddiasını doğrulayamıyor.

Panetta Pazar akşamı Twitter hesabından olayla ilgili bir özür videosu yayınladı, ancak hareketinin herhangi bir ırkçı ima içermesini istemediğini söyledi.

"Ona karşı sert adam, vücut geliştirmeci benzeri bir hareket yaptım" diyen Panetta, daha önce de buzda karşılaşmalarda aynı hareketi yaptığını sözlerine ekledi.

"Olay sırasında tarafımdan herhangi bir ırkçı hakaret, ses ya da benzeri bir şey söylenmediğini yinelemek istiyorum. Jordan'ın tepkisinden kendisinin ve diğerlerinin bunu kesinlikle ırkçı bir hareket olarak gördüğünü ve eylemlerimin Jordan, ailesi ve sayısız kişide büyük bir öfke ve üzüntüye neden olduğunu anlıyorum" dedi.

"Eylemlerimin (Subban'a), ailesine ve bu olaydan zarar gören herkese yaşattığı acı, ıstırap ve öfke için içtenlikle özür dilerim. Eylemlerim her ne kadar kasıtlı olmasa da, yaptığım hareketin etkisini kabul ediyorum ve ileride bu etkiyi daha iyi anlamaya çalışacağım" dedi.

Jordan Subban'ın kardeşi ve Ulusal Hokey Ligi takımlarından New Jersey Devils'in defans oyuncusu P.K. Subban maçtan sonra sosyal medya üzerinden Panetta'yı eleştirdi.

"Doğu yakası ligine orman demiyorlar çünkü kardeşim ve diğer siyah oyuncular maymun!" P.K. Subban yazdı. "Hey @jacobpanetta Twitter ya da Instagram hesabını silmek için bu kadar acele etmemelisin, muhtemelen tekrar oynayabileceksin... tarih böyle diyor ama işler değişiyor."

ECHL CNN'e yaptığı açıklamada, ligin duruşma tamamlanana kadar daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

Icemen, "olayla ilgili incelemelerinde Lig ile tam bir işbirliği içinde olduklarını ve Lig'in incelemesinin ardından temel değerlerimize dayalı yorumlar yapacaklarını ve kararlar alacaklarını" söyledi.

Stingrays Başkanı Rob Concannon, ECHL'nin Panetta'yı uzaklaştırma kararının ardından Pazar günü Subban'ı destekleyen bir açıklama yayınladı.

"Açıklamada "South Carolina Stingrays dün gece Jordan Subban'ın karıştığı olaydan tiksinti duymaktadır. "Organizasyonumuz, arkadaşı ve takım arkadaşı Jordan'ın yanı sıra ırkçılık ve ayrımcılıkla uğraşmaya devam eden diğer tüm oyuncuları desteklemektedir. Bu davranış sona ermelidir ve kabul edilemez."

Bu olay NHL ikinci liginde son iki hafta içinde meydana geldiği iddia edilen ikinci ırkçı olaydır. Cuma günü Amerikan Hokey Ligi, San Jose Barracuda forveti Krystof Hrabik'e 12 Ocak'taki bir maçta Tucson Roadrunners'dan Boko Imama'ya ırkçı bir hareket yönelttiği gerekçesiyle 30 maç men cezası verdi.

CNN'den Eric Levenson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com