Dizi finalleri: 'Succession'dan 2023'ün en iyi ve en kötü vedaları

"Lost "a güçlü bir borçlu olan geçmişten bir başka sapma olarak, programların çok önceden sona ermeye karar vermeleri ve buna doğru inşa etmeleri de yaygın hale geldi; bu da söz konusu programları net bir son hazırlama avantajı olmadan sona erenlerden ayıran bir faktör.

"The Sopranos "un ateşli savunucuları ve eleştirmenlerinden, "Seinfeld "in anlaşılır bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığını düşünenlere (Larry David gelecek yıl " Curb Your Enthusiasm "da daha iyisini yapabilir mi? Göreceğiz) ve büyük, beklenmedik dalgalanmalar açısından hala bir dönüm noktası olarak hizmet eden "St. Elsewhere "in gerçeküstü finaline kadar finalleri tartışmak kendi seyirci sporu haline geldi.

Vasat bir dizi için harika bir final yapmak zor olsa da, harika bir finali berbat etmek fazlasıyla mümkün.

Peki hangi diziler başarılı oldu, hangileri olamadı? 2023'te final yapan bazı dizilere memnuniyet sırasına göre bir göz atalım. İleride bazı spoilerlar (özellikle tam incelemelerin bağlantılarında) ve bir dipnot: Bu liste Amazon'un "Tom Clancy's Jack Ryan" ve dört, beş ve altı yıl sonra sona eren FX suç dramaları "Mayans M.C." ve "Snowfall" hariçtir. Her üçünü de bir süre izlemiş olmama rağmen, olayları ne kadar iyi bağladıklarını adil bir şekilde değerlendirecek kadar yakından izlemeye devam etmedim.

'Succession'(4 sezon, HBO): Yılın en iyi dizisi, Logan Roy'un (Brian Cox) sezonun başlarında cesur bir kararla öldürülmesinden başlayarak, gerçek veraset savaşının oynanmasına izin vermeden önce, şaşırtıcı olmayan bir şekilde en etkileyici sonucu verdi. Sadece Jeremy Strong'un "Ben en büyük oğlum!" repliğini okumasıyla bile dizi finali Onur Listesi'ne aday.

'Billions'(7 sezon, Showtime) : Yedi sezonun ve yıldız Damian Lewis'in yerini doldurma gibi ürkütücü bir görevin ardından, milyarder Michael Prince (Corey Stoll) ile başkanlık hırslarını engellemek için koordineli bir çabayla son bir hesaplaşma için onu geri çeken dizi, güç, para ve siyasetin kesişme noktasında yer alan bu dizinin en parlak döneminde sunduğu en iyi şeyleri yaşatan dolambaçlı bir sezonun parçası.

'Barry'(4 sezon, HBO): Yaratıcıları Bill Hader ve Alec Berg'in, aslında sadece bir aktör olmak isteyen tetikçi için kanlı ve görünüşte kaçınılmaz bir sona doğru ilerleyen bu müthiş karanlık komedisini, inişli çıkışlı bir final sezonu gölgeledi. Bitiş çizgisini kendi şartlarıyla geçen bir dizinin iyi bir örneği, ancak umulan düzeyde değil.

'Ted Lasso'(3 sezon, Apple TV+) : Yapımcılar bunu bir "final" olarak faturalandırmaktan özellikle kaçındılar, ancak son bölümler futbol antrenörü Ted Lasso'nun (Jason Sudeikis) hikayesini ve İngiltere'deki maceralarını hoş ve uygun bir şekilde tamamlarken, ileriye dönük oynamak için ilgi çekici yaşam konuları bıraktı.

'Reservation Dogs'(3 sezon, FX/Hulu) : Oklahoma kırsalındaki genç Amerikan yerlilerini konu alan acı-tatlı dizi, dizinin genel tonuna çok uygun bir şekilde, ancak o kadar sade bir şekilde sona erdi ki, gerçekten kalıcı bir etki bırakmadı.

'The Crown'(6 sezon, Netflix): Final uygun bir şekilde hikayeyi Kraliçe Elizabeth'e getirirken, bölümün daha duygusal dokunuşları - altı sezon boyunca onu canlandıran üç karakterin de yer alması ve etkileşime girmelerine izin verilmesi - Diana'nın hayalet etkileşimlerinin sezonun başlarında yaptığı gibi çok değerli ve hayali hissettirdi. Harika bir dizi için kraliyete yakışmayan bir son.

'The Marvelous Mrs Maisel'(5 sezon, Amazon Prime Video): Dizinin yaratıcısı Amy Sherman-Palladino'ya sezon boyunca flash-forward'lar kullanarak dizinin adaşı (Rachel Brosnahan) için sadece muzaffer bir kapanış sunmakla kalmayıp aynı zamanda gerçek hayattaki akıl hocası Lenny Bruce'un (Luke Kirby) hüzünlü düşüşünü hazırlayan finale doğru ilerlediği için teşekkür ederiz. Nihayetinde hikaye, Midge ve menajeri Susie (Alex Borstein) arasındaki merkezi ilişkiye indirgendi ve erken zirveye ulaşan ve daha sonra tam olarak bir başrol oyuncusu gibi hissettirmeyen bir başka şov için biraz sakarin olsa da tatlı bir gelişme oldu.

'The Flash'(9 sezon, CW): Bu süper kahraman dizisinin sonunu işaret etmenin ötesinde, "The Flash" finali, ağın profilinin yeni yönetim altında değişmesiyle birlikte CW'nin ve bildiğimiz "ArrowVerse "in sonuna denk geldi. Başlangıçta gerçekten iyi bir dizi olan "The Flash", farklı dünyalar ve alternatif gerçeklikler ile bunlar arasında gidip gelen karakterlerle çok fazla kırışıklığın kurbanı oldu, ancak yapımcıların en azından bir sonuç gibi hissettiren bir şey uydurduklarını takdir edin.

'Star Trek: Picard'(3 sezon, Paramount+): Bu Paramount dizisinin üçüncü sezonunun tamamı, "Star Trek: The Next Generation" ekibini (çok) duygusal bir uğurlama için yeniden bir araya getiren uzun bir hayran hizmeti egzersizi gibi hissettirdi. Bununla birlikte, Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) ve şimdiye kadar bilinmeyen oğlunu (Ed Speleers) içeren alt konu yorgun hissettirdi ve bir şeyleri sona erdirmek açısından, adamın kendisinin de söyleyebileceği gibi, bunu yapmanın zamanı kesinlikle geldi.

'The Blacklist' (10 sezon, NBC): İlk günlerinde prosedürel yönünü artıran gizemle beslenen "The Blacklist", çok uzun süren ve Megan Boone 'un (diğer adıyla Elizabeth Keen) diziden ayrıldığı 2021'de sona ermesi gereken klasik bir şov vakasını temsil ediyordu. James Spader diziyi hala kısmen izlenebilir kılıyordu ama Raymond "Red" Reddington'ın uzun süren kaderi, kendi adını birkaç yıl geç koyan bir dizide, bir doruk noktası ne kadar anti-klimaktik olabilirse o kadar hissettirdi.

Kaynak: edition.cnn.com