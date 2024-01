Disney World'e bir gezi mi planlıyorsunuz? Bu yaz Orlando'ya nasıl gidilir?

Parkın yeniden açılış planında oraya ulaşmanın en iyi yolları hakkında bilgi bulunmuyor.

Ancak, Florida' daki parkın yeniden açılışı planlandığı gibi giderse - Kaliforniya'daki Disneyland yeniden açılış tarihi belirledi ve vakalarda bir artış gördükten sonra erteledi, bu da bir Disney World ertelemesinin söz konusu olmadığını gösteriyor - oraya nasıl gidileceğine dair bazı temel bilgileri derledik.

Bazı aileler için arabada birkaç saat gibi kolay, bazıları içinse çok ayaklı bir uçuş veya otobüs yolculuğu kadar karmaşık olan Orlando'ya seyahat söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir seçenek yoktur.

Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO) 129 kapı içeren dört terminale sahip olsa da, Florida'nın merkezindeki bu şehre uçarak değil arabayla gelen ziyaretçi sayısı daha fazladır. Ve bu durum Covid-19'dan önce de geçerliydi.

Visit Orlando'nun başkanı ve CEO'su George Aguel, "ziyaretçi tabanımızın %91'inden fazlası ABD'den geliyor ve bunun %70'inden fazlası uçak yerine araba kullanıyor. Seyahatlerin yeniden başlamasıyla birlikte insanların evlerine daha yakın yerlere gitme konusunda kendilerini daha rahat hissedeceklerini biliyoruz ve biz de bu eğilime hazırlıklı durumdayız."

Aguel, Orlando'ya arabayla gelen ziyaretçilerin çoğunun eyalet içinden olduğunu söylese de, "Güneydoğu'ya ek olarak, en çok ziyaretçi çeken pazarlarımızdan bazılarının Kuzeydoğu ve Atlantik'in ortası olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir" diye belirtiyor.

Visit Orlando CEO'su parklar için ziyaretçi sayıları veremez ya da Orlando'yu ziyaret edenlerin yüzde kaçının yalnızca Disney parklarını ziyaret etmek için bunu yaptığına ışık tutamazken, "dünyaca ünlü parklarımızı deneyimlemek birçok ziyaretçi için en önemli önceliktir" diyor.

Orlando ne de olsa Dünyanın Tema Parkı Başkenti®.

Trenler, otobüsler ve uçaklar

Aguel'e göre kendi aracını kullanmak en popüler seçenektir, ancak arabanız yoksa ve kiralamakla ilgilenmiyorsanız her şey kaybolmuş sayılmaz.

Orlando'ya yaklaşık 28 mil uzaklıktaki Sanford'da bir Amtrak istasyonu bulunmaktadır.

Amtrak web sitesi şu anda Otomatik Tren'in reklamını yapmaktadır: 17 saat 29 dakika süren bu yolculuk Washington'un dışındaki Virginia'nın Lorton kentinden Orlando yakınlarındaki Sanford'a kadar uzanıyor. Ancak adından da anlaşılacağı üzere bu sıradan bir yolcu treni değil.

Oto Tren, yolcuları ve araçlarını (araba, minibüs, motosiklet, SUV, küçük tekne veya Jet Ski) Virginia'dan Florida'ya kesintisiz olarak taşıyor. "I-95'i araba kullanmadan sürmenin en iyi yolu" olarak faturalandırılıyor.

Otomatik Tren kişi başı 89 dolardan başlıyor ve talep üzerine araçlar için de ücret alınabiliyor (tabii Amtrak'ın sanal seyahat asistanında yolunuzu bulabilirseniz).

Diğer Amtrak seçenekleri ABD'deki konuma göre mevcuttur (Orlando ve Kissimmee'de istasyonlar bulunmaktadır), ancak Covid-19 hizmeti etkilediğinden çalışma rotaları hakkında en son bilgiler için web sitesini kontrol edin.

Orlando içinde ve dışında birkaç otobüs hattı hizmet vermektedir. Atlanta'dan Megabus ile tek yön 49,99 $ gibi düşük bir fiyata satın alınabilen dokuz saatlik bir yolculuk - eğer bir gecelik hizmeti önemsemiyorsanız.

Chicago'dan güneşli Florida'ya gitmek daha uzun bir otobüs yolculuğu gerektirse de Greyhound sizi oraya tek yön 125 dolara ulaştıracaktır. Yolculuk iki aktarma içeriyor ve bir günden fazla sürüyor.

Aguel, Orlando'ya gelen ziyaretçilerin sadece küçük bir kısmının - yaklaşık %3'ünün - tren ya da otobüsle geldiğini söylüyor.

MCO'nun Covid uyarısı, seyahat kısıtlamalarından etkilenen uluslararası uçuşlarla ilgili bir not içerirken, yerli havayolu yolcuları muhtemelen Orlando'ya hava yoluyla daha kolay ulaşacaklardır.

Örneğin Delta, New York City'den her gün birkaç aktarmasız uçuş ve daha fazla aktarmalı uçuş sunuyor. American Airlines'ın da New York bölgesinden hem aktarmasız hem de aktarmalı uçuşları mevcuttur.

United Airlines'ın Denver'dan aktarmasız uçuşları vardır; Spirit ve Southwest Orlando bölgesine uçuş gerçekleştiren diğer iki taşıyıcıdır.

Elbette, kendi aracınız dışında başka herhangi bir araçla seyahat etmek, Covid-19 ile ilgili kendi risklerini de beraberinde getirir.

Araç kullanıyorsanız, benzin, yemek ve tuvalet molalarını hesaba katmadığınız sürece, kontrol ettiğiniz bağımsız bir ortamda olacaksınız.

Tuvalet ve fast food molalarında bile, "diğer insanlarla etkileşim açısından çevrenizi bir uçakta seyahat ettiğinizden çok daha büyük ölçüde kontrol edebilirsiniz. Ve tabii ki uçakta geçirdiğiniz süre ne olursa olsun, hepsi maske takmıyor olabilecek diğer insanlarla çok kapalı bir ortamdasınız" diye açıklıyor Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner.

Öte yandan uçmak, uçuşunuz süresince kapalı bir ortamda başkalarına maruz kalmak anlamına gelir. Aynı şey tren ya da otobüs için de geçerlidir.

Maske takılması ve mümkün olduğunca sosyal mesafe uygulanması tavsiye edilir.

Parklara ulaşım

Orlando'ya vardığınızda, kendi aracınızla gelmediyseniz, daha fazla lojistik husus vardır.

Havaalanından, Amtrak istasyonundan ya da otobüs garajından Uber ya da taksiye binmeniz gerekebilir.

Schaffner'e göre bu durumda da yolcuların dış riskleri tartması gerekecektir ki bu da bu dönemde seyahat kararı verme sürecinin önemli bir parçasıdır: "Virüs kapalı alanlarda yakın kişisel temas yoluyla bulaşmayı sever."

Kendi aracınızı kullanmak ve ziyaret etmeyi planladığınız park(lar)a mümkün olduğunca yakın bir yere park etmek en kontrollü ortamdır.

Parka yürüme mesafesindeki bir tatil köyünde konaklamak, sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği kalabalık monoray ve servislerde geçirilecek zamanı ortadan kaldıran bir başka seçenektir.

CNN'den Forrest Brown ve Marnie Hunter bu habere katkıda bulunmuştur.DÜZELTME: Bu haber, yolcuları Washington DC'den Orlando, Florida'nın dışına götüren trenin doğru fotoğrafı ile güncellenmiştir. Bu Amrak Acela değil Amtrak Auto Train'dir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com