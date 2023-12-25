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Dilma Rousseff Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: December 14, 1947

Doğum yeri: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya

Doğum adı: Dilma Vana Rousseff

Babası: Pedro Rousseff, inşaat girişimcisi

Annesi: Dilma Jane (da Silva) Rousseff, öğretmen

Evlilikleri: Carlos Araujo (1973-2000, boşandı); Claudio Galeno Linhares (1968-1970'lerin başı, boşandı)

Çocukları: Carlos Araujo ile: Paula, 1976

Eğitim: Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi, Lisans Ekonomi, 1977

Diğer Gerçekler

Başkanlığa adaylığını koymadan önce hiçbir seçilmiş göreve adaylığını koymamıştı.

Askeri diktatörlüğe karşı direniş hareketine katıldı ve 1970'lerin başında hapse atıldı ve işkence gördüğü iddia edildi.

Rousseff "Luz Para Todos" (Herkes için Işık) programıyla Brezilya'nın elektrik sektörünü demokratikleştirdi ve kırsal bölgelerde bile elektriği yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirdi.

Zaman Çizelgesi

1986 - Porto Alegre şehrinin finans sekreteri.

2003 - Başkan Luis Inácio Lula da Silva tarafından madenler ve enerji bakanı olarak atandı.

2003-2010 - Brezilya'nın devlet tarafından işletilen petrol şirketi Petrobras'ın başkanı olarak görev yaptı.

Haziran 2005-Mart 2010 - Lula da Silva'nın özel kalem müdürü.

Nisan 2009 - Birinci evre lenfoma teşhisi kondu ve tedaviye başladı. Eylül ayında kanserden kurtulduğu açıklandı.

31 Ekim 2010 - İkinci tur seçimlerini kazanarak Brezilya'nın ilk kadın başkanı oldu.

21 Eylül 2011 - Yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tartışmalarını başlatan ilk kadın lider oldu.

2011 - Yolsuzluk iddiaları, görevdeki ilk yılında kabinedeki altı bakanın görevden alınmasının temelini oluşturdu. Haziran ve Aralık ayları arasında genelkurmay başkanı, turizm, tarım, ulaştırma, spor ve çalışma bakanları ile 20 ulaştırma çalışanı skandal nedeniyle istifa etti.

17 Eylül 2013 - AmerikaBirleşik Devletleri ve Brezilya, Rousseff'in gelecek ay Washington'a yapacağı devlet ziyaretini, ABD hükümetinin Rousseff'in iletişimini dinlediğine dair haberler üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle erteleme konusunda anlaştı.

24 Eylül 2013 - Rousseff, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kendisini dinlediği iddiaları hakkında konuştu. "Başka ülkelerin yaşamlarına ve işlerine bu şekilde müdahale etmek uluslararası hukukun ihlalidir ve bu nedenle ülkeler arasındaki, özellikle de dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmesi gereken ilkelere bir hakarettir."

2014 - Petrobras'taki yöneticiler, şirketin hesaplarından milyarlarca doları kişisel kullanımları ya da yetkililere ödeme yapmak için yasadışı bir şekilde "aktarmakla" suçlandı. Rousseff, iddia edilen yolsuzluğun gerçekleştiği yılların çoğunda Petrobras'ın başkanı olarak görev yaptı. Yolsuzlukla ilgili her türlü bilgiyi reddetti.

26 Ekim 2014 -Yeniden başkan seçildi.

2 Aralık 2015 -Ülkenin alt meclisi Kongre'nin başkanı Eduardo Cunha tarafındanRousseff'in görevden alınması içinbirteklif başlatıldı. Rousseff 2014'te yeniden seçilebilmek için bütçe açığını gizlemekle suçlanıyor ve muhalifleri son on yılların en kötü ekonomik durgunluğundan Rousseff'i sorumlu tutuyor.

17 Nisan 2016 - Brezilya parlamentosunun alt kanadında toplam 367 milletvekili Rousseff'in azledilmesi yönünde oy kullanarak yasanın gerektirdiği üçte iki çoğunluğun rahatlıkla üzerine çıktı. Azil önergesi bir sonraki aşamada Senato'ya gidecek.

12 Mayıs 2016-Brezilya Senatosu 55-22 oyla Rousseff hakkında görevden alma dav ası açılmasına karar verdi. Rousseff 180 günlüğüne istifa edecek ve dava sürerken Başkan Yardımcısı Michel Temer geçici başkan olarak görev yapacak.

4 Ağustos 2016 - Nihai bir raporun Rousseff'in resmen görevden alınması için gerekli nedenlerin var olduğu sonucuna varmasının ardından, Brezilya Senatosu azil komisyonu, görevden uzaklaştırılan başkanın tüm senato meclisi önünde yargılanması lehinde oy kullandı.

25 Ağustos 2016 - Rousseff'in azil dav ası başladı.

31 Ağustos 2016 - Brezilya Senatosu Rousseff'in görevden alınması yönünde 61'e karşı 20 oyla karar aldı.

5 Eylül 2017 - Rousseff, selefi Lula da Silva ve altı İşçi Partisi üyesi hakkında yolsuzluk suçlamaları yöneltildi. Bu kişiler, devlete ait petrol şirketi Petrobras'tan fon aktarmak için bir suç örgütü kurmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Brezilya hükümeti tarafından yürütülen uzun bir kara para aklama soruşturması olan Araba Yıkama Operasyonu ile ilgili. Lula da Silva, Rousseff ve İşçi Partisi iddiaları reddediyor.

7 Ekim 2018 - Rousseff genel seçimlerde senatörlük için oyların sadece %15'ini aldı.

24 Mart 2023 - Yeni Kalkınma Bankası, yönetim kurulunun Rousseff'i yeni başkanı olarak seçtiğini duyurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com