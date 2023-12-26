Diriyah: Suudi Arabistan'ı dönüştürmeyi hedefleyen son 'giga projesi'

Aslında o kadar büyük ki, ülke çabalarını "giga-projeler" olarak adlandırdığı, Krallığın yeni ekonomik ekosistemler yaratma ve çeşitliliği artırma yönündeki Vizyon 2030 planının önemli bir parçasını oluşturan gelişmelere odaklıyor.

Suudi Arabistan 2030'dan önce yılda 100 milyon ziyaretçi çekmeyi hedefliyor; ülkenin ilk eVisa taşıyan turistlerini 2019'da karşıladığı düşünüldüğünde bu hiç de küçük bir hedef değil.

AlUla 'daki Nebati mezarları ve Khaybar ve Tayma vaha kasabaları gibi ülkenin antik tarihine odaklanan diğer projelerin yanı sıra, 170 kilometre uzunluğundaki araçsız aynalı şehir The Line ve Trojena kış sporları merkezi NEOM gibi fütüristik ve bazen tartışmalı yeni destinasyonlar, bu ziyaretçileri çekmek için Krallık genelinde yayılıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı başında yer alan bir başka dev proje ise yıllık 27 milyon ziyaretçiyi tarihi ve kültürel cazibe merkezleriyle dolu 14 kilometrekarelik bir alana çekmeyi hedefliyor.

Ulusun doğduğu yer olarak kabul edilen Diriyah, Al Suud hanedanının atalarından kalma merkezi ve 1727 yılında kurulan İlk Suudi Devleti'nin bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki At-Turaif'e ev sahipliği yapıyor.

Diriyah, modern Suudi Arabistan için hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ve Krallığın Vizyon 2030 planında kilit bir giga-proje olarak, bunu doğru yapmak için baskı var.

Milyarlarca dolarlık fiyat etiketi

Diriyah Gate Development Authority'nin grup CEO'su Jerry Inzerillo tam da bunu yapmakla görevlendirildi. Beş yıllık otelcilik deneyimi olan Inzerillo, Diriyah'ı Vizyon 2030'un amiral gemisi projesi olarak geliştirmeyi, "ziyaretçilere benzersiz kültürel deneyimler sunmayı ve Krallık için ekonomik büyüme sağlamayı" amaçlayan bir ekibe liderlik ediyor.

"Şehrin tarihini ve kültürünü korumaya ve tanıtmaya kararlıyız ve güzelliğine tanıklık etmek ve temsil ettiği mirasın bir parçası olmak için dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" diyor.

Destinasyon inşası ucuza gelmiyor.

Diriyah, Inzerillo'ya göre "dünyanın en büyük ve en karmaşık projelerinden biri" olan 63,2 milyar dolarlık bir proje.

Peki ziyaretçiler oraya vardıklarında ne yapacaklar?

Ana planın ilk aşamaları 2022'nin sonunda açıldı ve Diriyah'ın tarihini anlatan yeni galeriler ve müzelerin yanı sıra şehir surları, kraliyet sarayları ve camilerin kalıntılarını içeren At-Turaif Dünya Mirası Alanı'nı da içeriyor.

Bujairi Terrace'ın tam karşısında, bölgenin geleneksel Necdi kerpiç mimari tarzında inşa edilmiş, üst düzey Suudi mutfağı sunan yerel konseptlerin yanı sıra Angelina, COVA ve Sarabeth's gibi uluslararası restoranları da içeren bir yemek mekanları koleksiyonu yer alıyor.

Ancak Diriyah için planlar birkaç restoran ve müzenin çok ötesine geçiyor.

Inzerillo, "Yolda kalmamızı sağlamak için uyarlanan bir ana planımız var ve 2030'a kadar her yıl yeni varlıklar başlatacağız" diyor. "Amacımız ülkenin kalbinde dünya standartlarında bir kültür merkezi sunmak."

Müzik ve ışıklar

Diriyah'ta aralarında Ritz-Carlton, Park Hyatt ve Raffles gibi büyük markaların tesislerinin de bulunduğu 38 yeni otel ve tatil köyünün yanı sıra altı müze, 26 kültürel cazibe merkezi, 400'den fazla lüks ve yaşam tarzı satış noktası ve 100'den fazla çarşı ve pazar açılacak.

Altı park 2,6 kilometrekarelik bir alana yayılacak, on binlerce ağaçla dolu olacak ve yürüyüş, bisiklet ve binicilik için patika ve yollarla geçilecektir.

