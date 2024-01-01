Dinozorların 200 yılı: Öğrendiklerimiz ve hala bilmediklerimiz

Evrim ve yok oluşun bilinmeyen kavramlar olduğu bir dünyada, o günün uzmanları bir açıklama bulmaya çalışıyorlardı. Belki de bir Roma savaş filine ya da dev bir insana ait olduklarını düşündüler.

Oxford Üniversitesi'nin ilk jeoloji profesörü William Buckland, 1824 yılına kadar, yerel taş ocaklarında bulunan bir alt çene, omur ve uzuv kemiklerine dayanarak bilinen ilk dinozoru tanımladı ve adlandırdı. En büyük uyluk kemiği 2 fit 9 inç uzunluğunda ve yaklaşık 10 inç çevresindedir.

Buckland, 20 Şubat 1824'te Londra'da yeni kurulan Jeoloji Derneği'ne sunduğu bilimsel bir makalede kemiklerin ait olduğu yaratığa Megalosaurus ya da büyük kertenkele adını verdi. Dişlerinin şekline bakarak bu canlının 40 feet (12 metre) uzunluğunda ve "bir filin cüssesine sahip" bir etobur olduğuna inanıyordu. Buckland bunun muhtemelen amfibik olduğunu, kısmen karada kısmen de suda yaşadığını düşünüyordu.

"Bazı açılardan pek çok şeyi doğru yaptı. Edinburgh Üniversitesi'nde paleontolog veDinozorların Yükselişi ve Çöküşü kitabının yazarı Steve Brusatte, "Bu, soyu tükenmiş bir grup dev sürüngen yaratıktı ve radikal bir fikirdi" dedi:Kayıp Dünyalarının Yeni Tarihi" kitabının yazarı.

"Hepimiz dinozor çizgi filmlerini ve 'Jurassic Park'ı izleyerek, beslenme çantamızda ve oyuncaklarımızda dinozorlarla büyüdük. Ancak dinozor kelimesinin olmadığı, dinozor kavramının var olmadığı bir dünya hayal edin ve bunu sadece yeryüzünden birkaç büyük kemiğe bakarak fark eden ilk insanlar sizlersiniz."

Dinozor kelimesi ancak 20 yıl sonra, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin kurucusu anatomist Richard Owen tarafından, Megalosaurus ve sırasıyla 1825 ve 1833 yıllarında ilk kez tanımlanan Iguanodon ve Hylaeosaurus adlı diğer iki dinozor üzerinde yaptığı çalışmalarda tespit ettiği ortak özelliklere dayanarak ortaya atıldı.

Megalosaurus makalesi Buckland'ın yeni jeoloji alanındaki mesleki itibarını pekiştirdi, ancak bir dinozorun ilk bilimsel tanımı olarak önemi ancak geçmişe bakıldığında anlaşılıyordu.

O dönemde Megalosaurus, paleontolog Mary Anning tarafından İngiltere'nin Dorset Sahili'nde toplanan iktiyozor ve plesiozor gibi dev deniz sürüngenlerinin eksiksiz fosillerinin keşfiyle halkın hayal gücünde gölgede kalmıştı. Megalosaurus'un tam bir iskeleti bulunamamıştır.

Ancak Megalosaurus popüler kültür üzerinde etkili olmuştur. Owen ile arkadaş olan Charles Dickens, 1852 tarihli romanı "Kasvetli Ev "in açılışında Londra'nın çamurlu sokaklarında bir Megalosaurus ile karşılaştığını hayal etmiştir.

Ayrıca 1854 yılında dünyanın ilk dinozor parkına ev sahipliği yapan Londra'daki Crystal Palace'da sergilenen üç model dinozordan biriydi. Bugün hâlâ orada. Kafa şekli büyük ölçüde doğru olsa da, bugün yaklaşık 6 metre (yaklaşık 20 fit) uzunluğunda olduğunu ve dört değil iki ayak üzerinde yürüdüğünü biliyoruz.

Buckland kimdi?

Buckland'ın bir jeolog olarak uzmanlığını nasıl geliştirdiği açık değildir.

Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde tarihçi ve yardımcı araştırmacı olan Susan Newell, hırslı ve karizmatik bir akademisyen olan Buckland'ın Oxford'da klasikler ve teoloji okuduğunu, 1805 yılında mezun olduğunu ve anatomi de dahil olmak üzere çok çeşitli dersler aldığını söylüyor. Ayrıca Fransa'da yaşayan hayvanları fosillerle karşılaştıran çalışmalarıyla ünlü Charles Cuvier gibi dönemin diğer ünlü doğa bilimcileriyle de temas halindeydi.

