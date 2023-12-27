Djokovic Brady'yi örnek almak ve 40'lı yaşlarına kadar oynamak istiyor

Oyun kurucu Brady, Ulusal Futbol Ligi'nde 23 sezon oynadı, New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers ile yedi Super Bowl kazandı ve bu yılın başlarında 45 yaşında futbolu bıraktı.

Çarşamba günü Riyad'da Carlos Alcaraz'a karşı bir gösteri maçı oynayarak profesyonel olarak 22. sezonunun başlangıcına hazırlanan dünya bir numarası Djokovic, Brady'den çok şey öğrendiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkentinde gazetecilere konuşan 24 kez Grand Slam şampiyonu, "Tom Brady kendi sporunda bir şampiyonun harika bir örneği ve harika bir kariyere ve uzun ömre sahip biri" dedi.

"Uzun süreli ve başarılı bir kariyere sahip olabilmek için kişisel bakımına, iyileşmeye, vücudunun ve zihninin her yönünün bir şekilde kapsanmasını sağlamaya çok fazla saat ve zaman harcadı.

"Onu şahsen tanıyorum ve ondan, onun örneğinden çok şey öğrendim ve umarım 40 yaşına kadar ya da belki daha da ötesine giden bir kariyerim olabilir - bakalım."

Brady Haziran ayında Roland Garros'ta Djokovic'in locasında arkadaşının, Sırp tenisçinin 2023'te Avustralya ve ABD Açık şampiyonluklarıyla birlikte kazandığı üç Grand Slam kupasından biri olan Fransa Açık'ı kazanmasını izledi.

Djokovic, "Şu anda kendi bedenimde harika hissediyorum ve gerçekten yüksek kalitede tenis oynuyorum," diye ekledi.

"2023 hayatımda geçirdiğim en iyi sezonlardan biriydi ve hala harika oynarken neden durayım? Bu yüzden devam edeceğim ve (her) yılı teker teker ele alıp ne kadar ileri gidebileceğime bakacağım."

Alcaraz, bu yılın diğer Grand Slam şampiyonluğu Wimbledon'da Sırp tenisçiyi beş setlik bir heyecanla yenmiş ve Djokovic, özellikle Roger Federer'in emekli olması ve Rafa Nadal'ın son sezonuna girmesi nedeniyle 20 yaşındaki İspanyol'un yükselişini memnuniyetle karşılamıştı.

Djokovic, "Bizim dönemimiz sona eriyor ama Alcaraz'ın yükselişi harika ve bu yıl onunla çok iyi dört maç yaptığım için çok mutluyum" dedi.

"Her maç çok ilgi çekti, birçok harika olay yaşadık ve bu iyi, sporumuz için iyi."

Djokovic 11. Avustralya Açık şampiyonluğu için son hazırlıklarını yeni yılın ilk haftasında Perth ve Sydney'de düzenlenecek United Cup'ta ülkesini temsil ederek yapacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com