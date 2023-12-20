Disney ilk 'Zootopia' arazisi için planlarını açıkladı

Shanghai Disney Resort, herhangi bir Disney parkında ilk kez "Zootopia" temalı bir alan planladığını duyurdu.

Bu aşamada ayrıntılar çok az olsa da, Disney yaptığı açıklamada inşaatın bu yılın sonlarına doğru başlayacağını söyledi. Ancak açılış tarihi konusunda bir bilgi yok.

Disney'in Zootopia duyurusunda şöyle deniyor: "Konuklar, bu hayranların en sevdiği filmi ve Judy Hopps ve Nick Wilde da dahil olmak üzere karakterlerini hayata geçirmek için Disney hikaye anlatımını ve en son teknolojiyi sorunsuz bir şekilde harmanlayacak yeni bir büyük cazibe merkezi ile 'herkesin her şey olabileceği' Zootopia'nın memeli metropolünü deneyimlemeye davet edilecek."

"Eğlence, ticari ürünler ve yiyecek-içecek sunumları konukları kendilerini Akademi Ödüllü animasyon filmine tamamen kaptırmaya davet edecek."

Disney'in yeni arazi için Şanghay'ı seçmesi sürpriz olmamalı. "Zootopia" Çin'de büyük bir başarı elde ederek gişe rekorları kırdı ve ülke tarihinin 1 numaralı animasyon filmi oldu.

Zootopia eklentisi tema parkın sekizinci alanı olacak ve Şanghay Disney Resort'un 2016'da açılmasından bu yana yapılan ikinci büyük genişleme olacak (CNN'in açılışla ilgili haberini yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz). Disney-Pixar Toy Story Land geçen yıl açılmıştı.

Anaheim, Orlando, Tokyo, Paris ve Hong Kong'daki beş muadili gibi Şanghay Disneyland da temalı alanlara bölünmüştür.

Yeni Oyuncak Hikayesi Diyarı'nın yanı sıra Macera Adası, Fantasyland, Hayal Bahçeleri, Tomorrowland, Treasure Cove ve Mickey's Avenue bulunuyor.

Disney'in parklar, deneyimler ve tüketici ürünlerinden sorumlu başkanı Bob Chapek yaptığı açıklamada, "Şanghay Disney Resort'taki hızlı genişleme oranı, şirketin Çin'deki gelecekteki gelişimine olan güvenimizi ve bağlılığımızı gösteriyor" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com