Newell, "(Buckland) Oxford'daki bu taş ocağında yolun hemen yukarısında ortaya çıkan tüm bu garip fosillerin neler olduğunu gerçekten düşünmeye başlayan ilk kişiydi ve yerel taş ocağı çalışanlarına (fosilleri bulmaları ve) ... kendisi için bir şeyler saklamaları için para ödemeye başladı" dedi.

"Yapbozu bir araya getirmeye başladı."

Megalosaurus makalesinin yayınlanmasından bir yıl sonra Buckland, kendi çapında yetenekli bir doğa bilimci ve çığır açan makalede yer alan Megalosaurus fosillerinin illüstrasyonlarının sanatçısı olan gayri resmi asistanı Mary Morland ile evlendi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Buckland, İsviçre'ye yaptığı bir gezinin ardından Birleşik Krallık'ın büyük bir kısmının bir zamanlar buz tabakalarıyla kaplı olduğunu fark etti ve Britanya'nın manzarasını İncil'deki bir tufandan ziyade bir buzullaşma döneminin şekillendirdiğini anladı.

Newell, Buckland'ın bilimsel kariyerinin erken sona erdiğini ve bir tür zihinsel çöküşe yenik düşerek ders vermesini engellediğini söyledi. 1856 yılında Londra'da bir akıl hastanesinde öldü.

Öğrendiklerimiz

Paleontologlar için, bir dinozorun ilk kez bilimsel olarak isimlendirilmesinin 200. yıldönümü, alanın son iki yüzyılda neler öğrendiğini değerlendirmek ve geriye bakmak için bir fırsat.

Ortadan kaybolmalarıyla tanımlanan dinozorların bir zamanlar evrimsel başarısızlıklar olduğu düşünülüyordu. Aslında dinozorlar 165 milyon yıl boyunca hayatta kaldı ve gelişti - modern insanların gezegende dolaştığı yaklaşık 300.000 yıldan çok daha uzun bir süre.

Bugün yaklaşık 1.000 dinozor türüne isim verilmiştir. Brusatte'ye göre her yıl yaklaşık 50 yeni dinozor türü keşfediliyor.

"Gerçekten de bilim hâlâ keşif aşamasında. Evet, şu anda 200 yaşında ama şimdiye kadar yaşamış dinozorların sadece küçük bir kısmını bulabildik," diyor Brusatte. "Bugünkü kuşlar dinozorların torunlarıdır. Şu anda yaşayan 10.000'den fazla kuş türü var. Ve tabii ki dinozorlar 150 milyon yıldan fazla yaşamışlardır. Yani hesabı siz yapın. Milyonlarca olmasa da muhtemelen binlerce farklı dinozor türü vardı."

1990'larda Çin'de ortaya çıkarılan fosiller, dinozorların tüyleri olduğunu kesin olarak ortaya koydu ve arka bahçelerde kanat çırpan kuşların doğrudan ataları olduklarına dair uzun süredir devam eden bir teoriyi doğruladı.

Günümüzü paleontolojinin altın çağı yapan sadece şaşırtıcı fosil keşifleri değil. CT taraması ve hesaplama yöntemleri gibi yeni teknolojiler, paleontologların dinozorları çok daha ayrıntılı bir şekilde yeniden yapılandırmasına ve anlamasına olanak tanıyor.

Örneğin, bazı tüylü fosillerde, bir zamanlar pigment içeren melanozom adı verilen küçük yapılar korunmuştur. Bilim insanları melanozomları yaşayan kuşlarınkiyle karşılaştırarak tüylerin olası orijinal renklerini söyleyebiliyor.

Hâlâ öğrenilecek çok şey var. Dinozorların nasıl ve neden bu kadar büyüdükleri ya da hangi sesleri çıkardıkları tam olarak bilinmiyor.

Brusatte, "İnsanların dinozorları tanımadığı bir dünyaya geri dönmeyi düşünmemizin neredeyse imkânsız olduğunu düşünüyorum," dedi.

"Ancak, gelecekte insanların 2024 yılında bunu nasıl bilemediğimizi söyleyecekleri şeyler olacak. (Bu yıldönümü) bize biraz perspektif kazandırmalı."

Londra' dakiDoğa Tarihi Müzesi ve Jeoloji Derneği 2024 yılında ilk dinozorun isimlendirilmesinin 200. yıldönümü münasebetiyle özel etkinlikler düzenleyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com