Etkinlikler de destinasyon için önemli bir odak noktası olacak ve halihazırda devam eden yoğun bir program var. Ekim ayında başlayan ve 22 Şubat 2023'e kadar sürecek olan Diriyah Sezonu 'nun 2022 edisyonunda, Ocak ayındaki Diriyah Formula E yarışı ve John Legend, French Montana ve Martin Garrix konserleri gibi yüksek enerjili etkinlikler yer alıyor.

Diriyah'ın palmiye bahçeleri şu anda Diriyah Geceleri kapsamında Masamichi Shimada ve Balqis AlRashed gibi uluslararası ve Suudi sanatçıların sürükleyici ışık enstalasyonlarıyla dönüştürülmekte, Arapça müzik konserleri, pop-up restoranlar ve nargile salonları başkent sakinlerini cezbetmektedir.

Diriyah Urban Festivali 10-11 ve 15-18 Şubat tarihleri arasında parkur, kaykay, breakdans ve 2023 BMX Freestyle Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Diriyah, Riyad'ın çehresini bir bütün olarak değiştirme yolunda ilerliyor. Sadece turistlere ziyaret için daha fazla neden sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tanıtılan yeni altyapı - akıllı şehir stratejileri, yayalaştırılmış alanlar, toplu taşıma araçlarının daha fazla kullanımı ve yeni bir metro bağlantısı - Riyad'ın kötü şöhretli yoğun trafiğine kıyasla temiz bir nefes gibi hissettirecek.

Diriyah'ın yeni yerleşim bölgelerini yaklaşık 100.000 kişinin evi haline getirmesi bekleniyor.

At-Turaif'in miras alanları, Diriyah'ın tarihini anlatan galerilerin yanı sıra binicilik, geleneksel mimari, para birimi ve ticaret gibi konuları inceleyen 30 hevesli genç Suudi rehberden oluşan bir ekip tarafından ziyaretçiler için hayata geçiriliyor.

Ziyaretçiler kendilerini kraliyet ailesinin eşliğinde siteyi keşfederken bile bulabilirler. Rehberlerden biri, burası atalarının vatanı olan Al-Saud ailesinin bir üyesi olan 30 yaşındaki Prenses Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud.

Büyük umutlar

Prenses CNN'e verdiği demeçte, ailesiyle birlikte At-Turaif'e yaptığı bir ziyaretin, ülkenin gelişen turizm endüstrisinde bir rol üstlenmeye karar vermesine neden olduğunu söyledi. At-Turaif deneyim ekibinin bir parçası olarak, modern Suudi Arabistan'ın şekillenmesinde önemli roller oynayan ilk imamlara odaklanan sergilerde ziyaretçilere rehberlik ediyor.

"Bu kültürel hazinenin korunmasının ve paylaşılmasının bir parçası olmak istediğimi biliyordum," diyor e-posta yoluyla. "Diriyah Şirketi'ne başvurdum ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için At-Turaif'in tarihini hayata geçirmeye yardımcı olmada bir rol oynama fırsatını yakaladığım için çok heyecanlandım."

Aile mirası nedeniyle bu görev onun için daha da büyük bir önem taşıyor. "Suud Hanedanı'nın bir üyesi olarak, ziyaretçilere Diriyah'ta rehberlik etmek gerçekten anlamlı ve alçakgönüllü bir deneyim. Herkesin takdir etmesi ve bir şeyler öğrenmesi için onların hikayelerini hayata geçirmek benim için bir ayrıcalık."

Diriyah'ın, krallığın kültürel mirası kadar iddialı fütüristik gelişmeleriyle de ilgilenen ziyaretçileri çekeceğine dair umutlar yüksek.

Inzerillo, Diriyah'ın ziyaretçilere olduğu kadar Suudilere de çok şey sunduğuna ve herkese Suudi Arabistan'ın kültürünü, tarihini ve geleneklerini anlama fırsatı verdiğine inanıyor.

"Yerel halk için bu, miras aldıkları zengin tarih ve kültürü kutlamak ve onlarla yeniden bağlantı kurmak için bir fırsat" diyor.

"Ziyaretçiler içinse eşsiz ve otantik bir kültürel deneyim yaşama, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki At-Turaif'i keşfetme ve topraktan inşa edilmiş bu şehrin geleneksel mimarisini ve doğal güzelliğini keşfetme şansı."

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Kaynak: edition.cnn.com