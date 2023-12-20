Doğruluk kontrolü: Colorado Yüksek Mahkemesi yargıçları GOP'un iddia ettiği gibi 'seçilmemiş' mi?

GOP başkan adayı Vivek Ramaswamy Salı günü Mason City, Iowa'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde yaptığı konuşmada "Güvenebileceğimiz, inanabileceğimiz seçimlere ihtiyacımız var" dedi. "Bu, evet, seçilmemiş yargıçların eyalet genelinde kimin oy pusulasında yer alıp kimin almayacağına karar vermeyeceği anlamına geliyor."

Florida'dan GOP Temsilcisi Mike Waltz da Çarşamba günü bir sosyal medya paylaşımında "seçilmemiş yargıçları" "çöp" bir karar verdikleri için eleştirdi. Trump anketçisi Jim McLaughlin ise Politico 'ya verdiği demeçte davanın "bir grup seçilmemiş, solcu yargıç" tarafından karara bağlandığını söyledi. Missouri Vali Yardımcısı Mike Kehoe de benzer şekilde kimin başkan olabileceğini "seçilmemiş liberal yargıçların" belirlememesi gerektiğini söyledi.

Önce Gerçekler:Bu yorumlar tam olarak doğru değil. Colorado'da yüksek mahkeme yargıçları ilk olarak valiler tarafından atanır ancak daha sonra eyalet çapında yapılan seçimlerde aday olarak seçmenlerin karşısına çıkmak zorundadırlar. Colorado seçmenleri daha önce Trump aleyhine karar veren 4-3'lük çoğunlukta yer alan dört yargıcın görevde kalmasını tercih etmişti.

Eyaletin yüksek mahkemesindeki yedi yargıcın tamamı Demokrat valiler tarafından atanmıştı ve bu durum kararın ardından Trump'ın kampanyasının eleştiri konusu haline gelmişti.

Eyalet yasalarına göre yargıçlar ilk iki yıl için görev yapıyor ve ardından Colorado seçmenleri evet ya da hayır oylarıyla onları 10 yıllık bir dönem için görevde tutup tutmayacaklarına karar veriyor. Bu durum, yargıçların rakip bir yargıç adayına karşı yarıştıkları bazı eyaletlerden farklıdır.

Colorado'daki yedi yargıçtan altısı, kürsüde kalmak için eyalet çapında yapılan seçimleri kazandı. Yedincisi 2021 yılında atandı ve gelecek yıl oy pusulasında yer alacak.

Trump davasındaki çoğunluk görüşüne göre, Yargıç Melissa Hart 2020'de %75 oyla, Yargıç Richard Gabriel 2018'de %74 oyla, Yargıç William Hood 2016'da %71 oyla ve Yargıç Monica Márquez 2014'te %68 oyla görevde kalmıştı.

Muhalifler arasında yer alan Baş Yargıç Brian Boatright 2014 yılında %69 oyla, Yargıç Carlos Samour ise 2020 yılında %73 oyla yeniden seçildi. Muhalefet şerhi koyan Yargıç Maria Berkenkotter 2021'de kürsüye çıktı ve 10 yıllık görev sürelerinin sonuna gelen Boatright ve Márquez ile birlikte gelecek yıl seçilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com